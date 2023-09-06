Kedi oyunu Stray, animasyon filmi oluyor

Stray’in animasyon filmindeki yaratıcı ekip hâlâ gizliliğini koruyor, ancak Annapurna Animation başkanı Robert Baird, filmin aktif geliştirme aşamasında olduğunu ve "şimdiye kadar yapılmış en iyi hopepunk filmi" olacağını söyledi.
Stary film oluyor ve dahası da gelebilir
Baird "hopepunk"ı iyimserliği tiranlığa karşı bir direniş biçimi olarak gören bir anlatı konsepti olarak tanımlıyor. Bu, oyunun duygusal tonunu hemen hemen tanımlıyor, yani Annapurna temel anlamda doğru yolda ilerliyor. Buna ek olarak, oyunun eşlikçisi drone B-12'nin filmin büyük bir parçası olacağı da doğrulandı. Bu ikili filmdeki mizah tarafın yükünü çekecek diyebiliriz.
Şirketin animasyon kolu birkaç film daha duyurdu ve daha pek çok filmin müjdesini verdi. Buz Devri'nin yaratıcısı Chris Wedge, Sudan Çıkmış Balık'ın kısaltması olan FOO adlı bir film yönetecek ve Nimona'nın yardımcı yönetmeni Nick Bruno, sadece "yüksek konseptli" ve "Spielbergvari" olarak tanımlanan isimsiz bir projeyi yönetmek için imza attı.
Şirket ayrıca şemsiyesi altındaki diğer oyunların da film muamelesi görebileceğini belirtti. Yayıncının listesindeki diğer oyunlar arasında Daisy Ridley ve James McAvoy'un başrollerini paylaştığı zaman döngüsü gerilimi Twelve Minutes, bilimkurgu aksiyon-macera oyunu Outer Wilds, anlatı gizemi Kentucky Route Zero gibi yapımlar bulunuyor. Aslında bunların her biri iyi bir film olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.