A101 marketler Samsung Galaxy Watch Ultra ve Amazfit Neo satıyor

24 Nisan A101 Ekstra teknoloji ürünleri
24 Nisan A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında iki farklı markaya ait giyilebilir cihazlar yer alıyor. Samsung Galaxy Watch Ultra akıllı saat modeli 1.5 inçlik 480x480 piksel Super AMOLED ekran, 3nm yonga, çift GPS sistemi, 2GB RAM, 32GB depolama, gelişmiş sağlık sensörleri gibi özelliklerle 22499TL fiyat etiketine sahip.
Biraz daha akıllı bileklik olarak kullanılan Amazfit Neo ise 1.2 inç büyüklüğünde monokrom ekran, fiziksel kontrol tuşları, 30 güne varan kullanım süresi, sağlık sensörleri gibi özelliklerle 599TL olarak satılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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