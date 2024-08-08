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    Anlık Bildirim

    Sürdürülebilir inşaatın geleceği bu “yeşil” betonda yatıyor

    İnşaat sektörü küresel karbon salınımının büyük kısmından sorumlu. Ancak "BUILD'EM" adlı bir proje ile sektörde kullanılan betonun karbondan arındırılabileceği ortaya kondu.
    Sürdürülebilir inşaatın geleceği bu “yeşil” betonda yatıyor Tam Boyutta Gör
    Günümüzde inşaat sektörü, küresel karbon salınımının büyük bir kısmından sorumlu ve bu durum, çevresel sürdürülebilirlik açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. Özellikle beton üretimi, hem enerji yoğunluğu hem de karbondioksit (CO2) salınımı bakımından en büyük sorumlular arasında yer alıyor. Beton üretim sürecinde, milyarlarca ton malzeme yüksek sıcaklıklarda işleniyor ve bu da büyük miktarda CO2 salınımına yol açıyor. Bu bağlamda, Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı (NREL) araştırmacıları, karbon-negatif beton üretme yolunda önemli bir adım attı. Bu yeni malzeme, inşaat sektöründe devrim yaratma potansiyeline sahip.

    Betonda karbon negatif dönemi

    Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı (NREL) bünyesindeki bir ekip, "BUILD'EM" adı verilen yenilikçi bir proje üzerinde çalışıyor. Bu proje, geleneksel betonun yerine geçebilecek, karbon salınımını azaltan ve hatta negatif karbon ayak izine sahip yeni bir malzeme üretmeyi hedefliyor. Proje lideri Paul Meyer ve ekibi, beton üretiminde kullanılan çimento yerine, atık lignin gibi biyokütleden elde edilen malzemeleri kullanarak çevre dostu bir bağlayıcı geliştirdiler.

    Sürdürülebilir inşaatın geleceği bu “yeşil” betonda yatıyor Tam Boyutta Gör
    Lignin, dünya genelinde bol miktarda bulunan, her yıl 100 milyon ton üretilen ve genellikle atık olarak değerlendirilen bir biyomalzeme. Kağıt ve selüloz üretimi sırasında ortaya çıkan lignin, genellikle düşük değerli yakıt olarak yakılıyor. Ancak Meyer ve ekibi, lignini yakmak yerine, epoksi reçineler gibi güçlü bir bağlayıcı malzeme olarak kullanmaya karar verdi.  Epoksi reçinelerin betondan daha yüksek mukavemete sahip olduğu zaten biliniyor ancak geleneksel epoksi reçine sistemleri çimentodan bile daha karbon yoğun ve pahalı olma eğiliminde. Tam da burada devreye bahsettiğimiz lignin devreye giriyor.

    Lignin, epoksi reçinelerine benzer bir şekilde çapraz bağlanarak polimer bazlı bir bağlayıcı oluşturuyor. Bu bağlayıcı, beton üretiminde kullanılan çimentoya kıyasla çok daha düşük sıcaklıklarda (1450°C’ye kıyasla 60°C ila 200°C) işlenebiliyor ve karbon emisyonu yaymıyor. Ayrıca, ligninin kullanımı, atmosfere karışmadan biyokütle formunda CO2'yi hapsediyor.

    Yani bu yeni “yeşil beton” sadece beton üretimindeki CO2 salınımını azaltmıyor aynı zamanda salınacak CO2’nin bir kısmını da hapsediyor. Bu oldukça önemli zira sadece beton üretimi tek başına küresel karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 7'sine neden oluyor.

    Daha ekonomik

    Sürdürülebilir inşaatın geleceği bu “yeşil” betonda yatıyor
    BUILD'EM projesi, bu yenilikçi malzemenin geleneksel betona kıyasla yüzde 50 ila yüzde 80 oranında daha düşük emisyona sahip olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, maliyet açısından da çimentoya yakın bir seviyeye ulaşma potansiyeli bulunuyor. Bu durum, karbon negatif betonun yalnızca çevresel değil, ekonomik açıdan da sürdürülebilir bir çözüm olabileceğine işaret ediyor.

    Gelecekte, BUILD'EM projesi kapsamında üretilen bu yeni malzemenin, büyük ölçekte üretimi ve inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılması hedefleniyor. Ayrıca, bu malzemenin yerel olarak temin edilebilmesi ve düşük sıcaklıklarda işlenebilmesi, elektrik şebekesine erişimi olmayan bölgelerde bile uygulanabilir hale getiriyor. Proje, yalnızca çevre dostu bir inşaat malzemesi geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda ekonomik büyüme ve yeni iş imkanları yaratma konusunda da hizmet veriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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