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Apple'ın yöneticilerinden Tim Cook iPad, iPhone OS ve A4 hakkında konuştu

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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Tim Cook ve Steve Jobs

Steve Jobs'un sağlık sorunları nedeniyle yokluğunda firmanın yönetim koltuğuna oturan Tim Cook, Goldman Sachs Teknoloji ve İnternet Konferası'nda iPhone OS, iPad ve A4 yongası üzerine önemli açıklamalar yaptı.

Steve Jobs'un Haziran ayında tekrardan yönetimi ele almasından sonra eski görevine geri dönen Tim Cook, rakipleri her geçen gün daha da güçlü hale gelen iPhone OS'in her zaman gelişme sürecinde olacağını çünkü firma olarak her zaman yeniyi ve daha iyisini yaparak kendilerini yenmeyi hedef edindiklerini söyledi. iPad'in satışını kendilerinin üsteleneceğini dile getiren Cook, Apple Store'ların yanı sıra Best Buy gibi önemli elektronik perakendeciler aracılığıyla ve küresel pazarda da mevcut satış birimlerini kullanarak iPad'i tüketicilere ulaştıracaklarını belirtti.

Tim Cook konferansta Apple'ın iPad'de kendi geliştirdiği yarı iletken çözümü A4 yongasına yer vermesinin nedenini de açıkladı. Firma olarak yıllardır silikon geliştirme üzerine deneyimli olduklarını PowerPC'lerdeki yongasetlerini örnek vererek dile getiren Cook, iPad'de kullanılacak bir işlemcinin neler yapabilmesi gerektiğini en iyi kendilerini bildiğini ve diğer firmaların çözümlerini kullanmaktansa bu işi en iyi kendilerinin yapabileceklerini düşüdüklerini açıkladı.


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DSGNRY 9 yıl
Einstein da dili dışarda geziyormuş ama bu onun Zeki olmadıgını göstermez apple bugüne kadar ne yaptı ise en stabil İni yapmıştır yıllardır değişmez bu, hadi bu adam uyanık biz de safiz diyelim, neden 30 senelik Nokia gibi bir firmayı daha 3 yılı dolmadan bu denli sarsabiliyor, ki ben Nokia da kullanıyorum ikisinin de zevki ayrı . Bir insan basit bir yazılım ile 10 milyar şarkı bile satabiliyorsa forumdaki 3-4 arkadas dişinda akıllı yok dünyada demek ki :))))
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amj 9 yıl
Einstein da dili dışarda geziyormuş ama bu onun Zeki olmadıgını göstermez apple bugüne kadar ne yaptı ise en stabil İni yapmıştır yıllardır değişmez bu, hadi bu adam uyanık biz de safiz diyelim, neden 30 senelik Nokia gibi bir firmayı daha 3 yılı dolmadan bu denli sarsabiliyor, ki ben Nokia da kullanıyorum ikisinin de zevki ayrı . Bir insan basit bir yazılım ile 10 milyar şarkı bile satabiliyorsa forumdaki 3-4 arkadas dişinda akıllı yok dünyada demek ki :))))


+1925
yorum yapmadan önce bi düşünün lütfen.yorum yapmış olmak için yazmayın
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Chaghatai 9 yıl
neden dh tamamen apple fanı bir site..bu salak ipadle ilgili hergün 3 haber çıkaracağınıza, notion ink adam gibi boru gibi bi tabletle ilgili bi haber çıkarın ban yeter..maşallah stuff dergisi gibisiniz..onlarda bi apple fanı var 2 aydır ipadi ha bire övüyo..ama dergiyi dikkatlice inceleynce ipadin beğenilmediği anlaşılıyor, hatta adam'dan onlar bile bahsetmiş bi yerde..bence siz d biraz tarafsız olun artık;);)
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Shady 9 yıl

Chaghatai

neden dh tamamen apple fanı bir site..bu salak ipadle ilgili hergün 3 haber çıkaracağınıza, notion ink adam gibi boru gibi bi tabletle ilgili bi haber çıkarın ban yeter..maşallah stuff dergisi gibisiniz..onlarda bi apple fanı var 2 aydır ipadi ha bire övüyo..ama dergiyi dikkatlice inceleynce ipadin beğenilmediği anlaşılıyor, hatta adam'dan onlar bile bahsetmiş bi yerde..bence siz d biraz tarafsız olun artık;);)


Tim Cook konferansta yaptığı açıklamalar kaynak sitelerimizde yer edinmiş. Bizler şimdi Apple haberi diye yapmayacak mıyız böyle bir haberi ? Hem haberi dikkatli okursanız sadece iPad'le ilgili olmadığını anlarsınız.

İyi forumlar.

Ekleme: Ülkemizde maalesef insanlara çok kolay etiket yapıştırıldığını bir kez daha anladım.
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@nano@ 9 yıl
şunların tipine bak ya brinin(steve) kemeri yok... öbürüde sanki hayatında ilk kez kemer takmış bizm inşaat taki ameleler gibi sıkmış
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marikanwap 9 yıl

@nano@

şunların tipine bak ya brinin(steve) kemeri yok... öbürüde sanki hayatında ilk kez kemer takmış bizm inşaat taki ameleler gibi sıkmış


Ancak bu kadar gereksiz bir yorum yapılırdı sanırım. Yani içinizdeki nefreti artık nasıl kusacağınızı şaşırdınız!!!
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