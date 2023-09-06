Kedi oyunu Stray, animasyon filmi oluyor

Tam Boyutta Gör BlueTwelve Studio tarafından geliştirilen ve büyük beğeni toplayan kedi odaklı macera oyunu Stray'in gerçek bir animasyon filmi çekiliyor. Oyunun orijinal yayıncısı Annapurna, ilk animasyon filmi Nimona ile Netflix'te sürpriz bir başarı yakaladıktan sonra Stray’in animasyon filmini yapmaya karar verdi.

Stray’in animasyon filmindeki yaratıcı ekip hâlâ gizliliğini koruyor, ancak Annapurna Animation başkanı Robert Baird, filmin aktif geliştirme aşamasında olduğunu ve "şimdiye kadar yapılmış en iyi hopepunk filmi" olacağını söyledi.

Stary film oluyor ve dahası da gelebilir

Baird "hopepunk"ı iyimserliği tiranlığa karşı bir direniş biçimi olarak gören bir anlatı konsepti olarak tanımlıyor. Bu, oyunun duygusal tonunu hemen hemen tanımlıyor, yani Annapurna temel anlamda doğru yolda ilerliyor. Buna ek olarak, oyunun eşlikçisi drone B-12'nin filmin büyük bir parçası olacağı da doğrulandı. Bu ikili filmdeki mizah tarafın yükünü çekecek diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Orijinal oyun geçen yıl piyasaya sürüldü ve oyunculara siberpunk bir ortamda meraklı bir kedinin kontrolünü vermişti. Stray, oyunculara dünyaya kedi seviyesinde bir bakış açısı kazandırdığı için övüldü ve hemen hemen her platformda büyük bir hit oldu. Annapurna'ya gelince, Stray şimdilik ileriye doğru atılmış adımlardan sadece birisi.

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Şirketin animasyon kolu birkaç film daha duyurdu ve daha pek çok filmin müjdesini verdi. Buz Devri'nin yaratıcısı Chris Wedge, Sudan Çıkmış Balık'ın kısaltması olan FOO adlı bir film yönetecek ve Nimona'nın yardımcı yönetmeni Nick Bruno, sadece "yüksek konseptli" ve "Spielbergvari" olarak tanımlanan isimsiz bir projeyi yönetmek için imza attı.

Şirket ayrıca şemsiyesi altındaki diğer oyunların da film muamelesi görebileceğini belirtti. Yayıncının listesindeki diğer oyunlar arasında Daisy Ridley ve James McAvoy'un başrollerini paylaştığı zaman döngüsü gerilimi Twelve Minutes, bilimkurgu aksiyon-macera oyunu Outer Wilds, anlatı gizemi Kentucky Route Zero gibi yapımlar bulunuyor. Aslında bunların her biri iyi bir film olabilir.

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