HMD yeni giriş seviyesi tabletini duyurdu

HMD T21 2nd Edition özellikleri ve fiyatı
- 10.6 inçlik 2K IPS LCD ekran
- Unisoc T7225 yonga seti
- 4GB/8GB RAM
- 128GB/256GB depolama
- Ön ve arka 8MP
- 8200mAh, 18W hızlı şarj
- 140€-166€
HMD T21 2nd Edition tablet modeli önceki nesilden çok farklı değil. Daha yüksek kapasite seçenekleri ile farklılık yaratmayı amaçlıyor. Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, 4G LTE ve NFC avantajları arasında. Ürünü satın alanlara kılıf, ekran koruma ve termos da hediye edilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
daha korkutucu bişey görmedim