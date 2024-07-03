iPhone 16 ve iPhone 16 Plus en yeni Apple işlemci ile gelebilir

iPhone 16 da güçlü olabilir
Apple sunucularında keşfedilen kodlara göre iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde de Apple A18 Pro ya da son işlemci hangisi ise o kullanılacak. Böylece tüm iPhone 16 serisinde aynı işlemciyi görebileceğiz.
Kaynaklar bunun en büyük sebebinin Apple Intelligence olduğunu belirtiyor. Şu anda donanım kapasitesi yeterli olduğu için sadece iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri Apple Intelligence paketini kullanabilecek. Paket gelecek dönemde daha da gelişeceği için haliyle belirli bir donanım gücünün üzerine çıkma gerekecek. Apple da bu açıdan artık modeller arasındaki işlemci farkını ortadan kaldırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://t.me/hamster_kombat_boT/start?startapp=kentId431794451
https://t.me/pandastic_bot?start=REFTRZ1954 Bedava Dolar Kazan Binance onaylı
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.