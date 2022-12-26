Hintliler çalışıyor: Apple Watch Ultra çakması 30 dolara satışta

Fire Boltt Gladiator özelllikleri
1.96 inç ekran, 7 güne kadar dayanan pil ömrü sağlayan akıllı saat, Apple Watch Ultra’nın ucuz bir kopyası. 123 spor modu, 7/24 kalp atış hızı takibi, kandaki oksijen düzeyini ölçmek için sensör bulunduran saatin çizilmeye ve çatlamaya karşı dayanıklı yapıda olduğu ve IP67 sertifikasına sahip olduğu belirtilmiş.
Fire Boltt Gladiator, siyah, mavi, altın ve petrol rengi seçenekleriyle geliyor ve Amazon Hindistan’da 30 dolara satışta.
Fire Boltt, Hindistan’ın 1 numaralı akıllı saat markası ve 2022 ikinci çeyrek itibarıyla %28’lik pazar payına sahip olduklarını ve bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %2000 büyüme kaydettiklerini, 12 milyon giyilebilir cihaz satışı gerçekleştirdiklerini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d