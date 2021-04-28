Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, zayıf talep ve artan rekabet nedeniyle AirPods üretimini azaltıyor

    Rakip firmaların uygun fiyatlı kablosuz kulaklık sayısını günden güne artması AirPods satışlarını düşürdü. Apple'ın kablosuz kulaklık üretimini %25 ila 30 oranında azaltacağı bildiriliyor.
    28 Nisan 2021, 12:30 (2 sa.)
    545
    15
    6
    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Apple, zayıf talep ve artan rekabet nedeniyle AirPods üretimini azaltıyor
    Tam Boyutta Gör

    AirPods, tam kablosuz kulaklıklar için referans noktası olarak kabul edilse de, rekabetin son derece yoğun olması Apple'a üretimi azaltmaktan başka seçenek bırakmamış gibi görünüyor. Şirket bu yıl 110 milyon AirPods üretmeyi planlıyordu ancak Nikkei Asia'nın raporuna göre bu rakam 75 ila 85 milyon seviyesine çekilecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar AirPods 3'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı

    Ayrıca Bkz. "Yeni nesil Mac işlemcisi Apple M2 seri üretime girdi"

    Apple'ın üretim planlarıyla ilgili bilgi sahibi olan bir kaynağa göre üretimdeki en önemli kesinti üçüncü çeyreğin başlarında gerçekleşecek. Ayrıca mağazalardaki AirPods stoklarının yüksek seviyede olduğu ancak talebin beklendiği kadar güçlü olmadığı da gelen haberler arasında.

    Apple, zayıf talep ve artan rekabet nedeniyle AirPods üretimini azaltıyor
    Tam Boyutta Gör

    Rakipler ilerleme kaydediyor

    Geçen yıl, AirPods sevkiyatları 72.8 milyon adede ulaşarak şirkete %31 pazar payı kazandırmıştı. Ancak beklentiler daha yüksekti zira Apple yaklaşık 80-90 milyon AirPods siparişi vermişti. Apple'ın kablosuz kulaklıklarına yönelik talebin 2020'nin sonunda artması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi.

    Apple hala pazarın hakimi olsa da rakipler hızlı bir şekilde ilerlemeyi sürdürüyor. Örneğin Xiaomi geçen yıl pazar payını ikiye katladı. Çinli şirket 2019'da %6 seviyesinde olan pazar payını 2020'de %12'ye yükseltti. Diğer firmaların da yükselişte olması AirPods üzerinde iyiden iyiye bir baskı oluşturmuş durumda.



    https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Apple-trims-AirPods-production-plans-as-sales-lose-steam
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Çilek hasadı yapan robotik biçerdöver

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TOMKO 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kocaman televizyon alınca 7-8 bin TL para verirken artık bir telefona 10 bin - 15 bin TL vermek anlamsız hale gelmeye başladı çünkü ederi o kadar değil. Elma ile armut kıyaslıyor gibiyim bir telefon için ederi o kadar etmez derken tws kulaklık için 2 bin TL vermek mantığın ne olduğu hakkında hiç bir fikrim yok. Tüketelim ama mantıklı tüketelim. Biz aldıkça üreticelerin gözleri doymuyor fiyatları artırdıkça artırıyorlar.
    Kocaman televizyon alınca 7-8 bin TL para verirken artık bir telefona 10 bin - 15 bin TL vermek anlamsız hale gelmeye başladı çünkü ederi o kadar değil. Elma il...
    Devamını Gör
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven ( joven) 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    Apple AirPods fiyatı ve ses kalitesi örtüşmüyor bence yarı fiyatına satılmalıydı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M mekanikk.g 45 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Birazcık düşür fiyatı bak bakayım rakip mi kalıyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TOMKO 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kocaman televizyon alınca 7-8 bin TL para verirken artık bir telefona 10 bin - 15 bin TL vermek anlamsız hale gelmeye başladı çünkü ederi o kadar değil. Elma ile armut kıyaslıyor gibiyim bir telefon için ederi o kadar etmez derken tws kulaklık için 2 bin TL vermek mantığın ne olduğu hakkında hiç bir fikrim yok. Tüketelim ama mantıklı tüketelim. Biz aldıkça üreticelerin gözleri doymuyor fiyatları artırdıkça artırıyorlar.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    RockConn (Ufuk Durdağı) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Şimdi koca firmaya denmez ki neden ürünün fiyatını düşünmüyorsun da üretimini azaltıyorsun :)
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WB 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bundle seklinde yaparsa guzel olur diger cihazlarla
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    O okanhalic 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    80 milyonda az bir rakam değil
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 20 dk. Türkiye'de 5G için ilk tarih verildi: Bekleyiş uzun sürecek 39 dk. Huawei Watch GT 2 önemli bir yazılım güncellemesi aldı 1 sa. Cyberpunk 2077'nin yamaları devam ediyor: 1.22 yaması yayınlandı 1 sa. Yeni Game of Thrones dizisi House Of The Dragon'dan ilk görüntüler paylaşıldı 1 sa. Tesla, Model 3'ün dünyanın en çok satan premium sedanı olduğunu açıkladı 2 sa. Total War: Rome Remastered'ın sistem gereksinimleri belli oldu 2 sa. Samsung Galaxy M42 5G tanıtıldı: Snapdragon 750G, 5.000mAh pil ve dörtlü kamera 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Apple, zayıf talep ve artan rekabet nedeniyle AirPods üretimini azaltıyor Sonraki Dev şirketlerin Bitcoin heyecanı Sürüyor: Nexon 100 milyon dolarlık BTC Aldı 3 sa. PlayStation 5 ve PlayStation 4'ün ne kadar sattığı açıklandı 4 sa. Alphabet ilk çeyreği rekor gelirle kapattı 4 sa. Microsoft karına kar katıyor 5 sa. RTX 3080 Ti’ın çıkış tarihi netleşiyor 13 sa. Starlink uydularına yeni yörünge izni geldi: Hızlar artacak 15 sa. Buluşma simülasyonu oyunu Tender: Creature Comforts, mobil cihazlar için yayınlandı 15 sa. Oppo A95 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 16 sa. AMD, 3 nm Ryzen 8000’de big.LITTLE benzeri tasarıma geçebilir 16 sa. Kripto para saldırılarına Intel ve Microsoft kalkanı 17 sa. DC'nin yeni filmi The Suicide Squad'dan yeni görseller paylaşıldı 17 sa. Samsung Smart Keyboard Trio 500 üç cihaza bağlanabiliyor 18 sa. Rol yapma oyunu River Legends: A Fly Fishing Adventure, mobil cihazlar için çıktı 18 sa. Netflix bu yaz yayınlanacak 13 orijinal filmin yayın tarihini açıkladı 19 sa. Kripto para madenciliği oyunu çıktı: Crypto Mining Simulator 19 sa. UNISOC iddialı 5G yonga setlerini duyurdu 19 sa. Çilek hasadı yapan robotik biçerdöver 20 sa. Kripto para borsası Binance kendi NFT platformunu açacağını duyurdu 20 sa. PlayStation 5'in versiyon 21.01-03.10.00.03-00 güncellemesi yayınlandı 21 sa. Mads Mikkelsen başrollü Oscar ödüllü Another Round filmi DiCaprio ile birlikte yeniden yapılabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız