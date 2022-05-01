Apple Watch Series 8, yazılım destekli sıcaklık sensörü ile gelecek

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Normalde Apple Watch Series 7 ile gelmesi beklenen sıcaklık sensörü, maalesef yetişememişti. Uzun süredir akıllı saatlerde sıcaklık sensörü bekleniyordu, bu doğrultuda Apple, bu yıl sonunda bu özelliği getirebilir.

Algoritma ve hesaplamalara bağlı çalışacak

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Ming-Chi Kuo, Apple’ın Watch Series 7’de sıcaklık sensörü iptal etmesinin nedenini açıkladı. Kuo’ya göre Apple, sensörü çalıştıracak algoritmaları yeterli bulmadı ve erteledi. Vücut sıcaklık ölçümleri oldukça karmaşık bir algoritma geliştiriyor. Güneş ışığı, dışarının sıcaklığı gibi faktörlerden oldukça etkilenen vücut sıcaklık sensörleri, algoritma ve hesaplamalara oldukça bağlı olarak çalışmak durumunda. Bu yüzden ölçümler, donanım dışında yazılm tarafında da oldukça yeterli olmak zorunda. Ancak Bloomberg, bu sene sıcaklık sensörünü göreceğimizi belirtmişti. Bu nedenle Apple, yazılım tarafında iyi adımlar atmış olabilir.

Galaxy Watch 5’te sıcaklık sensörü bulunmayabilir

Ming-Chi Kuo, Apple’ın Watch Series 8’in seri üretime başlamadan doğru bir algoritmaya ulaşması halinde bu sene sıcaklık sensörünü göreceğimizi belirtti. Ayrıca Kuo, Galaxy Watch 5’te sıcaklık sensörünü göremeyeceğimizi belirtti. Kuo’ya göre Samsung, doğru çalışan bir algoritma hazırlayabilmiş durumda değil.

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Apple Watch 8, sıcaklık ölçümü için yazılıma güvenecek