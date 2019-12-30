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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo Reno 3 serisi 1.46 milyondan fazla ön sipariş alarak rekor kırdı

    Kısa bir süre önce tanıtılan 5G destekli Oppo Reno 3 ve Reno 3 Pro büyük bir ilgiyle karşılandı. Akıllı telefonlar bir günde 1.46 milyondan fazla ön sipariş alarak rekor kırdı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Oppo Reno 3 serisi 1.46 milyondan fazla ön sipariş alarak rekor kırdı
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    Oppo geçtiğimiz günlerde 5G destekli Oppo Reno 3 ve Reno 3 Pro modellerini tanıtmıştı. Büyük bir ilgiyle karşılanan akıllı telefonlar daha şimdiden ilk rekorlarını kırmayı başardılar.

    Ayrıca Bkz. "Bütçe dostu Realme 5i'nin görselleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı"

    Resmi rakamlara göre Oppo Reno 3 ve Reno 3 Pro, Çin'de 1.46 milyondan fazla ön sipariş aldı. Online satış sitesi JD.com'daki rezervasyon sayısının 580.000'i geçtiği bildiriliyor.

    Büyük ilgi gördü

    Oppo Reno 3 serisi, TMall'da ise bu yılki ön sipariş şampiyonu oldu. Akıllı telefonların 26 Aralık'ta tanıtıldığını ve bu verilerin 27 Aralık tarihine ait olduğunu belirtelim.

    Oppo Reno 3 serisi 1.46 milyondan fazla ön sipariş alarak rekor kırdı
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    Yani şu anda gerçek ön sipariş sayısı çok daha yüksek seviyelere ulaşmış durumda. OPPO Reno 3 ve Reno 3 Pro dört farklı renk seçeneği ile sunuluyor. Fiyat etiketleri ise şu şekilde:

    OPPO Reno 3

    • 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 485 dolar
    • 12 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 528 dolar

    OPPO Reno 3 Pro

    • 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 571 dolar
    • 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 640 dolar

    Oppo Reno 3 serisi 31 Aralık'tan itibaren Çin'de satışa sunulacak.



    https://www.weibo.com/oppo?profile_ftype=1&is_all=1#_rnd1577457331900 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Moueson 24 dk.
    Başta araba markası reno telefon çıkardı sandım meğerse ayrı bir markaymış . Reno nedir Allah'ını severseniz başka ad mı bulamadılar
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    shkoksal 1 sa.
    İşlemcileri ne bu telefonların
    1 Yanıt Yanıtla
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    Kerim5100 21 dk. shkoksal
    Baz modelde MTK Dimensity 1000L var. Pro'da SD 765G.
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