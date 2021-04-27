Yeni nesil Mac işlemcisi Apple M2 seri üretime girdi

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Nikkei Asia internet sitesinin haberine göre, Apple yeni nesil Mac işlemcisinin seri üretimini başlattı. Apple M2 olarak anılan yonga seti TSMC'nin tesislerinde üretiliyor. Bir sonraki MacBook serisinde kullanılacak yeni işlemcinin sevkiyatları Temmuz ayında başlayabilir.

Ayrıca Bkz. "macOS Big Sur 11.3 yayınlandı: İşte yenilikler"

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Apple M1 işlemcili Mac'ler satışlarda Intel tabanlı modelleri geride bıraktı

Apple'ın bu yıl sadece yeni 14 ve 16 inç MacBook Pro modellerini değil, aynı zamanda güncellenmiş 27 inç iMac'i de piyasaya süreceği söyleniyor. Şirket 20 Nisan'da gerçekleştirdiği bahar etkinliğinde yeni 24 inç iMac ve iPad Pro'yu sahneye çıkarmıştı.

Her iki cihaz da şirketin 5 nm'lik M1 çipinden güç alıyor. Cupertinolu şirket yeni işlemci çözümünün 3.5 kata kadar daha hızlı sistem performansı ve 6 kata kadar daha hızlı grafik performansı sağladığını söylüyor.

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Apple Silicon'a geçiş süreci plana göre ilerliyor

Tüm bunlara ek olarak yeni M1 işlemcili Mac'lerde makine öğrenimi performansının 15 kat arttığı iddia edilirken bu cihazların önceki nesil Mac'lere göre 2 kat daha uzun pil ömrü sunduğu da belirtiliyor.

Apple hatırlayacağınız üzere WWDC 2020 konferansında iki yıl içinde Intel işlemcilerden kendi ARM tabanlı Apple Silicon işlemcilerine kademeli olarak geçiş yapacağını duyurmuştu. Şimdiye kadar her şey planlara uygun şekilde ilerliyor.

https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Apple-s-follow-up-to-M1-chip-goes-into-mass-production-for-Mac

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