Apple Watch Series 8, yazılım destekli sıcaklık sensörü ile gelecek

- Algoritma ve hesaplamalara bağlı çalışacak
- Galaxy Watch 5’te sıcaklık sensörü bulunmayabilir
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Normalde Apple Watch Series 7 ile gelmesi beklenen sıcaklık sensörü, maalesef yetişememişti. Uzun süredir akıllı saatlerde sıcaklık sensörü bekleniyordu, bu doğrultuda Apple, bu yıl sonunda bu özelliği getirebilir.
Algoritma ve hesaplamalara bağlı çalışacak
Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Ming-Chi Kuo, Apple’ın Watch Series 7’de sıcaklık sensörü iptal etmesinin nedenini açıkladı. Kuo’ya göre Apple, sensörü çalıştıracak algoritmaları yeterli bulmadı ve erteledi. Vücut sıcaklık ölçümleri oldukça karmaşık bir algoritma geliştiriyor. Güneş ışığı, dışarının sıcaklığı gibi faktörlerden oldukça etkilenen vücut sıcaklık sensörleri, algoritma ve hesaplamalara oldukça bağlı olarak çalışmak durumunda. Bu yüzden ölçümler, donanım dışında yazılm tarafında da oldukça yeterli olmak zorunda. Ancak Bloomberg, bu sene sıcaklık sensörünü göreceğimizi belirtmişti. Bu nedenle Apple, yazılım tarafında iyi adımlar atmış olabilir.
Galaxy Watch 5’te sıcaklık sensörü bulunmayabilir
Ming-Chi Kuo, Apple’ın Watch Series 8’in seri üretime başlamadan doğru bir algoritmaya ulaşması halinde bu sene sıcaklık sensörünü göreceğimizi belirtti. Ayrıca Kuo, Galaxy Watch 5’te sıcaklık sensörünü göremeyeceğimizi belirtti. Kuo’ya göre Samsung, doğru çalışan bir algoritma hazırlayabilmiş durumda değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.