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    A101 marketler Samsung Galaxy Watch Ultra ve Amazfit Neo satıyor

    24 Nisan A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy Watch Ultra akıllı saat, Amazfit Neo akıllı bileklik ve Samsung Galaxy Tab 9 FE modelleri satılıyor.  

    24 Nisan A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinin Ekstra kataloğunda akıllı saatlerden akıllı telefonlara, termal etiket yazıcılarından tabletlere dizüstü bilgisayarlara ve akıllı televizyonlara kadar farklı ürünler bulmak mümkün. 

    24 Nisan A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    24 Nisan A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında iki farklı markaya ait giyilebilir cihazlar yer alıyor. Samsung Galaxy Watch Ultra akıllı saat modeli 1.5 inçlik 480x480 piksel Super AMOLED ekran, 3nm yonga, çift GPS sistemi, 2GB RAM, 32GB depolama, gelişmiş sağlık sensörleri gibi özelliklerle 22499TL fiyat etiketine sahip. 

    Biraz daha akıllı bileklik olarak kullanılan Amazfit Neo ise 1.2 inç büyüklüğünde monokrom ekran, fiziksel kontrol tuşları, 30 güne varan kullanım süresi, sağlık sensörleri gibi özelliklerle 599TL olarak satılıyor. 

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