Araştırmacılar, sıvı ve kir itme özelliği bulunan beton geliştirdi

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Xin Xu isimli bilim insanının liderliğinde araştırmalarını yürüten bir ekip, üzerinde leke ve toz tutmayan böylece kendi kendini temizleme özelliğine sahip olan beton malzeme geliştirdi. Hem ısı hem de ses yalıtımına sahip olan malzemenin gazlı içecek ve kahve gibi içecekleri itme özelliği bulunuyor.

Xu’nun ekibinin yürüttüğü çalışma alanında bir ilk değil. Araştırmacılar, yıllardır kendi kendini temizleyen yüzeylerle ilgili araştırmalar yapıyor. Söz konusu yüzeylerin su itici malzemelerle kaplanması ise en çok başvurulan yöntem olarak dikkat çekmekte. Ancak bu yöntemin limitleri de yok değil. Örneğin, işlem sırasında kullanılan kimyasallar yıllar içinde çizilip özelliğini kaybedebiliyor veya daha da önemlisi bu tür malzemeler binaların inşasında kullanılan betonu güçsüzleştirebiliyor.

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Yeni geliştirilen teknikte ise haliyle farklı bir yöntem izlenmiş. Yağ, emülgatör (sabit veya uçmaz yağ emülsiyonu yapmakta kullanılan jelatin) ve polidimetilsiloksan (PDMS) adı verilen su itici bir silikon polimerden oluşan malzemeler ıslak betona karıştırılmış. Emülgatör yardımıyla topaklaşan yağ PDMS içeren damlalar oluşturmuş. Daha sonra kurutulan ve yağdan arındırmak için ısıtılan betonda sadece PDMS gözenekleri kalmış. Araştırmacılar, bu sayede hafif, toz ve sıvı itme özelliği olan ve mekanik olarak güçlü bir beton elde etmişler.

Doğadan etkilendikleri açıklayan araştırma ekibi; süt, bira, soya sosu ve kahve gibi sıvılarla yaptıkları deneyde betonun hiçbir şekilde leke tutmadığını gözlemlemişler.

Araştırma sonuçları, ACS Applied Materials & Interfaces dergisinde yayınlanmış. Ekibin çalışmalarını anlatan videoya ise aşağıda göz atabilirsiniz.

https://interestingengineering.com/researchers-create-self-cleaning-concrete-that-repels-liquid