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    Huawei Watch 5’ten büyük sızıntı: Tasarımı ve fiyatı ortaya çıktı

    Huawei'nin yeni nesil premium akıllı saati Watch 5’in renk, tasarım ve fiyat bilgileri sızdırıldı. İki boyut seçeneği ve altı farklı renk kullanıcıları bekliyor. İşte detaylar...

    Huawei Watch 5’ten büyük sızıntı: Tasarımı ve fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Huawei, yeni nesil premium akıllı saati üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Son dönemde çeşitli sertifikasyonlarda kendini gösteren Huawei Watch 5, şimdi büyük bir sızıntıyla tekrar ortaya çıktı. Renk seçenekleri, tasarımı ve küresel fiyatlandırması dahil olmak üzere saatin merak edilen detayları netleşti.

    Huawei Watch 5'ten büyük sızıntı

    Sızıntıya göre Huawei Watch 5, iki farklı kasa boyutuyla geliyor: 42 mm ve 46 mm. Paylaşılan render görsellerinde ise, dar çerçeveli yuvarlak bir ekran tasarımı ile karşılaşıyoruz. Saatin sağ tarafında döner bir taç (crown) ve fiziksel bir tuş konumlandırılmış. Ayrıca cihazın yan yüzeyinde oval form ve iki kesikli yapı bulunuyor.

    Huawei Watch 5’ten büyük sızıntı: Tasarımı ve fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Listelemede ayrıca 466 x 466 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED ekran, IP68 koruma ve safir cam gibi çok da şaşırtıcı olmayan bazı önemli ayrıntılar da doğrulandı. Ayrıca pil ömründe ve sağlık takibi özelliklerinde önemli iyileştirmeler olacak.

    Huawei Watch 5’in renk seçenekleri ise oldukça geniş. Kullanıcılar Blue (Mavi), Green (Yeşil), Brown (Kahverengi), Black (Siyah), White (Beyaz) ve Beige/Gold (Bej/Altın) renklerinden dilediklerini tercih edebilecekler. Ayrıca saat, çelik, silikon ve kumaş olmak üzere farklı kayış alternatifleriyle özelleştirilebilecek.

    Sızdırılan bilgilere göre, Huawei Watch 5’in başlangıç fiyatı 499 Euro olacak. Ancak modelin kayış türüne, kasa boyutuna ve renk seçeneklerine göre bu fiyatın 549 Euro ve 599 Euro'ya kadar çıkabileceği belirtiliyor.

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