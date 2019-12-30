Oppo Reno 3 serisi 1.46 milyondan fazla ön sipariş alarak rekor kırdı

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Oppo geçtiğimiz günlerde 5G destekli Oppo Reno 3 ve Reno 3 Pro modellerini tanıtmıştı. Büyük bir ilgiyle karşılanan akıllı telefonlar daha şimdiden ilk rekorlarını kırmayı başardılar.

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Resmi rakamlara göre Oppo Reno 3 ve Reno 3 Pro, Çin'de 1.46 milyondan fazla ön sipariş aldı. Online satış sitesi JD.com'daki rezervasyon sayısının 580.000'i geçtiği bildiriliyor.

Büyük ilgi gördü

Oppo Reno 3 serisi, TMall'da ise bu yılki ön sipariş şampiyonu oldu. Akıllı telefonların 26 Aralık'ta tanıtıldığını ve bu verilerin 27 Aralık tarihine ait olduğunu belirtelim.

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Yani şu anda gerçek ön sipariş sayısı çok daha yüksek seviyelere ulaşmış durumda. OPPO Reno 3 ve Reno 3 Pro dört farklı renk seçeneği ile sunuluyor. Fiyat etiketleri ise şu şekilde:

OPPO Reno 3

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 485 dolar

12 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 528 dolar

OPPO Reno 3 Pro

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 571 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 640 dolar

Oppo Reno 3 serisi 31 Aralık'tan itibaren Çin'de satışa sunulacak.

https://www.weibo.com/oppo?profile_ftype=1&is_all=1#_rnd1577457331900