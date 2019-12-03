Apple yılda iki iPhone etkinliği yapabilir

Tam Boyutta Gör

Bugün akıllı telefon dünyasında üreticilerin hemen her ay bir ürün tanıttığına şahit oluyoruz. Sadece Apple yılda tek iPhone etkinliği ile yetiniyor. Analiz uzmanları yakın zamanda bunun değişeceğini düşünüyor.

Hareketlilik sağlanacak

Sonbahar döneminde iPhone lansmanını yapan Apple takip eden dördüncü çeyrekte de büyük satışlar yaparak yılı kapatıyor. Bununla birlikte kalan üç çeyrekte satışlar inişli çıkışlı devam ediyor ve bir ürün hareketliliği olmadığı için tüketicinin ilgisi kayboluyor.

Ayrıca Bkz. "CES 2020 fuarından MSI’ya 10 ödül"

JP Morgan yaptığı açıklamada 2021 yılından itibaren Apple’ın yılda iki iPhone lansmanı stratejisine döneceğini tahmin ettiklerini bildirdi. Böylece lansmanları takip eden iki çeyrek dönemde satışlar yukarıda seyretmiş olacak ve rakiplere de çok fazla pay bırakılmamış olacak.

Apple normalde sonbaharda iPhone etkinliği ilkbaharda ise iPad etkinliği gerçekleştiriyor. Yaz ayında ise WWDC geliştirici konferansı var. Firmanın herhangi iki etkinliğe iPhone lansmanı yerleştirmesi ihtimal dahilinde.

https://www.cnbc.com/2019/12/02/apple-could-change-its-annual-iphone-release-schedule-jp-morgan-says.html