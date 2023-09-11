Aquaman 2'den ilk fragman paylaşıldı: İşte video

Aquaman 2 için ilk fragman paylaşıldı
Bilmeyenler için Aquaman and the Lost Kingdom, 2018'de yayınlanan Aquaman filminin devamı niteliğinde olacak. Filmin konusu ise şu şekilde; "Aquaman'i ilk seferinde yenmeyi başaramayan Black Manta, hâlâ babasının ölümünün intikamını alma ihtiyacıyla Aquaman'e karşı durmaya devam ediyor. Bu yolda Aquaman'in beklenmedik bir ittifak kurmak için hapisteki kardeşi, eski Atlantis Kralı Orm'a başvuracağını'' göreceğiz.
İşte Aquaman and the Lost Kingdom tanıtım videosu:
Aquaman and the Lost Kingdom, 20 Aralık'ta vizyona girecek. Oyuncu kadrosunda Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman, Dolph Lundgren ve Randall Park gibi ünlü isimlerin yer aldığı yapımın yönetmenlik koltuğunu ise, ilk filmden tanıdığımız James Wan üstlenecekBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.