Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple yine bir yapay zeka şirketi satın aldı: İşte WaveOne'ın geliştirdiği teknoloji

    Apple sessiz sedasız bir şekilde, video sıkıştırma için yapay zeka algoritmaları geliştiren WaveOne firmasını satın aldı. Peki WaveOne'ın portföyünde Apple'a cazip gelen nasıl bir teknoloji var?
    Oy Ver
    Apple yine bir yapay zeka şirketi satın aldı Tam Boyutta Gör
    Apple yine gelecek vaat eden önemli bir start-up'ı bünyesine kattı. TechCrunch internet sitesinde yer alan habere göre Cupertinolu teknoloji devi bu kez video sıkıştırma için yapay zeka algoritmaları geliştiren Kaliforniyalı WaveOne'ı sessiz sedasız bir şekilde satın aldı.

    Apple satın alma işlemini doğrulamasa da eski WaveOne yöneticisi Bob Stankosh şirketin Apple'a satışının bu yılın başlarında tamamlandığını söyledi. Buna ek olarak WaveOne'ın web sitesinin kısa süre önce kapatıldığı ve şirket çalışanlarının birçoğunun şu anda Apple'da çeşitli makine öğrenimi ekiplerinde çalıştığı ifade ediliyor.

    WaveOne, 2016 yılında onlarca yıllık video codec paradigmasını yapay zeka destekli hale getirmek için yola çıkan Lubomir Bourdev ve Oren Rippel tarafından kuruldu. Bourdev, WaveOne'ı kurmadan önce Meta'nın yapay zeka araştırma biriminin kurucularından biriydi. Hem kendisi, hem de Rippel Facebook'ta birlikte çalıştı.

    Apple yine bir yapay zeka şirketi satın aldı Tam Boyutta Gör

    WaveOne'ın teknolojisi fark yarattı

    Standart algoritmalarda video sıkıştırma içerik sağlayıcı tarafında gerçekleşirken, çözme işlemi son kullanıcı cihazlarında yapılır. WaveOne'ın "içeriğe duyarlı" algoritması ise günümüz akıllı telefonlarında ve birçok bilgisayarda bulunan yapay zeka hızlandırıcılarından yararlanması ile öne çıkıyor.

    Şirketin geliştirdiği yenilikçi teknoloji videodaki sahneleri yapay zeka kullanarak değerlendirip örneğin bant genişliğinin verimli kullanımı için karedeki diğer öğeler yerine yüzlere öncelik tanınmasına izin verebiliyor. Apple'ın WaveOne için ne kadar ödediği ya da bu teknolojiyi nasıl kullanacağı belli değil. Zayıf bağlantıya sahip olanlar için Apple TV+ veya Apple Fitness+'a erişimi iyileştirmek gibi bir düşüncesi olabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    Profil resmi
    Hukum1970 12 saat önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

    Profil resmi
    ahmetkaraci 17 saat önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

    Profil resmi
    semih kaptan 18 saat önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

    Profil resmi
    semih kaptan 18 saat önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

    Profil resmi
    masa09 1 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 2 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    onvo tv alınır mı opel vectra 1.8 gl yorum elektrik direkleri arası kaç metre doğalgaz kırmızı yanıyor bizdehesapli güvenilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Y6 2019
    Huawei Y6 2019
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    DH-LION
    DH-LION
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız