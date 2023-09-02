Google Pixel 8 ve 8 Pro'nun fiyatı sızdırıldı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör EuroGoogle, geçtiğimiz günlerde yeni akıllı telefonları Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun lansman tarihini açıkladı. 4 Ekim Çarşamba günü Türkiye saati ile 17:00'da gerçekleştirilecek Google etkinliğinde Pixel 8 ve 8 Pro'ya ek olarak Pixel Watch 2'nin de tanıtılması bekleniyor. Yakın bir zamanda ise akıllı telefonların Avrupa fiyatı sızdırıldı.

İşte Google Pixel 8 ve 8 Pro'nun beklenen özellikleri:

Google Tensor G3 SoC'den güç alacak Google Pixel 8 Pro, 2992 x 1344 piksel çözünürlük ve 1600 nit maksimum parlaklık desteğine sahip 6,7 inçlik bir ekranla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra 8/12GB LPDDR5 RAM ile birlikte 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçeneklerine sahip olacak cihaz, 4950 mAh bataryadan güç alacak. Son olarak Isocell GN2 birincil sensörün ev sahipliği yapacağı cihaz, 64MP Sony IMX787 ultra geniş kamera ve 48MP Samsung GM5 telefoto lensten oluşacak arka kamera kurulumuna sahip olacak.

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Pixel 8 ise serinin bir üst modeli gibi Google Tensor G3 SoC'den güç alacak ve 6,17 inç boyutlarında 1080x2400 120 Hz ekrana sahip olacak. 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş kameradan oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip olması beklenen cihazın 24W kablolu, 12W kablosuz şarj sunan 4.485mAh bataryadan güç alması bekleniyor.

İşte Google Pixel 8 ve 8 Pro'nun beklenen Avrupa fiyatı:

Pixel 8; Hazel, Obsidian, Rose ve Mint renklerinde gelirken Pro modelinin Bay, Obsidian, Porselen ve Mint renkleriyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ortaya çıkan yeni rapora göreyse Google Pixel 8'in 256GB versiyonu %23 KDV ile 874,25 Euro (KDV hariç 710,77 Euro) fiyat etiketine sahip olacakken 512GB versiyonu ise KDV ile 949,30 Euro (KDV hariç 771,79 Euro) fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.

Pixel 8 Pro ise 128GB varyantı %23 KDV dahil 1.235,72 Euro (KDV hariç 1.004,65 Euro), 256GB varyantı KDV dahil 1.309,95 Euro (KDV hariç 1.065 Euro) iken 512GB depolamaya sahip olacak varyantın KDV ile 1.461,24 Euro (KDV hariç 1.188 Euro) fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Google Pixel 8 ve 8 Pro'nun fiyatı sızdırıldı