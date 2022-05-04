Apple Watch, yeni algoritmasıyla kalp sorunlarını erken teşhis edebilir

- Apple Watch, Mayo Clinic tarafından geliştirilen algoritma sayesinde zayıf kalp pompasını tespit edebilir
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Birçok insanın hayatında önemli bir yere sahip olan Apple Watch, birçok özelliğiyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Örneğin Apple Watch Series 4 ile gelen düşme algılama özelliği birçok insanın hayatını kurtardı. Şimdilerde ise Mayo Clinic tarafında yürütülen bir araştırma sonucunda Apple Watch'lar için geliştirilen algoritma, kalp sorunlarında erken teşhis sağlayabilir.
Apple Watch, Mayo Clinic tarafından geliştirilen algoritma sayesinde zayıf kalp pompasını tespit edebilir
Mayo Clinic, Apple Watch'larda kullanıcıların EKG'lerinden gelen verileri analiz eden bir algoritma üzerinde çalışıyor. Bu algoritma, doğrudan bu EKG testlerinden zayıf bir kalp pompasını tespit edebilecek. Böylece tıbbi bir ortamda bulunmaya gerek kalmadan Apple Watch kullanıcıları, yaşamlarını tehdit eden durumları daha erken tespit edebilecek.
STAT tarafından raporlanan bu algoritma, San Francisco'daki Heart Rhythm Society konferansında sunuldu. Çalışma, algoritmanın zayıf kalp pompalarını çoğunlukla doğru bir şekilde tespit ettiğini buldu. Öyleki kalp pompalarının zayıf olduğu söylenen 16 hastadan 13'ünde Apple Watch doğru sonuçlara ulaştı.
Mayo Clinic Kardiyovasküler Tıp başkanı ve araştırma sorumlusu Paul Friedman bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yüksek tansiyon ile şeker hastasıysanız ve 60 yaşın üzerindeyseniz, kalp pompanız zayıf olabilir ve bunu bilmiyor olabilirsiniz. Doktorunuza çok sık gitmiyor da olabilirsiniz. Ancak mağazadan satın aldığınız akıllı bir saat, doktora görünmeniz gerektiğine dair önemli bir sinyal verebilir." sözlerine yer verdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.