Apple yine bir yapay zeka şirketi satın aldı: İşte WaveOne'ın geliştirdiği teknoloji

Apple satın alma işlemini doğrulamasa da eski WaveOne yöneticisi Bob Stankosh şirketin Apple'a satışının bu yılın başlarında tamamlandığını söyledi. Buna ek olarak WaveOne'ın web sitesinin kısa süre önce kapatıldığı ve şirket çalışanlarının birçoğunun şu anda Apple'da çeşitli makine öğrenimi ekiplerinde çalıştığı ifade ediliyor.
WaveOne, 2016 yılında onlarca yıllık video codec paradigmasını yapay zeka destekli hale getirmek için yola çıkan Lubomir Bourdev ve Oren Rippel tarafından kuruldu. Bourdev, WaveOne'ı kurmadan önce Meta'nın yapay zeka araştırma biriminin kurucularından biriydi. Hem kendisi, hem de Rippel Facebook'ta birlikte çalıştı.
WaveOne'ın teknolojisi fark yarattı
Standart algoritmalarda video sıkıştırma içerik sağlayıcı tarafında gerçekleşirken, çözme işlemi son kullanıcı cihazlarında yapılır. WaveOne'ın "içeriğe duyarlı" algoritması ise günümüz akıllı telefonlarında ve birçok bilgisayarda bulunan yapay zeka hızlandırıcılarından yararlanması ile öne çıkıyor.
Şirketin geliştirdiği yenilikçi teknoloji videodaki sahneleri yapay zeka kullanarak değerlendirip örneğin bant genişliğinin verimli kullanımı için karedeki diğer öğeler yerine yüzlere öncelik tanınmasına izin verebiliyor. Apple'ın WaveOne için ne kadar ödediği ya da bu teknolojiyi nasıl kullanacağı belli değil. Zayıf bağlantıya sahip olanlar için Apple TV+ veya Apple Fitness+'a erişimi iyileştirmek gibi bir düşüncesi olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)