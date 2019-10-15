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    Yapay zeka ile tasarlanmış yeni metamalzeme

    Delft Üniversitesi araştırmacıları, herhangi bir deneysel test yapmadan sadece yapay zeka (AI) kullanarak, sert bir malzemeden sıkıştırılabilir bir metamalzeme geliştirdiler.
    5 sa.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Yapay zeka ile tasarlanmış yeni metamalzeme
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    Delft Üniversitesi araştırmacıları büyük ve sert malzemelerin, sıkıştırılabilir ve çok daha düşük hacimli hale getirebilmek için büyük bir adım attı. Bu gelişme ile şu an taşınması güç olan nesneler gelecekte belki de sıkıştırılıp ceplerimize sığabilecek duruma gelecekler.

    Ayrıca Bkz. "Geleceğin kuantum bilgisayarları için yeni süper iletken çalışmaları "

    Yeni nesil malzemelerin çok amaçlı ve uyarlanabilir olması gerekiyor. Bu, benzeri görülmemiş özellikler ve işlevsellikler elde etmek için yeni geometrilerden yararlanan yapıya sahip metamalzemeler ile başarılabilir. Metamalzemeler laboratuvar ortamında üretilen ve doğadaki malzemelerde bulunmayan özelliklere sahip olacak şekilde tasarlanan yapay malzemelerdir.

    Delft Üniversitesi'nde kendi ürettikleri yapay zeka ile aynı tasarımın iki farklı uzunluk seviyesinde tasarımlarına ulaşan araştırmacıların yeni hedefi çok daha farklı tasarımları da yapabilecek şekilde yapay zekayı geliştirmek. Yapay zekanın öğrenebilir olması sayesinde amaçlarının kısa süreler içerisinde gerçekleşeceğini belirten araştırmacılar, üretilen bu iki tasarımdan makro ölçekli tasarımın maksimum sıkıştırılabilirlik için ayarlandığını, mikro ölçekli tasarımın ise yüksek mukavemet ve sertlik için ayarlandığını bildirdiler.



    https://phys.org/news/2019-10-material-artificial-intelligence.html Yorum Yaz
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