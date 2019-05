Apple'ın yöneticilerinden Tim Cook iPad, iPhone OS ve A4 hakkında konuştu

Tim Cook ve Steve Jobs

Steve Jobs'un sağlık sorunları nedeniyle yokluğunda firmanın yönetim koltuğuna oturan Tim Cook, Goldman Sachs Teknoloji ve İnternet Konferası'nda iPhone OS, iPad ve A4 yongası üzerine önemli açıklamalar yaptı.

Steve Jobs'un Haziran ayında tekrardan yönetimi ele almasından sonra eski görevine geri dönen Tim Cook, rakipleri her geçen gün daha da güçlü hale gelen iPhone OS'in her zaman gelişme sürecinde olacağını çünkü firma olarak her zaman yeniyi ve daha iyisini yaparak kendilerini yenmeyi hedef edindiklerini söyledi. iPad'in satışını kendilerinin üsteleneceğini dile getiren Cook, Apple Store'ların yanı sıra Best Buy gibi önemli elektronik perakendeciler aracılığıyla ve küresel pazarda da mevcut satış birimlerini kullanarak iPad'i tüketicilere ulaştıracaklarını belirtti.

Tim Cook konferansta Apple'ın iPad'de kendi geliştirdiği yarı iletken çözümü A4 yongasına yer vermesinin nedenini de açıkladı. Firma olarak yıllardır silikon geliştirme üzerine deneyimli olduklarını PowerPC'lerdeki yongasetlerini örnek vererek dile getiren Cook, iPad'de kullanılacak bir işlemcinin neler yapabilmesi gerektiğini en iyi kendilerini bildiğini ve diğer firmaların çözümlerini kullanmaktansa bu işi en iyi kendilerinin yapabileceklerini düşüdüklerini açıkladı.