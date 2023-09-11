Aquaman 2'den ilk fragman paylaşıldı: İşte video

Tam Boyutta Gör Warner Bros. tarafından hazırlanan ve Aquaman'in yeni filmi Aquaman and the Lost Kingdom'dan ilk bir fragman paylaşıldı. 30 saniyelik klip, 4 Eylül'de (bu perşembe) yayınlanacak büyük bir fragmana işaret ediyor.

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Bilmeyenler için Aquaman and the Lost Kingdom, 2018'de yayınlanan Aquaman filminin devamı niteliğinde olacak. Filmin konusu ise şu şekilde; "Aquaman'i ilk seferinde yenmeyi başaramayan Black Manta, hâlâ babasının ölümünün intikamını alma ihtiyacıyla Aquaman'e karşı durmaya devam ediyor. Bu yolda Aquaman'in beklenmedik bir ittifak kurmak için hapisteki kardeşi, eski Atlantis Kralı Orm'a başvuracağını'' göreceğiz.

İşte Aquaman and the Lost Kingdom tanıtım videosu:

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Aquaman and the Lost Kingdom, 20 Aralık'ta vizyona girecek. Oyuncu kadrosunda Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman, Dolph Lundgren ve Randall Park gibi ünlü isimlerin yer aldığı yapımın yönetmenlik koltuğunu ise, ilk filmden tanıdığımız James Wan üstlenecek

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