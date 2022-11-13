Apple Watch'un birebir aynısı 30 dolara satışta: Bu kez Hintliler

Fire-Boltt Ring Plus, dışarıdan ilk bakıldığında Apple Watch’a oldukça benziyor; hatta dijital crown tuşuna kadar birebir aynısı ve fiyatı da 30 dolar. Şu anda koyu mavi, kırmızı, beyaz, pembe ve siyah renk seçenekleriyle Amazon’da satışta.
Fire-Boltt Ring Plus özellikleri ile neler sunuyor?
Dahili hoparlör ve mikrofona sahip olan Fire-Boltt Plus, Bluetooth aramasını destekliyor ve arama geçmişi, kişi (rehber) senkronizasyonu ve tuş takımı işlevlerine erişim sunuyor. Eller serbest kullanım için sesli asistan da mevcut. Bildirim ekranı, hava durumu uyarıları, kamera ve müzik yönetimi gibi kullanışlı işlevlere de sahip. Akıllı saatte oyun oynayanlar için de iki adet oyun mevcut.