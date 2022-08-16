Apple’dan önemli patent: Yeni nesil iPhone’lar seramik gövde kullanabilir

Tam Boyutta Gör

Apple Watch’larda yer alan seramik kaplamayı beğeniyorsanız, gelecek sizleri daha da memnun edecek gibi duruyor. Apple tarafından alınan yeni bir patent sayesinde firmanın, Watch ve iPhone ürünlerinde zirkonya tabanlı seramik gövde kullanmasının önü artık açılıyor.

iPhone 14’ün tanıtımı eli kulağındayken gelecek yıl tanıtılacak olan muhtemel iPhone 15 için şimdiden tasarımsal anlamda birkaç detaya ulaşmış olabiliriz. Forbes’e dayanan habere göre Apple, yeni bir patent almış durumda. Bu patent sayesinde firmanın gelecekteki iPhone ve Apple Watch saatlerinde seramik gövde kullanılabilir. Söz konusu patent, “Dokulu Zirkonya Bazlı Bileşenlere Sahip Elektronik Cihazlar” olarak adlandırılıyor.

Gelecekteki iPhone ve Apple Watch modelleri için mat ve dokulu bir görünüm vadediliyor. Patentte geçen zirkonya ibaresi ise önemli. Halihazırda gördüğümüz cam ve metal tasarım anlayışı esasen üretim maliyeti açısından çok yüksek değil. Fakat zirkonya tabanlı seramik gövdeler, maliyetlerde artışa neden olacaktır. Bunun pozitif tarafı ise premium hissiyatında ve dayanıklılık noktasında bir yükselişin mümkün kılınıyor olması.

Tam Boyutta Gör

Zirkonya nedir?

Apple’ın yeni iPhone’larda kullanmasını düşündüğümüz zirkonya veya diğer adıyla zirkonyum dioksit, yüksek sertlik ve mukavemet sunuyor. Kimyasal korozyona olan direnci sayesinde en dayanıklı monolitik seramik olarak kabul edilen zirkonya, yaygın metal alaşımlarından da daha güçlüdür. Dolayısıylabu malzeme, çizilme ve aşınmaya karşı çok daha dirençli.

Akıllı telefonların geleceği seramikte

Seramik telefonları aslında daha önceden de gördük: Galaxy S10+ Performance Edition ve Xiaomi Mi Mix 4. Benzer şekilde çeşitli akıllı saat üreticileri de ürünlerinde seramik malzemeler kullandı. Fakat yaygın bir kullanımı bulunmayan seramik gövdeli cihazlar için gelecek aydınlık olabilir. Premium modellerdeki artış ve firmaların ürün gruplarını birbirinden ayırma isteği daha fazla seramik gövdeli cihazları mümkün kılabilir. Öte yandan tüm patentlerde olduğu gibi, Apple’ın tasarımsal açıdan böyle bir değişikliği kısa vadede yapma hatta hiç yapmama ihtimali bulunmakta. Yani bu patent, bir kesinlik şartı sunmamakta.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple, yeni nesil iPhone’larda seramik gövde kullanabilir