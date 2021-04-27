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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni nesil Mac işlemcisi Apple M2 seri üretime girdi

    Apple yeni nesil Mac işlemcisinin seri üretimini başlattı. TSMC tarafından üretilen Apple M2, bu yılın ikinci yarısında satışa çıkması planlanan yeni MacBook'larda kullanılacak.
    27 Nisan 2021, 17:00 (6 sa.)
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Yeni nesil Mac işlemcisi Apple M2 seri üretime girdi
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    Nikkei Asia internet sitesinin haberine göre, Apple yeni nesil Mac işlemcisinin seri üretimini başlattı. Apple M2 olarak anılan yonga seti TSMC'nin tesislerinde üretiliyor. Bir sonraki MacBook serisinde kullanılacak yeni işlemcinin sevkiyatları Temmuz ayında başlayabilir.

    Ayrıca Bkz. "macOS Big Sur 11.3 yayınlandı: İşte yenilikler"

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple M1 işlemcili Mac'ler satışlarda Intel tabanlı modelleri geride bıraktı

    Apple'ın bu yıl sadece yeni 14 ve 16 inç MacBook Pro modellerini değil, aynı zamanda güncellenmiş 27 inç iMac'i de piyasaya süreceği söyleniyor. Şirket 20 Nisan'da gerçekleştirdiği bahar etkinliğinde yeni 24 inç iMac ve iPad Pro'yu sahneye çıkarmıştı.

    Her iki cihaz da şirketin 5 nm'lik M1 çipinden güç alıyor. Cupertinolu şirket yeni işlemci çözümünün 3.5 kata kadar daha hızlı sistem performansı ve 6 kata kadar daha hızlı grafik performansı sağladığını söylüyor.

    Yeni nesil Mac işlemcisi Apple M2 seri üretime girdi
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    Apple Silicon'a geçiş süreci plana göre ilerliyor

    Tüm bunlara ek olarak yeni M1 işlemcili Mac'lerde makine öğrenimi performansının 15 kat arttığı iddia edilirken bu cihazların önceki nesil Mac'lere göre 2 kat daha uzun pil ömrü sunduğu da belirtiliyor.

    Apple hatırlayacağınız üzere WWDC 2020 konferansında iki yıl içinde Intel işlemcilerden kendi ARM tabanlı Apple Silicon işlemcilerine kademeli olarak geçiş yapacağını duyurmuştu. Şimdiye kadar her şey planlara uygun şekilde ilerliyor.



    https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Apple-s-follow-up-to-M1-chip-goes-into-mass-production-for-Mac
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    viper17 (A ...) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Fortune 4
    2021 de bu kadar cahil yorum görmek üzdü.
    Yanıtla +10
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    babadol (Talat ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Fortune 4
    Neye dayanarak bu yorumları yapıyorsunuz anlamıyorum. Açın koyun intel ve apple işlemcili macbookları yan yana, performanslarını, çalışma sıcaklıklarını, pil sürelerini değerlendirin, eminim fikriniz değişecek, zaten şu yaptığınız yorum gerçekten bu işi bilenlere çok komik geliyordur. Cihazları pek tanıdığınızı sanmıyorum.
    Neye dayanarak bu yorumları yapıyorsunuz anlamıyorum. Açın koyun intel ve apple işlemcili macbookları yan yana, performanslarını, çalışma sıcaklıklarını, pil sü...
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    2 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ussuz (mehmet ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dedikleri kadar performans artışı varsa efsane bir işlemci geliyor gibi duruyor. Ama alacak para yok işte...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) Ussuz
    Hocam dediği performans artışı M1 ile önceki jenerasyon kıyaslaması. M2'ye dair performans açıklaması yapılmamış. Tabi umarım o da sağlam artışla gelir.
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    M1x ile gelmeyecek miydi güçlü seriler?
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    WalkerCyborgCK 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    M1 işlemcili modellerin girişi efsane olmuştu. Halen belli başlı programları ya açamıyor ya da emülatör yardımıyla açıyor. Bu kadar aceleye ne gerek var ki zaten biz kullanıcılar iyice deneme tahtasına döndük. Bir çok kullanıcı M1 işlemcili Mac kavramına alışamamışken ellerindeki makinelere bakıp M2 çıkacaktı da madem neden M1 aldım mı diyecek. Ben o kadar da zengin bir kullanıcı değilim her sene çıkan yeni bir Apple alamam. Walla hayırlısı ama nedense halen Intel ile devam etse iyi olacaktı gibi duruyor.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    viper17 (A ...) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) WalkerCyborgCK
    Isınan ve deli gibi pil tüketen intel mi?
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu ARM işlemcilerle PC dünyası iyi bir tokat yedi. Çoğu platform ARM teknolojisine geçerken PC'ler gelişmemiş ülkeler gibi hareket etmeye devam ederse işi yaş demektir.

    Ya ARM teknolojisine geçecekler, ya taklit edecekler, ya kendilerine de katacaklar ya da kendilerinin ARM teknolojisinden daha güçlü olduğunu bize kanıtlayacaklar.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    PERİSKOP (T.C ÖNDER DEMİREL) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) Furkooo85
    Yorumları buradan izleriz.
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    Fortune 4 4 sa. ( Mesaj Silindi ) Furkooo85
    senin arm i$lemci dediğin cep telefonundan bozma hesap makinesi i$lemcilerinin, eti budu ne ki, pc'ler ona gececekler x86 bitecek falan intel amd yamulacak ve tüm pc'ler arm olacak.. hatta pc'ler tokat yediler falan..

    senin söyledigin o sey, hesap makinesi i$lemcisi değil ama apple 100 kat daha hızlı arm i$lemci icat etse yine bile olmaz ve olmayacaktır..

    bütün olayı üzerindeki logo'yu ve tasarımı satmak olan, i$letim sistemi ve muhtemelen bilgisayarları yüzde 10 bile kullanım oranına sahip olmayan moda firmasından hallice bir firmanın, bunun icine hesap makinesi i$lemcisi de koysak bilmeyene nasılsa satarık, o zaman neden x86'ya intel'e yamuluyoruz diye dü$ünüp de, yola cıktıgı bir olay neticede..
    7 Yanıt Yanıtla
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    WB 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    M1 zaten silip supurmusken buna neden gerek var anlamak zor
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    6 6s 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    M1'i övmeye gerek yok zaten neler başardığı belli ancak ben isterim ki her şey native takır takır çalışsın; dolayısıyla iki sene sonunda hiç olmadığı kadar sorunsuz ve entegre bir sisteme görebileceğiz. M1 çok yeni, M1'den aldıkları geri dönüşleri en erken m3-m4'e uygulayabilirler, tamam bu işlemciler esasında aynı kerneli a serisinin başlangıcından beri kullanılıyor ama bilgisayar olarak ele alınınca elbet arka planda iyileştirilmesi gereken şeylerin var olabileceğini düşünüyorum.
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    N nyerebasmaz 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    apple ın kullanıcısı sadıktır vazgeçmez kolay kolay ama işlemci tarafında biraz daha argeye ihtiyaçları var sanki. yeni çıkanı mevcuttan çok daha performanslı olmalıydı ki anlam kazansın. m1 tarafında hala bir şeyler oturmamışken m2 için acele bir adım olmuş. steve jobs hayatta olsaydı böyle olmazdı zannımca :)
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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) nyerebasmaz
    Acele olan biten bir şey yok, M2 işlemcisi düz bir ilerleme olarak görülebilir, yapılışı itibariyle eksiklerini tamamlayıp çekirdek sayısını artırmaları yeterliydi bence öyle yaptılar. ilerleyen zamanda belki m3 yada m4'te daha olgun mimari ve yeni bir şeyler görebiliriz, o zamana kadar düz vites gitmeleri mantıklı. performans katlandıktan sonra bir önemi yok.
    Şahsen Apple'dan nefret eden birisi olarak performans olarak her jenerasyonda katlayarak ürün çıkarmalarını isterim, bu sayede PC tarafında da mecburi gelişim gösterilmek zorunda kalınacak.
    PC tarafında daha işlemciler yapılabileceğini ama yumurta kapıya gelmeden yapmayacaklarını düşündüğüm için Apple'ın
    böyle hamlelerine ancak şapka çıkarırım.
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    Fortune 4 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    hatta tokadı bence sen yemissin yalnız senin kafa güzel kafa bence.. ben bu kafadan isterdim.. beni ucururdu ya cok eglenceli olurdu..
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    Q quxall (ens ars) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    ben m1 pro gibi isimlendirilen daha fazla çekirdek ve bolca belleğe sahip bir işlemci umuyordum. m2 isimlendirmesini hemen kullanmayabilir apple.
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    Fearless_tr (Cengiz ................) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    m1 islemcili macbook air kullaniyorum, muhtesem bir cihaz pil sürüsi,hic isinmamasi,native bile olmasa cok hizli ve rahat cogu programi calistirmasi,iphone ve ipad programlarini acmasi herseyi ile muhtesem bir cihaz.Video editlemek inanilmaz hizli bu alette 40 gblik 4k60 video'yi 5 dakka bile sürmeden isliyebiliyor.Bazi sorunlarida yok degil fakat bu cihazdan degil native destek sunmaya programlardan kaynaklaniyor, örnegin lumafusion ile edit yaparken cok yuklenirseniz bir anda kitleniyor program.
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    A Alperen_Kartal7 (Alperen Kartaloğu ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Fearless_tr
    Merhaba ben de m1 macbook air almayı düşünüyorum kaç gb ramli versiyonu sizdeki acaba?
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    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    mac, tsmc ve
    3 etiket daha seri üretim Apple M2 Apple
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