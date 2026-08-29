Xiaomi Pad 9 Pro Max özellikleri piyasaya çıkmadan sızdı

Tam Boyutta Gör Xiaomi Pad 9 Pro Max özellikleri, Xiaomi’nin yeni tablet serisini tanıtması beklenen etkinlik öncesinde sızdırıldı. Eylül ayı başında düzenlenmesi planlanan etkinlikte Xiaomi 18 Fold ile birlikte Pad 9 serisinin de tanıtılması bekleniyor. Serinin en üst modeli olacağı belirtilen Pad 9 Pro Max’in 13 inçlik yumuşak ışık özellikli bir ekran, 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB depolama seçeneği sunacağı iddia ediliyor. Sızıntıda ayrıca cihazın Xiaomi’nin yeni nesil XRING O3 çipini kullanan ilk ürünlerden biri olacağı öne sürülüyor.

XRING O3 performansı Xiaomi tablet rekabetini değiştirebilir

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi Pad 9 Pro Max, tablet pazarında alışılmış renk seçeneklerinden ayrılan kırmızı bir gövdeyle satışa sunulabilir. Xiaomi’nin daha önce Redmi K100 Pro Max ile öne çıkardığı kırmızı renk yaklaşımını Xiaomi 18 Fold ve yeni tablet modelinde de sürdürdüğü görülüyor. Cihazın yaklaşık 650 gram ağırlığında olması beklenirken, bu değer 13 inç sınıfındaki büyük ekranlı tabletler açısından taşınabilirlik ile ekran alanı arasında dengeli bir konuma işaret ediyor.

Bellek ve depolama tarafında sızıntı, mühendislik örneği ile nihai perakende sürümleri arasında önemli bir fark olduğunu gösteriyor. Mühendislik örneğinde 8 GB RAM bulunduğu belirtilirken, satışa sunulacak modellerde 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB ile 1 TB arasında değişen depolama seçeneklerinin bulunacağı aktarılıyor. Tabletin bataryasının 10.000 mAh kapasitenin üzerinde olması ve 120 W adaptör desteği sunması da büyük ekranlı bir cihazda yüksek güç tüketimini karşılamaya yönelik bir donanım tercihine işaret ediyor.

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XRING O3 çipi ise Pad 9 Pro Max sızıntısının en dikkat çekici teknik ayrıntılarından biri olarak öne çıkıyor. Paylaşılan bilgilere göre tablet, Xiaomi 18 Fold ile birlikte bu işlemciyi kullanan ilk cihazlardan biri olacak. Çipin 4,35 GHz maksimum frekansa ulaşan, altı ultra büyük ve dört büyük çekirdekten oluşan 10 çekirdekli bir CPU tasarımına sahip olduğu; çok çekirdekli performans testlerinde ise 15.000 puanın üzerine çıktığı ve önceki nesle kıyasla yüzde 60 artış sağladığı iddia ediliyor.

XRING O3’ün grafik tarafında ise üçüncü nesil ışın izleme desteğine sahip 16 çekirdekli G2-Ultra NX birimi kullanacağı öne sürülüyor. Bu özellikler doğrulanırsa Xiaomi’nin yeni çipi yalnızca akıllı telefonlarda değil, daha geniş ekranlı ve yüksek performans gerektiren cihazlarda da konumlandırmayı hedeflediği düşünülebilir.

Son olarak sızıntılar Xiaomi Pad 9 serisinin yalnızca Pro Max modelinden oluşmayacağını da gösteriyor. Daha önce ortaya çıkan iddialara göre seride standart Xiaomi Pad 9, Pad 9 Pro ve Pad 9 Pro Max olmak üzere üç model bulunacak. Pad 9 Pro’nun 12,5 inç LCD ekran ve 67 W şarj desteğiyle, standart Pad 9’un ise 11,2 inç ekran ve 45 W şarj kapasitesiyle gelmesi bekleniyor.

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Xiaomi Pad 9 Pro Max özellikleri piyasaya çıkmadan sızdı

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