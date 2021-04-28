Apple, zayıf talep ve artan rekabet nedeniyle AirPods üretimini azaltıyor

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AirPods, tam kablosuz kulaklıklar için referans noktası olarak kabul edilse de, rekabetin son derece yoğun olması Apple'a üretimi azaltmaktan başka seçenek bırakmamış gibi görünüyor. Şirket bu yıl 110 milyon AirPods üretmeyi planlıyordu ancak Nikkei Asia'nın raporuna göre bu rakam 75 ila 85 milyon seviyesine çekilecek.

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Apple'ın üretim planlarıyla ilgili bilgi sahibi olan bir kaynağa göre üretimdeki en önemli kesinti üçüncü çeyreğin başlarında gerçekleşecek. Ayrıca mağazalardaki AirPods stoklarının yüksek seviyede olduğu ancak talebin beklendiği kadar güçlü olmadığı da gelen haberler arasında.

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Rakipler ilerleme kaydediyor

Geçen yıl, AirPods sevkiyatları 72.8 milyon adede ulaşarak şirkete %31 pazar payı kazandırmıştı. Ancak beklentiler daha yüksekti zira Apple yaklaşık 80-90 milyon AirPods siparişi vermişti. Apple'ın kablosuz kulaklıklarına yönelik talebin 2020'nin sonunda artması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi.

Apple hala pazarın hakimi olsa da rakipler hızlı bir şekilde ilerlemeyi sürdürüyor. Örneğin Xiaomi geçen yıl pazar payını ikiye katladı. Çinli şirket 2019'da %6 seviyesinde olan pazar payını 2020'de %12'ye yükseltti. Diğer firmaların da yükselişte olması AirPods üzerinde iyiden iyiye bir baskı oluşturmuş durumda.

https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Apple-trims-AirPods-production-plans-as-sales-lose-steam

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