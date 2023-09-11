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    Aquaman 2'den ilk fragman paylaşıldı: İşte video

    Başrolünde popüler aktör Jason Momoa'nın yer aldığı Aquaman 2 için ilk fragman paylaşıldı. İşte serinin ikinci filmi Aquaman and the Lost Kingdom'dan görüntüler...
    Aquaman 2'den ilk fragman paylaşıldı: İşte video Tam Boyutta Gör
    Warner Bros. tarafından hazırlanan ve Aquaman'in yeni filmi Aquaman and the Lost Kingdom'dan ilk bir fragman paylaşıldı. 30 saniyelik klip, 4 Eylül'de (bu perşembe) yayınlanacak büyük bir fragmana işaret ediyor. 

    Aquaman 2 için ilk fragman paylaşıldı

    Bilmeyenler için Aquaman and the Lost Kingdom, 2018'de yayınlanan Aquaman filminin devamı niteliğinde olacak. Filmin konusu ise şu şekilde; "Aquaman'i ilk seferinde yenmeyi başaramayan Black Manta, hâlâ babasının ölümünün intikamını alma ihtiyacıyla Aquaman'e karşı durmaya devam ediyor. Bu yolda Aquaman'in beklenmedik bir ittifak kurmak için hapisteki kardeşi, eski Atlantis Kralı Orm'a başvuracağını'' göreceğiz.

    İşte Aquaman and the Lost Kingdom tanıtım videosu:

    Aquaman and the Lost Kingdom, 20 Aralık'ta vizyona girecek. Oyuncu kadrosunda Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen IINicole Kidman, Dolph Lundgren ve Randall Park gibi ünlü isimlerin yer aldığı yapımın yönetmenlik koltuğunu ise, ilk filmden tanıdığımız James Wan üstlenecek

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 saat önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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