Bill Gates destekli girişim, güneş enerjisinden rekor seviyede sıcaklık değerleri elde etti

Tam Boyutta Gör Güneşten elde ettiğimiz enerji günümüzde elektrik üretimine hatırı sayılır katkılar sunsa da sonsuz olarak nitelendirebileceğimiz kaynak, ne yazık ki halen endüstriyel alanda fosil yakıtların yerini alabilmiş değil. Demir ve çimento gibi malzemelerin üretimi ancak binlerce derecelik sıcaklıklarda mümkün olabiliyor ve mevcut güneş enerjisi sistemlerimiz hâlihazırda 500 santigrat derecenin biraz üzerinde ısı elde edebiliyor.

Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sitemlerinin kullanıldığı söz konusu yöntemde bir dizi aynanın güneş ışığını sabit bir hedefe yansıtması yoluyla ısı elde ediliyor. Ancak yukarıda da bahsettiğimiz gibi mevcut haliyle bu ısı 500 santigrat derecenin biraz üzerinde. Fakat bu durum yakında değişebilir. Nasıl mı?

Bill Gates’den aldığı destekle çalışmalara başlayan Heliogen adlı girişim, Salı günü yaptığı açıklamada yoğunlaştırılmış güneş panellerinin kullanıldığı yönteme yapay zekâ desteği eklemeyi başardığını duyurdu. Daha önceki yöntemlere kıyasla güneş ışınlarının aynı hedefe çok daha yüksek doğruluk oranlarıyla yansıtılmasını sağlayan bu teknik sayesinde, 1.000 santigrat dereceyi aşan sıcaklık değerlerinin elde edilebildiği söyleniyor.

Emisyon değerlerinde ciddi düşüş yaşanabilir

Henüz çok yeni olan teknolojinin gerçek hayatta kullanılmaya başlaması için zaman gerektiğini ifade eden yetkililer, söz konusu rekor sıcaklık seviyelerine sistemin devreye girdiği ilk gün ulaştıkları için ise çok umutlular. Bu konuda CNN’e konuşan Heliogen’in kurucusu Bill Gross, “Fosil yakıt maliyetleriyle boy ölçüşecek ve CO2 emisyonlarını yükseltmeyecek bir teknoloji geliştiriyoruz.” açıklamasında bulunmuş.

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Bill Gates’in de tanıtımında yer aldığı teknoloji endüstri sektörünün geleceği açısından büyük önem arz ediyor. Gates yaptığı açıklamada, “CO2 emisyonlarının en az %20’sinden sorumlu olan ilgili endüstri sektörü, bahsi geçen teknoloji sayesinde emisyon değerlerini bir miktar azaltabilse dahi küresel ısınmayla olan mücadelemiz çok daha rahat sürdürülebilir hale gelir.” ifadelerini kullanmış.

Şirketin bir sonraki hedefi ise sıcaklık değerlerini 1.500 santigrat dereceye çıkarmak. Böylece, hidrojen ve sentetik gaz üretiminin mümkün olabileceği ifade ediliyor. Bu durum ise temiz enerji üretmek için yine temiz enerji kullanacağımız anlamına geliyor. Bu da emisyon seviyelerini yükseltecek önemli oyuncuların saf dışı kalması demek.

Aşağıda, yoğunlaştırılmış güneş paneli teknolojisi ile ilgili videoya göz atabilirsiniz.

https://www.engadget.com/2019/11/19/heliogen-solar-concentrator-breakthrough/