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    WhatsApp işletmeler için ücretli abonelik sistemini başlatıyor

    WhatsApp beta programına abone olan işletmeler, firmanın yeni ücretli abonelik sistemini test edebilecekler. Paket içerisinde işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik özellikler bulunuyor.
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    WhatsApp işletmeler için ücretli abonelik sistemini başlatıyor Tam Boyutta Gör
    İşletmeler için WhatsApp beta sürümüne yeni gelmeye başlayan bir özellik ile artık işletme sahipleri veya hesap yöneticileri, işlerine yarayacak bazı özelliklere erişebilmek için aylık bir abonelik başlatabilecekler. 

    Özelliklerin başında özel bir iletişim linki oluşturma gelen yeni abonelik sistemi, Telegram’dakine benzer bir yapı sunuyor. Bu linklerle hedeflenen ise kullanıcılara işletmenin WhatsApp hesabına kolay ulaşım sağlama şansı.

    10 cihazda aynı anda WhatsApp Business

    Ücretli versiyonda ayrıca aynı anda 10 cihazda Whatsapp hesabının açılmasına imkan sağlanacak. Bu sayede tüketiciler mesajlarına daha hızlı yanıt bulabilecekler çünkü işletmeler aynı anda 10’a kadar temsilciye WhatsApp erişimi sağlayabilecek. Ücretli pakette ayrıca 32 katılımcıya kadar görüntülü görüşme imkanı bulunuyor.

    Özellik şu an hâlâ beta sürümünde olduğundan WhatsApp tarafından yapılan herhangi bir resmi açıklama ve kullanıma sunulma tarihi bulunmuyor.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 4 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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