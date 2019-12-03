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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple yılda iki iPhone etkinliği yapabilir

    Yılda iki iPhone etkinliği yapmayı planlayan Apple böylece takip eden çeyrek dönemlerde daha yüksek satışlara imza atmayı ve rakiplere pay bırakmamayı hedefliyor.
    1 hf.
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    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple yılda iki iPhone etkinliği yapabilir
    Tam Boyutta Gör

    Bugün akıllı telefon dünyasında üreticilerin hemen her ay bir ürün tanıttığına şahit oluyoruz. Sadece Apple yılda tek iPhone etkinliği ile yetiniyor. Analiz uzmanları yakın zamanda bunun değişeceğini düşünüyor.

    Hareketlilik sağlanacak

    Sonbahar döneminde iPhone lansmanını yapan Apple takip eden dördüncü çeyrekte de büyük satışlar yaparak yılı kapatıyor. Bununla birlikte kalan üç çeyrekte satışlar inişli çıkışlı devam ediyor ve bir ürün hareketliliği olmadığı için tüketicinin ilgisi kayboluyor.

    Ayrıca Bkz. "CES 2020 fuarından MSI’ya 10 ödül"

    JP Morgan yaptığı açıklamada 2021 yılından itibaren Apple’ın yılda iki iPhone lansmanı stratejisine döneceğini tahmin ettiklerini bildirdi. Böylece lansmanları takip eden iki çeyrek dönemde satışlar yukarıda seyretmiş olacak ve rakiplere de çok fazla pay bırakılmamış olacak.

    Apple normalde sonbaharda iPhone etkinliği ilkbaharda ise iPad etkinliği gerçekleştiriyor. Yaz ayında ise WWDC geliştirici konferansı var. Firmanın herhangi iki etkinliğe iPhone lansmanı yerleştirmesi ihtimal dahilinde.



    https://www.cnbc.com/2019/12/02/apple-could-change-its-annual-iphone-release-schedule-jp-morgan-says.html Yorum Yaz
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    Akbaba89 1 hf. en beğenilen
    Planlı eskitme ivme kazanarak devam edecek anlaşılan
    Yanıtla +7
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    Fizikılterapist 6 gün
    Biri fak fakirler için galiba
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    barsahin 1 hf.
    Bir zamanların Nokia'sında olduğu gibi model çöplüğü oluşacak muhtemelen.
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    DH Misafiri 1 hf.
    apple o iki lansmanda da aynı ürünü farklı şekilde çıkartır insanları etkliyeceğini sanar zaten yapman gerekiyordu bunu ama samsung gibi yapman gerekiyordu samsung gibi yılda iki ürün çıkartacaksan tamam adamlar iki tane amiral gemi çıkartıyor senin iphone 11 diye çıkarttığın telefon pro mro plus mılas bu isimler olmadan önce senin tek markandı iphone ve sayısı sen bu ürünü 6 senedir yenilemedin aynı kasa aynı telefon yetmedi gittin ürününü yetersiz donanımla itibarsızlaştırdın iphone 11 ile s10 karşılaştırabilir mi aynı sınıf telefon mu alakası yok iphone markasına zarar verdin yada pro mro neyse o telefon note 10 ile kıyaslanır mı bu lansmanda utandılar yeni özellik yeni telefon veremiyoruz diye gittiler kamera koydular kamera lansmanı izledik canon nikon lansmanı izledik sanki apple tim cook fiyatları 1500 dolarlara getirdi ama ürünler 500 dolarlık ürün ve 6 sene öncesinin teknolojisi düne kadar lcd ekran kullanıyordun hala iphone 11 de lcd ekran var 10 sene öncesinin teknolojisi bu durum diğer markalara da fren yaptırdı apple yeni birşey geliştirmiyor bizde teknolojimizi saklarız mantığındalar fiyatları da 1000 dolarlara çıkarıp 600 dolara kadar indiriyorlar sonra ama saçmalık tamamen appleın yaptığı
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    esmerbuyucu 1 hf.
    Pro modelini Eylül'de düz modeli Mart'ta çıkarırlar.
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    dr-erkam89 1 hf. yeni yorumcu
    ilkbaharda bir tane çıkarır, sonra sonbaharda da daha yüksek fiyattan ve ilkbaharda çıkardığı telefonun arkasına bir çizik vs gibi saçma bir ayrıntı ekleyip öyle çıkarır.. ne de olsa bizde kaz çok
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    Akbaba89 1 hf. en beğenilen
    Planlı eskitme ivme kazanarak devam edecek anlaşılan
    Yanıtla +7
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    SergeantMajorT 1 hf.
    Artık her 6 ay farklı model çıkartıp satarlar.

    Gözü doymayan insanlar için süper haber
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