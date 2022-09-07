En iyi Apple Watch karşınızda: Apple Watch Ultra

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Bugün yapılan Apple etkinliğinde en büyük sürprizlerden birisi Apple Watch Pro modeli oldu. En iyi Apple Watch tanımlaması yapılan Apple Watch Pro daha da iyileştirilmiş fonksiyonları bünyesınde barındırıyor.

Apple Watch Ultra özellikleri neler?

Apple Watch Ultra modeli biraz daha profesyonellere ve dış ortam meraklılarına hitap ediyor. Tasarım anlamında büyük bir değişiklik olmasa da ana tekerlek tuşunun alt kısmına yeni bir tuş daha eklenmiş. 49mm olan ekran daha da büyümüş ve 410x502 piksel ile görüntüleri de daha net hale getirmiş. Daha dayanıklı titanyum malzeme ile en zorlu dış ortam koşullarına dayanıklı. Tekerlek tuşunun da bir miktar büyüdüğünü belirtelim.

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Ekranın büyümesi bataryaya da olumlu katkı yapıyor. Apple Watch Ultra toplamda 60 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Bu düşük güç modu ile elde ediliyor. Standart olarak ise 36 saate kadar kullanılabiliyor.

Wayfinder ekran teması ise bir dijital pusulayı karşınıza getiriyor. Tekerleği kullanarak gece moduna geçiş ve renkleri de buna göre ayarlamak mümkün. Özel Alpine Loop kayışı ise dış ortam meraklıları için hazırlanmış.

Piyasadaki en akıcı GPS ölçümüne sahip akıllı saat olarak tanımlanan Apple Watch Ultra modeli haritadaki noktalarınızı ekrandan size bildirebiliyor. Ayrıca pek çok sporu da otomatik olarak algılıyor ve uyumlu ölçüm uygulamalarını ekrana taşıyor. 86 desibel ses seviyesi sayesinde özellikle dağcıların 180 metreye kadar uzak noktalardaki arkadaşlarına seslerini duyurabileceği belirtiliyor.

Apple Watch Ultra fiyatı ve çıkış tarihi

Apple Watch Ultra modeli 23 Eylül itibariyle raflarda olacak. Ön sipariş ise bugün başladı.

Apple Watch Ultra - 799$

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Apple Watch Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı