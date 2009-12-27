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Apple, yeni TV servisi için CBS ve Disney ile görüşüyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple, yeni TV servisi için CBS ve Disney ile görüşüyor
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iTunes Store üzerinden medya içeriklerinin satışını ve kiralamasını yapan Apple, 2010 yılında kullanıcılarının karşısına yeni servisleriyle çıkabilir. Amerikanın saygın yayın organların The Wall Street Journal'ın haberine göre Cupertino merkezli firma, iTunes Store'u geliştirme kapsamında yeni bir TV servisine başlayacak.

Konuyla ilgili Amerika'nın önde gelen TV kanalı CBS ve Disney ile ilgili görüşmeler yapan Apple, yeni servisinde kullanıcılarına aylık sabit ücret karşılığında internet üzerinden anlaşmalı kanalların içeriklerine ulaşabilmelerini sağlayacak. Firma yaklaşık 2 senedir çeşitli medya kuruluşlarıyla yaptığı anlaşmalar çerçevesinde seçilmiş TV yayınlarının satışını iTunes Store üzerinden gerçekleştiriyor.


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Mert 9 yıl
Online müzik için Lala'yı satın aldı şimdi sıra online TV'de.
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