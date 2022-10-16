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    M2 işlemcili iPad Pro, çok yakında tanıtılabilir

    Gurman, M2 işlemcili yeni iPad Pro modellerinin önümüzdeki günlerde tanıtılacağını iddia ediyor. Yeni Mac'lerin ise, bu yılın sonlarına doğru duyurulması bekleniyor.
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    M2 iPad Pro
    Apple, geçtiğimiz ay iPhone 14 ve yeni Apple Watch serisini tanıttı. Yeni sızıntı, şirketin önümüzdeki günlerde M2 iPad Pro modelini duyuracağını söylüyor. Peki, M2 işlemcili iPad Pro nasıl olacak?

    Gurman: M2 iPad Pro, önümüzdeki günlerde tanıtılabilir

    Bloomberg’den Mark Gurman, Apple’ın çok yakında yeni iPad modellerini duyuracağını onayladı. Haziran ayında tanıtılan M2 MacBook Air ile aynı M2 çip ile donatılan yeni nesil iPad Pro ile karşılaşacağız. J617 ve J620 kod adlı yeni iPad Pro modelleri, 11 inç ve 12.9 inç olmak üzere iki ekran boyutuyla gelecek.

    Bildiğiniz üzere M2 işlemci, M1 işlemciye kıyasla %20 daha hızlı. Bu, mevcut iPad Pro modeline kıyasla hissedilebilir düzeyde bir performans artışı olmayacağı anlamına geliyor. Başka büyük donanım değişikliği olmayacak gibi görünüyor.

    M2 çipli 11 inç ve 12.9 inç yeni iPad Pro ile birlikte giriş seviye iPad modelinin de tanıtılması bekleniyor. Haziran ayında ortaya çıkan 10. nesil iPad’in 5G desteğinin yanında yeni bir tasarıma sahip olacağı ve Lightning yerine USB-C portunu kullanacağı tahmin ediliyor. Yeni giriş seviye iPad, iPhone 12 ve iPad Air 4’te bulunan Apple A14 Bionic çipten güç alacak. Anlaşılan o ki, M serisi işlemciler iPad Pro’lara özel tutulacak.

    Apple’ın yeni iPad Pro ve iPad 10. nesil modelini bir etkinlikte değil, basın açıklamasıyla duyuracağı söyleniyor. Öte yandan, 14 inç ve 16 inç yeni MacBook Pro modellerinin 2022’nin sonlarında tanıtılması bekleniyor. Yeni MacBook’lar, M2 çipinin daha güçlü sürümleri olan M2 Pro ve M2 Max çipten güç alacak. Belki M2 Mac Mini de tanıtılabilir.

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