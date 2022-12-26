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    Hintliler çalışıyor: Apple Watch Ultra çakması 30 dolara satışta

    Hindistan’ın tanınan akıllı saat markalarından Fire-Boltt, Apple Watch Ultra çakması modelini satışa çıkardı. Apple Watch Ultra kopyası Fire Boltt Gladiator, 30 dolara Amazon’da satışa çıktı.
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    Fire Boltt Gladiator - Apple Watch Ultra çakması Tam Boyutta Gör
    Hintli AIoT markası Fire-Boltt, Apple Watch Ultra kopyası yeni akıllı saat modeli Fire Boltt Gladiator’ı satışa sundu.

    Fire Boltt Gladiator özelllikleri

    1.96 inç ekran, 7 güne kadar dayanan pil ömrü sağlayan akıllı saat, Apple Watch Ultra’nın ucuz bir kopyası. 123 spor modu, 7/24 kalp atış hızı takibi, kandaki oksijen düzeyini ölçmek için sensör bulunduran saatin çizilmeye ve çatlamaya karşı dayanıklı yapıda olduğu ve IP67 sertifikasına sahip olduğu belirtilmiş.

    Fire Boltt Gladiator özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple Watch Ultra çakması Fire Boltt Gladiator, 1.96 inç, 600 nit maksimum parlaklık sunan ekran ve ultra der çerçeve tasarımıyla geliyor. Gelişmiş Bluetooth arama özelliği, 8 farklı saat yüzü, GPS destekli 5 mod, Google ve Siri asistan, yerleşik su içme hatırlatıcısı gibi özelliklerle gelen saatin pili maksimum 7 güne kadar dayanıyor ve hızlı şarj desteği mevcut. Şirket, 10 dakikalık şarjla 24 saate kadar kullanım süresi verdiğini iddia ediyor.

    Fire Boltt Gladiator, siyah, mavi, altın ve petrol rengi seçenekleriyle geliyor ve Amazon Hindistan’da 30 dolara satışta.

    Fire Boltt, Hindistan’ın 1 numaralı akıllı saat markası ve 2022 ikinci çeyrek itibarıyla %28’lik pazar payına sahip olduklarını ve bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %2000 büyüme kaydettiklerini, 12 milyon giyilebilir cihaz satışı gerçekleştirdiklerini belirtiyor.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 4 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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