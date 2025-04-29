Samsung'dan geri adım: Galaxy Watch Classic geri dönüyor

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra modelleri arasında, döner çerçeveli "Klasik" bir seçenek sunulmamıştı. Ancak bu tasarımı seven kullanıcıların sayısı hâlâ oldukça fazla. Görünüşe göre şirket, bu kararından geri adıma atacak. Watch Classic modeli bir yıllık aranın ardından yeniden kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

Galaxy Watch Classic geri dönüyor

Bluetooth SIG veritabanında keşfedilen yeni bir sertifikaya göre, Samsung'un "Galaxy Watch8 Classic" adı ve SM-L505U model numarası üzerinde çalıştığı doğrulandı. Bu gelişme ise, döner çerçeveyle özdeşleşen Classic serisinin geri döndüğünü resmen doğruluyor.

Kaçıranlar için Nisan ayının başlarında ortaya çıkan başka bir sertifikada, Galaxy Watch8’in önceki modele göre biraz daha büyük bir bataryaya sahip olacağı bilgisi yer almıştı. Bu artışın Classic versiyon için de geçerli olması bekleniyor. Öte yandan sağlık takibi, dayanıklılık ve verimlilik konularında da bazı yazılımsal iyileştirmeler olacak. Ancak şu ana kadar detaylar oldukça sınırlı.

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Galaxy Watch8 Classic hakkındaki bilgiler şimdilik bu sertifikalarla sınırlı. Ancak lansman tarihine yaklaştıkça daha fazla sızıntının gündeme gelmesi kaçınılmaz. Yeni modelin, standart Galaxy Watch8 ile birlikte temmuz ayı başlarında tanıtılması bekleniyor. Ayrıca bu lansmana Galaxy Z Flip & Fold 7 modelleri de katılabilir.

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