iPhone 16 ve iPhone 16 Plus en yeni Apple işlemci ile gelebilir

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Tam Boyutta Gör Apple’ın bir kaç nesildir maliyeti düşürmek adına sürdürdüğü Pro olmayan iPhone modelleri için bir önceki nesil işlemcileri kullanma geleneği sona erebilir. iPhone 16 ile birlikte Apple önemli bir değişikliğe gidiyor.

iPhone 16 da güçlü olabilir

Apple sunucularında keşfedilen kodlara göre iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde de Apple A18 Pro ya da son işlemci hangisi ise o kullanılacak. Böylece tüm iPhone 16 serisinde aynı işlemciyi görebileceğiz.

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Kaynaklar bunun en büyük sebebinin Apple Intelligence olduğunu belirtiyor. Şu anda donanım kapasitesi yeterli olduğu için sadece iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri Apple Intelligence paketini kullanabilecek. Paket gelecek dönemde daha da gelişeceği için haliyle belirli bir donanım gücünün üzerine çıkma gerekecek. Apple da bu açıdan artık modeller arasındaki işlemci farkını ortadan kaldırıyor.

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iPhone 16 işlemcisi belli oldu