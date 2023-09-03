Apple Watch'un Çarpışma Algılama özelliği bir kez daha hayat kurtardı

Tam Boyutta Gör Apple Watch Series 8, Apple Watch SE (2. nesil) ve Apple Watch Ultra'da kullanıma sunulan Çarpışma Algılama özelliği, şimdiye kadar birçok kişinin hayatını kurtardı. Bir araba kazası algılandığında Acil SOS özelliğini tetikleyerek çalışan özellik, yakın bir zamanda ortaya çıkan rapora göre bir kişinin daha hayatını kurtardı.

Apple Watch'un o özelliği, yaralıya erken müdahale edilmesini sağlayarak hayat kurtardı

Kansasville İtfaiye ve Kurtarma Departmanı'nın Facebook'ta yaptığı paylaşımda Perşembe günü sabah saat 4 civarında bir trafik kazasının meydana geldiğini açıkladı. Sürücünün Apple Watch'undan yapılan otomatik arama sayesinde ilk müdahale ekipleri olaydan neredeyse anında haberdar oldu.

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Apple Watch, otomatik 911 çağrısına ek olarak sürücünün tam konumunu da kurtarma ekibiyle paylaştı. Araç yoldan yaklaşık 100 metre uzakta ters dönmüş vaziyette olduğunu açıklayan Kansasville İtfaiye ve Kurtarma departmanı şefi Ronald Molnar, kazaya yapılan hızlı müdahaleyi tamamen Apple Watch'a bağladı. Racine County Eye'a yaptığı açıklamada, "Karanlık ve yola olan mesafe nedeniyle, Apple Watch olmasaydı, araç muhtemelen en az iki saat daha keşfedilmeyecekti. Bir kişinin hayatını açıkça etkileyen muhteşem teknoloji." dedi.

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Apple Watch'un Çarpışma Algılama özelliği yine hayat kurtardı