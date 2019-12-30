Araştırma ve perakende teknolojileri şirketi REM People’a büyük yatırım

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Araştırma ve perakende teknolojileri şirketi REM People, Bosphorist Venture Capital’den ilk yatırımını aldı. REM People, 12 milyon dolarlık değerleme üzerinden yapılan Pre-Serie A Yatırımı ile birlikte Avrupa, Asya Pasifik ve MENA Bölgesi’ndeki etkinliğini daha da pekiştirecek.

2015 yılında kurulan REM People, perakende analitiği alanında faaliyet gösteriyor. Firmaların satış noktalarındaki verimliliğini araştırıp çözümler sunuyor. Firma 43 ülkede Huawei, Samsung, Micorosft, Bayer, P&G, Red Bull ve pek çok büyük markaya hizmet veriyor.

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Rem People firmaların satış noktaları içerisindeki satış, pazarlama, tanzim, teşhir, fiyat ve genel perakende performanslarını ölçümlüyor. Bu ölçümleri kendi bünyesinde geliştirdiği yüzde 100 yerli yazılım ve yapay zeka çözümleriyle gerçekleştiriyor. Türk girişim ekosisteminin en hızlı büyüyen girişimlerinden REM People, son 3 yılda 40 kat büyüdü. REM People’ın 4 milyon dolarlık cirosunun yüzde 35’inden fazlası teknoloji ihracatından geliyor.