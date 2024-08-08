Sürdürülebilir inşaatın geleceği bu “yeşil” betonda yatıyor

Betonda karbon negatif dönemi
Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı (NREL) bünyesindeki bir ekip, "BUILD'EM" adı verilen yenilikçi bir proje üzerinde çalışıyor. Bu proje, geleneksel betonun yerine geçebilecek, karbon salınımını azaltan ve hatta negatif karbon ayak izine sahip yeni bir malzeme üretmeyi hedefliyor. Proje lideri Paul Meyer ve ekibi, beton üretiminde kullanılan çimento yerine, atık lignin gibi biyokütleden elde edilen malzemeleri kullanarak çevre dostu bir bağlayıcı geliştirdiler.
Lignin, epoksi reçinelerine benzer bir şekilde çapraz bağlanarak polimer bazlı bir bağlayıcı oluşturuyor. Bu bağlayıcı, beton üretiminde kullanılan çimentoya kıyasla çok daha düşük sıcaklıklarda (1450°C’ye kıyasla 60°C ila 200°C) işlenebiliyor ve karbon emisyonu yaymıyor. Ayrıca, ligninin kullanımı, atmosfere karışmadan biyokütle formunda CO2'yi hapsediyor.
Yani bu yeni “yeşil beton” sadece beton üretimindeki CO2 salınımını azaltmıyor aynı zamanda salınacak CO2’nin bir kısmını da hapsediyor. Bu oldukça önemli zira sadece beton üretimi tek başına küresel karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 7'sine neden oluyor.
Daha ekonomik
Gelecekte, BUILD'EM projesi kapsamında üretilen bu yeni malzemenin, büyük ölçekte üretimi ve inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılması hedefleniyor. Ayrıca, bu malzemenin yerel olarak temin edilebilmesi ve düşük sıcaklıklarda işlenebilmesi, elektrik şebekesine erişimi olmayan bölgelerde bile uygulanabilir hale getiriyor. Proje, yalnızca çevre dostu bir inşaat malzemesi geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda ekonomik büyüme ve yeni iş imkanları yaratma konusunda da hizmet veriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.