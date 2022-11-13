Apple Watch'un birebir aynısı 30 dolara satışta: Bu kez Hintliler

Tam Boyutta Gör Hindistan’ın bilinen akıllı saat markası Fire-Boltt, ucuz Apple Watch arayan kullanıcılar için bir model çıkardı: Fire-Boltt Ring Plus

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Amazon’da 30 dolara satışta

Fire-Boltt Ring Plus, dışarıdan ilk bakıldığında Apple Watch’a oldukça benziyor; hatta dijital crown tuşuna kadar birebir aynısı ve fiyatı da 30 dolar. Şu anda koyu mavi, kırmızı, beyaz, pembe ve siyah renk seçenekleriyle Amazon’da satışta.

Fire-Boltt Ring Plus özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Hintli Nesnelerin Yapay Zekası (AIoT) markasının çıkardığı Fire-Boltt Plus akıllı saat, 1.91 inç 240 x 280 çözünürlük sunan ekran ve 48.5mm kasa boyutuna sahip. Kare formda saatin sağ üst tarafında klasik crown tuşu yer alıyor. Dokulu bir kayış ile gelen saat, 5 metreye kadar su geçirmezlik sertifikasına sahip. Sağlık tarafında, kalp atış hızı takibi, SpO2 sensörü, uyku takibi ve döngü izlemenin yanı sıra hidrasyon ve sedanter uyarısı özelliklerine sahip olan akıllı saat, futbol, basketbol, tenis, tırmanma ve daha fazlasını içeren 100’ün üzerinde spor modu ile geliyor.

Dahili hoparlör ve mikrofona sahip olan Fire-Boltt Plus, Bluetooth aramasını destekliyor ve arama geçmişi, kişi (rehber) senkronizasyonu ve tuş takımı işlevlerine erişim sunuyor. Eller serbest kullanım için sesli asistan da mevcut. Bildirim ekranı, hava durumu uyarıları, kamera ve müzik yönetimi gibi kullanışlı işlevlere de sahip. Akıllı saatte oyun oynayanlar için de iki adet oyun mevcut.

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