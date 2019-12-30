Oppo Reno 3 serisi 1.46 milyondan fazla ön sipariş alarak rekor kırdı

Oppo geçtiğimiz günlerde 5G destekli Oppo Reno 3 ve Reno 3 Pro modellerini tanıtmıştı. Büyük bir ilgiyle karşılanan akıllı telefonlar daha şimdiden ilk rekorlarını kırmayı başardılar.
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Resmi rakamlara göre Oppo Reno 3 ve Reno 3 Pro, Çin'de 1.46 milyondan fazla ön sipariş aldı. Online satış sitesi JD.com'daki rezervasyon sayısının 580.000'i geçtiği bildiriliyor.
Büyük ilgi gördü
Oppo Reno 3 serisi, TMall'da ise bu yılki ön sipariş şampiyonu oldu. Akıllı telefonların 26 Aralık'ta tanıtıldığını ve bu verilerin 27 Aralık tarihine ait olduğunu belirtelim.
Yani şu anda gerçek ön sipariş sayısı çok daha yüksek seviyelere ulaşmış durumda. OPPO Reno 3 ve Reno 3 Pro dört farklı renk seçeneği ile sunuluyor. Fiyat etiketleri ise şu şekilde:
OPPO Reno 3
- 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 485 dolar
- 12 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 528 dolar
OPPO Reno 3 Pro
- 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 571 dolar
- 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 640 dolar
Oppo Reno 3 serisi 31 Aralık'tan itibaren Çin'de satışa sunulacak.
https://www.weibo.com/oppo?profile_ftype=1&is_all=1#_rnd1577457331900 Yorum Yaz Paylaş Tweetle