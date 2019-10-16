Araştırmacılar, nörolojik yetenekleri olan elastik bir robot geliştirdi

ABD ve Çinli araştırmacıların ortak çalışmasıyla nörolojik fonksiyonlara izin veren ve transistör içeren robot bir cihaz geliştirildi.

Houston Üniversitesi Makine Mühendisliği Doçenti, çalışmanın biyolojik dokulardaki çevresel sinir sistemine doğrudan bağlanabilen protezlerin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olduğunu, yapay uzuvlara nörolojik fonksiyonlar sunduğunu söyledi. Cihaz düşünme ve yargılama yeteneğine sahip.

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Cihazın yapımında toprak solucanı gibi yumuşak gövdeli hayvanların biyolojisinin, materyaller ve elektronik teknolojilerdeki gelişmeleri ile derinlemesine bir kavrayışını birleştiren bir düşünce benimsenmiş.

Araştırmacıların doğadan ilham alarak tasarladıkları yapay sinaptik transistörler (nöronlara benzer şekilde çalışan transistörler) % 50'ye kadar gerdirildikten sonra bile çalışmaya devam ediyorlar. Ortaya çıkan nörolojik işlev, benzerlerinin gösterdiğinden daha az sofistike olsa da, gelecekte daha güçlü mühendislik sistemlerine doğru atılmış önemli bir adım olduğu belirtildi.

https://advances.sciencemag.org/content/5/10/eaax4961