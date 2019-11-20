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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bill Gates destekli girişim, güneş enerjisinden rekor seviyede sıcaklık değerleri elde etti

    Bill Gates destekli girişim Heliogen, yapay zekâ desteği eklemeyi başardığı yoğunlaştırılmış güneş paneli teknolojisi sayesinde 1.000 santrigrat derecenin üzerinde sıcaklık elde etti.
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    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    Bill Gates destekli girişim, güneş enerjisinden rekor seviyede sıcaklık değerleri elde etti
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    Güneşten elde ettiğimiz enerji günümüzde elektrik üretimine hatırı sayılır katkılar sunsa da sonsuz olarak nitelendirebileceğimiz kaynak, ne yazık ki halen endüstriyel alanda fosil yakıtların yerini alabilmiş değil. Demir ve çimento gibi malzemelerin üretimi ancak binlerce derecelik sıcaklıklarda mümkün olabiliyor ve mevcut güneş enerjisi sistemlerimiz hâlihazırda 500 santigrat derecenin biraz üzerinde ısı elde edebiliyor.

    Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sitemlerinin kullanıldığı söz konusu yöntemde bir dizi aynanın güneş ışığını sabit bir hedefe yansıtması yoluyla ısı elde ediliyor. Ancak yukarıda da bahsettiğimiz gibi mevcut haliyle bu ısı 500 santigrat derecenin biraz üzerinde. Fakat bu durum yakında değişebilir. Nasıl mı?

    Bill Gates’den aldığı destekle çalışmalara başlayan Heliogen adlı girişim, Salı günü yaptığı açıklamada yoğunlaştırılmış güneş panellerinin kullanıldığı yönteme yapay zekâ desteği eklemeyi başardığını duyurdu. Daha önceki yöntemlere kıyasla güneş ışınlarının aynı hedefe çok daha yüksek doğruluk oranlarıyla yansıtılmasını sağlayan bu teknik sayesinde, 1.000 santigrat dereceyi aşan sıcaklık değerlerinin elde edilebildiği söyleniyor.

    Emisyon değerlerinde ciddi düşüş yaşanabilir

    Henüz çok yeni olan teknolojinin gerçek hayatta kullanılmaya başlaması için zaman gerektiğini ifade eden yetkililer, söz konusu rekor sıcaklık seviyelerine sistemin devreye girdiği ilk gün ulaştıkları için ise çok umutlular. Bu konuda CNN’e konuşan Heliogen’in kurucusu Bill Gross, “Fosil yakıt maliyetleriyle boy ölçüşecek ve CO2 emisyonlarını yükseltmeyecek bir teknoloji geliştiriyoruz.” açıklamasında bulunmuş.

    Bill Gates destekli girişim, güneş enerjisinden rekor seviyede sıcaklık değerleri elde etti
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    Bill Gates’in de tanıtımında yer aldığı teknoloji endüstri sektörünün geleceği açısından büyük önem arz ediyor. Gates yaptığı açıklamada, “CO2 emisyonlarının en az %20’sinden sorumlu olan ilgili endüstri sektörü, bahsi geçen teknoloji sayesinde emisyon değerlerini bir miktar azaltabilse dahi küresel ısınmayla olan mücadelemiz çok daha rahat sürdürülebilir hale gelir.” ifadelerini kullanmış.

    Şirketin bir sonraki hedefi ise sıcaklık değerlerini 1.500 santigrat dereceye çıkarmak. Böylece, hidrojen ve sentetik gaz üretiminin mümkün olabileceği ifade ediliyor. Bu durum ise temiz enerji üretmek için yine temiz enerji kullanacağımız anlamına geliyor. Bu da emisyon seviyelerini yükseltecek önemli oyuncuların saf dışı kalması demek.

    Aşağıda, yoğunlaştırılmış güneş paneli teknolojisi ile ilgili videoya göz atabilirsiniz.



    https://www.engadget.com/2019/11/19/heliogen-solar-concentrator-breakthrough/ Yorum Yaz
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    oktayakgoz 2 gün en beğenilen
    Adamın ismi ölene kadar hiç silinmeyecek bu gidişle
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    DH Misafiri 2 gün
    adam servet zenginlik gösteriş derdinde değilki. bu gün 80 milyar doları varsa bir 80 de insanlığın yararı için harcadı . helal olsun. umarım çoğalır böyle insanlar.
    adam servet zenginlik gösteriş derdinde değilki. bu gün 80 milyar doları varsa bir 80 de insanlığın yararı için harcadı . helal olsun. umarım çoğalır böyle insa...
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    Yanıtla +11
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    onuray89 2 gün
    Netflix'te bulunan Bill Gates belgeselini mutlaka izleyin. Adamın dünyaya yaptığı ve halen de devam eden hizmetlerini gördükçe zamanında crackli windows kullanmaktan utandım. Hiç durmadan üreten bir yaşam...
    Netflix'te bulunan Bill Gates belgeselini mutlaka izleyin. Adamın dünyaya yaptığı ve halen de devam eden hizmetlerini gördükçe zamanında crackli windows kullanm...
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    Yanıtla +7
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    DH Misafiri 6 sa.
    abi misal neden Demir ve çimento nun alternatifini aramıyoruz..
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    1ses1 12 sa.
    Biraz daha zorlasanız peygamber ilan edeceksiniz.
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    tbbtl 1 gün
    Burada "1000 santigrat dereceyi bulmuş" ve "yeni teknoloji" olarak sunulmuş ancak bu uygulama bir çok yerde var. Çok net olarak bir tanesi fransada ve hatta 3000 santigrat dereceyi aşan değerler elde ediliyor.
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    gun 2 gün
    Bu odaklanarak yoğunlaştırılan güneş çiftlikleri ile direkt fotovoltaik paneller arasında bir verimlilik rekabeti var. En son yoğunlaştırılmış önde idi şimdi iyice farkı açar bence.
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    Askaparta 2 gün
    Bill iyidir.
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    DH Misafiri 2 gün
    adam servet zenginlik gösteriş derdinde değilki. bu gün 80 milyar doları varsa bir 80 de insanlığın yararı için harcadı . helal olsun. umarım çoğalır böyle insanlar.
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    Ussuz 2 gün
    Güzel haber gerçek temiz enerji bu işte. Bildiğim kadarıyla aynalar yardımıyla güneş ışığını tek noktaya toplayarak elde ediliyor bu sıcaklık. Rüzgar enerjisi güneş paneli falan hikaye
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    onuray89 2 gün
    Netflix'te bulunan Bill Gates belgeselini mutlaka izleyin. Adamın dünyaya yaptığı ve halen de devam eden hizmetlerini gördükçe zamanında crackli windows kullanmaktan utandım. Hiç durmadan üreten bir yaşam...
    Yanıtla +7
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    oktayakgoz 2 gün en beğenilen
    Adamın ismi ölene kadar hiç silinmeyecek bu gidişle
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