WhatsApp işletmeler için ücretli abonelik sistemini başlatıyor

Özelliklerin başında özel bir iletişim linki oluşturma gelen yeni abonelik sistemi, Telegram’dakine benzer bir yapı sunuyor. Bu linklerle hedeflenen ise kullanıcılara işletmenin WhatsApp hesabına kolay ulaşım sağlama şansı.
10 cihazda aynı anda WhatsApp Business
Ücretli versiyonda ayrıca aynı anda 10 cihazda Whatsapp hesabının açılmasına imkan sağlanacak. Bu sayede tüketiciler mesajlarına daha hızlı yanıt bulabilecekler çünkü işletmeler aynı anda 10’a kadar temsilciye WhatsApp erişimi sağlayabilecek. Ücretli pakette ayrıca 32 katılımcıya kadar görüntülü görüşme imkanı bulunuyor.
Özellik şu an hâlâ beta sürümünde olduğundan WhatsApp tarafından yapılan herhangi bir resmi açıklama ve kullanıma sunulma tarihi bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.