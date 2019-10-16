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    Araştırmacılar, nörolojik yetenekleri olan elastik bir robot geliştirdi

    ABD ve Çin'den araştırmacılar, nörolojik fonksiyonlara izin veren ve transistör içeren robot bir cihaz geliştirdiler. Cihazın gelişimde toprak solucanı gibi hayvanların biyolojisinden yararlanıldı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    ABD ve Çinli araştırmacıların ortak çalışmasıyla nörolojik fonksiyonlara izin veren ve transistör içeren robot bir cihaz geliştirildi.

    Houston Üniversitesi Makine Mühendisliği Doçenti, çalışmanın biyolojik dokulardaki çevresel sinir sistemine doğrudan bağlanabilen protezlerin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olduğunu, yapay uzuvlara nörolojik fonksiyonlar sunduğunu söyledi.  Cihaz düşünme ve yargılama yeteneğine sahip.

    Ayrıca Bkz. "Yapay zeka ile tasarlanmış yeni metamalzeme"

    Cihazın yapımında toprak solucanı gibi yumuşak gövdeli hayvanların biyolojisinin, materyaller ve elektronik teknolojilerdeki gelişmeleri ile derinlemesine bir kavrayışını birleştiren bir düşünce benimsenmiş.

    Araştırmacıların doğadan ilham alarak tasarladıkları yapay sinaptik transistörler (nöronlara benzer şekilde çalışan transistörler) % 50'ye kadar gerdirildikten sonra bile çalışmaya devam ediyorlar. Ortaya çıkan nörolojik işlev, benzerlerinin gösterdiğinden daha az sofistike olsa da, gelecekte daha güçlü mühendislik sistemlerine doğru atılmış önemli bir adım olduğu belirtildi.



    https://advances.sciencemag.org/content/5/10/eaax4961 Yorum Yaz
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