Yeni nesil Mac işlemcisi Apple M2 seri üretime girdi

Nikkei Asia internet sitesinin haberine göre, Apple yeni nesil Mac işlemcisinin seri üretimini başlattı. Apple M2 olarak anılan yonga seti TSMC'nin tesislerinde üretiliyor. Bir sonraki MacBook serisinde kullanılacak yeni işlemcinin sevkiyatları Temmuz ayında başlayabilir.
Ayrıca Bkz. "macOS Big Sur 11.3 yayınlandı: İşte yenilikler"İlginizi Çekebilir Apple M1 işlemcili Mac'ler satışlarda Intel tabanlı modelleri geride bıraktı
Apple'ın bu yıl sadece yeni 14 ve 16 inç MacBook Pro modellerini değil, aynı zamanda güncellenmiş 27 inç iMac'i de piyasaya süreceği söyleniyor. Şirket 20 Nisan'da gerçekleştirdiği bahar etkinliğinde yeni 24 inç iMac ve iPad Pro'yu sahneye çıkarmıştı.
Her iki cihaz da şirketin 5 nm'lik M1 çipinden güç alıyor. Cupertinolu şirket yeni işlemci çözümünün 3.5 kata kadar daha hızlı sistem performansı ve 6 kata kadar daha hızlı grafik performansı sağladığını söylüyor.
Apple Silicon'a geçiş süreci plana göre ilerliyor
Tüm bunlara ek olarak yeni M1 işlemcili Mac'lerde makine öğrenimi performansının 15 kat arttığı iddia edilirken bu cihazların önceki nesil Mac'lere göre 2 kat daha uzun pil ömrü sunduğu da belirtiliyor.
Apple hatırlayacağınız üzere WWDC 2020 konferansında iki yıl içinde Intel işlemcilerden kendi ARM tabanlı Apple Silicon işlemcilerine kademeli olarak geçiş yapacağını duyurmuştu. Şimdiye kadar her şey planlara uygun şekilde ilerliyor.
https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Apple-s-follow-up-to-M1-chip-goes-into-mass-production-for-Mac Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ya ARM teknolojisine geçecekler, ya taklit edecekler, ya kendilerine de katacaklar ya da kendilerinin ARM teknolojisinden daha güçlü olduğunu bize kanıtlayacaklar.
senin söyledigin o sey, hesap makinesi i$lemcisi değil ama apple 100 kat daha hızlı arm i$lemci icat etse yine bile olmaz ve olmayacaktır..
bütün olayı üzerindeki logo'yu ve tasarımı satmak olan, i$letim sistemi ve muhtemelen bilgisayarları yüzde 10 bile kullanım oranına sahip olmayan moda firmasından hallice bir firmanın, bunun icine hesap makinesi i$lemcisi de koysak bilmeyene nasılsa satarık, o zaman neden x86'ya intel'e yamuluyoruz diye dü$ünüp de, yola cıktıgı bir olay neticede..
Şahsen Apple'dan nefret eden birisi olarak performans olarak her jenerasyonda katlayarak ürün çıkarmalarını isterim, bu sayede PC tarafında da mecburi gelişim gösterilmek zorunda kalınacak.
PC tarafında daha işlemciler yapılabileceğini ama yumurta kapıya gelmeden yapmayacaklarını düşündüğüm için Apple'ın
böyle hamlelerine ancak şapka çıkarırım.
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