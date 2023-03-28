Apple yine bir yapay zeka şirketi satın aldı: İşte WaveOne'ın geliştirdiği teknoloji

Tam Boyutta Gör Apple yine gelecek vaat eden önemli bir start-up'ı bünyesine kattı. TechCrunch internet sitesinde yer alan habere göre Cupertinolu teknoloji devi bu kez video sıkıştırma için yapay zeka algoritmaları geliştiren Kaliforniyalı WaveOne'ı sessiz sedasız bir şekilde satın aldı.

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Apple satın alma işlemini doğrulamasa da eski WaveOne yöneticisi Bob Stankosh şirketin Apple'a satışının bu yılın başlarında tamamlandığını söyledi. Buna ek olarak WaveOne'ın web sitesinin kısa süre önce kapatıldığı ve şirket çalışanlarının birçoğunun şu anda Apple'da çeşitli makine öğrenimi ekiplerinde çalıştığı ifade ediliyor.

WaveOne, 2016 yılında onlarca yıllık video codec paradigmasını yapay zeka destekli hale getirmek için yola çıkan Lubomir Bourdev ve Oren Rippel tarafından kuruldu. Bourdev, WaveOne'ı kurmadan önce Meta'nın yapay zeka araştırma biriminin kurucularından biriydi. Hem kendisi, hem de Rippel Facebook'ta birlikte çalıştı.

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WaveOne'ın teknolojisi fark yarattı

Standart algoritmalarda video sıkıştırma içerik sağlayıcı tarafında gerçekleşirken, çözme işlemi son kullanıcı cihazlarında yapılır. WaveOne'ın "içeriğe duyarlı" algoritması ise günümüz akıllı telefonlarında ve birçok bilgisayarda bulunan yapay zeka hızlandırıcılarından yararlanması ile öne çıkıyor.

Şirketin geliştirdiği yenilikçi teknoloji videodaki sahneleri yapay zeka kullanarak değerlendirip örneğin bant genişliğinin verimli kullanımı için karedeki diğer öğeler yerine yüzlere öncelik tanınmasına izin verebiliyor. Apple'ın WaveOne için ne kadar ödediği ya da bu teknolojiyi nasıl kullanacağı belli değil. Zayıf bağlantıya sahip olanlar için Apple TV+ veya Apple Fitness+'a erişimi iyileştirmek gibi bir düşüncesi olabilir.

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Apple yine bir yapay zeka şirketi satın aldı