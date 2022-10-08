Tam Boyutta Gör İşletmeler için WhatsApp beta sürümüne yeni gelmeye başlayan bir özellik ile artık işletme sahipleri veya hesap yöneticileri, işlerine yarayacak bazı özelliklere erişebilmek için aylık bir abonelik başlatabilecekler.

Özelliklerin başında özel bir iletişim linki oluşturma gelen yeni abonelik sistemi, Telegram’dakine benzer bir yapı sunuyor. Bu linklerle hedeflenen ise kullanıcılara işletmenin WhatsApp hesabına kolay ulaşım sağlama şansı.

10 cihazda aynı anda WhatsApp Business

Ücretli versiyonda ayrıca aynı anda 10 cihazda Whatsapp hesabının açılmasına imkan sağlanacak. Bu sayede tüketiciler mesajlarına daha hızlı yanıt bulabilecekler çünkü işletmeler aynı anda 10’a kadar temsilciye WhatsApp erişimi sağlayabilecek. Ücretli pakette ayrıca 32 katılımcıya kadar görüntülü görüşme imkanı bulunuyor.

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Özellik şu an hâlâ beta sürümünde olduğundan WhatsApp tarafından yapılan herhangi bir resmi açıklama ve kullanıma sunulma tarihi bulunmuyor.

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WhatsApp işletmeler için ücretli abonelik sistemini başlatıyor