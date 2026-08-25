HMD yeni giriş seviyesi tabletini duyurdu

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Tam Boyutta Gör Giriş seviyesi pazara yönelik hamlelerine devam eden HMD bu kez bir tablet modeli ile karşımızda. HMD T21 2nd Edition tablet modeli giriş seviyesi fiyat etiketine tatmin edici bir donanım sunmayı amaçlıyor.

HMD T21 2nd Edition özellikleri ve fiyatı

10.6 inçlik 2K IPS LCD ekran

Unisoc T7225 yonga seti

4GB/8GB RAM

128GB/256GB depolama

Ön ve arka 8MP

8200mAh, 18W hızlı şarj

140€-166€

HMD, Nokia'nın efsane telefonunu hayata döndürecek 1 hf. önce eklendi

HMD T21 2nd Edition tablet modeli önceki nesilden çok farklı değil. Daha yüksek kapasite seçenekleri ile farklılık yaratmayı amaçlıyor. Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, 4G LTE ve NFC avantajları arasında. Ürünü satın alanlara kılıf, ekran koruma ve termos da hediye edilecek.

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HMD T21 2nd Edition özellikleri ve fiyatı

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