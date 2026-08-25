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    HMD yeni giriş seviyesi tabletini duyurdu

    HMD T21 2nd Edition tablet modelinde 10.6 inçlik 2K IPS LCD ekran, Unisoc T7225 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 8200mAh, 18W hızlı şarj gibi özelliklerle geliyor. 

    HMD T21 2nd Edition Tam Boyutta Gör
    Giriş seviyesi pazara yönelik hamlelerine devam eden HMD bu kez bir tablet modeli ile karşımızda. HMD T21 2nd Edition tablet modeli giriş seviyesi fiyat etiketine tatmin edici bir donanım sunmayı amaçlıyor.

    HMD T21 2nd Edition özellikleri ve fiyatı

    • 10.6 inçlik 2K IPS LCD ekran
    • Unisoc T7225 yonga seti
    • 4GB/8GB RAM
    • 128GB/256GB depolama
    • Ön ve arka 8MP
    • 8200mAh, 18W hızlı şarj
    • 140€-166€

    HMD T21 2nd Edition tablet modeli önceki nesilden çok farklı değil. Daha yüksek kapasite seçenekleri ile farklılık yaratmayı amaçlıyor. Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, 4G LTE ve NFC avantajları arasında. Ürünü satın alanlara kılıf, ekran koruma ve termos da hediye edilecek.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    J
    Jikoxmarley 4 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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    arsa tapulu ev alınır mı old takı çevirme ucuz fotokopi sportime güvenilir mi tcl klima 12000 btu yorumlar

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