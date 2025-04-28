Huawei Watch 5’ten büyük sızıntı: Tasarımı ve fiyatı ortaya çıktı

Huawei Watch 5'ten büyük sızıntı
Sızıntıya göre Huawei Watch 5, iki farklı kasa boyutuyla geliyor: 42 mm ve 46 mm. Paylaşılan render görsellerinde ise, dar çerçeveli yuvarlak bir ekran tasarımı ile karşılaşıyoruz. Saatin sağ tarafında döner bir taç (crown) ve fiziksel bir tuş konumlandırılmış. Ayrıca cihazın yan yüzeyinde oval form ve iki kesikli yapı bulunuyor.
Huawei Watch 5’in renk seçenekleri ise oldukça geniş. Kullanıcılar Blue (Mavi), Green (Yeşil), Brown (Kahverengi), Black (Siyah), White (Beyaz) ve Beige/Gold (Bej/Altın) renklerinden dilediklerini tercih edebilecekler. Ayrıca saat, çelik, silikon ve kumaş olmak üzere farklı kayış alternatifleriyle özelleştirilebilecek.
Sızdırılan bilgilere göre, Huawei Watch 5’in başlangıç fiyatı 499 Euro olacak. Ancak modelin kayış türüne, kasa boyutuna ve renk seçeneklerine göre bu fiyatın 549 Euro ve 599 Euro'ya kadar çıkabileceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Dikey entegrasyonun son seviyesi artık maliyet kontrolü için süper bir örnek.