Apple Watch'un Çarpışma Algılama özelliği bir kez daha hayat kurtardı

Apple Watch'un o özelliği, yaralıya erken müdahale edilmesini sağlayarak hayat kurtardı
Kansasville İtfaiye ve Kurtarma Departmanı'nın Facebook'ta yaptığı paylaşımda Perşembe günü sabah saat 4 civarında bir trafik kazasının meydana geldiğini açıkladı. Sürücünün Apple Watch'undan yapılan otomatik arama sayesinde ilk müdahale ekipleri olaydan neredeyse anında haberdar oldu.
Apple Watch, otomatik 911 çağrısına ek olarak sürücünün tam konumunu da kurtarma ekibiyle paylaştı. Araç yoldan yaklaşık 100 metre uzakta ters dönmüş vaziyette olduğunu açıklayan Kansasville İtfaiye ve Kurtarma departmanı şefi Ronald Molnar, kazaya yapılan hızlı müdahaleyi tamamen Apple Watch'a bağladı. Racine County Eye'a yaptığı açıklamada, "Karanlık ve yola olan mesafe nedeniyle, Apple Watch olmasaydı, araç muhtemelen en az iki saat daha keşfedilmeyecekti. Bir kişinin hayatını açıkça etkileyen muhteşem teknoloji." dedi.Kaynakça https://www.facebook.com/kfrd500/posts/pfbid0dGvmCctHVtzowBrqiy53ZdjSoFDzGsQ4qwPRRQqGnKmCTuR1BFamaJeyWQb2Dcxzl https://racinecountyeye.com/2023/09/01/apple-watch-detects-crash-in-dover/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.