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    Araştırmaya göre 14 bin yıl önce eriyen Avrasya Buz Örtüsü, deniz seviyesini 8 metre yükseltti

    Norveç Denizi'nde yapılan sonda çalışmlarından elde edilen bulgulara göre bundan yaklaşık 14 bin yıl önce eriyen Avrasya Buz Örtüsü, deniz seviyesini 8 metre yükseltti.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Araştırmaya göre 14 bin yıl önce eriyen Avrasya Buz Örtüsü, deniz seviyesini 8 metre yükseltti
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    Norveç Bergen Üniversitesi’nde görev yapan bilim insanları, bundan yaklaşık 33 bin yıl önce başlayan ve Dünya’nın yaşadığı Son Buzul Maksimum dönem olarak kabul eden periyotla ilgi yürüttükleri çalışmada çarpıcı sonuçlara ulaştı.

    Norveç Denizi’nde yapılan sonda çalışmalarında elde edilen bulguları inceleyen araştırmacılar, İskandinavya’nın büyük bir bölümünü kaplayan Avrasya Buz Örtüsü'nün yaklaşık 14 bin yıl önce erimesi sonucu deniz seviyesinin 8 metre kadar yükseldiğini tespit etti.

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    Meltwater 1A olarak bilinen ve 13.500 ila 14,700 yıl önce deniz seviyesinin 25 metre kadar yükselmesine neden olan olaya da katkı sağladığı tespit edilen Avrasya Buz Örtüsü'nün erime hadisesi, bilim insanlarına göre 500 yıldan kısa sürede gerçekleşmiş.

    Günümüz Grönland’ının 3 katından daha fazla donmuş su barındıran Avrasya Buz Örtüsü'nün bu kadar kısa sürede erimesi ise bölgenin çok hızlı bir şekilde ısındığının da göstergesi niteliğinde. Araştırma ekibinin lideri Jo Brendryen, bu konuda yaptığı açıklamada “Sonda çalışmalarından elde ettiğimiz bilgilere göre söz konusu periyotta Grönland, birkaç on yıllık dönemde 14 santigrat derece kadar ısınmış. Avrasya Buz Örtüsü'nün çöküşüne de böyle bir ısınma döngüsünün neden olduğunu düşünüyoruz.” ifadelerini kullanmış.

    Araştırmaya göre 14 bin yıl önce eriyen Avrasya Buz Örtüsü, deniz seviyesini 8 metre yükseltti
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    Peki bu bilgiler, günümüz insanı ve dünyası için ne anlama geliyor? Yine Grönland örneğinden yola çıkmak gerekirse bölge, rekor seviyede erime olayıyla karşı karşıya kalmakta. Sadece 2019 yılında 560 miyar ton kütle kaybeden Grönland, kütlesinde deniz seviyesini 6 metre yükseltecek kadar donmuş su bulunduruyor. Grönland ve Antarktika’nın da içinde bulunduğu yerler bugün, 1990 yılına kıyasla altı kat daha hızlı eriyor.

    Devrilme Noktaları (Tipping Points)

    Bilim insanların dünyanın iklim sistemi için belirlediği dokuz devrilme noktası bulunuyor. İklim sistemi için devrilme noktası ifadesi hangi adımları atarsak atalım yaşanan sürecin geri döndürülemeyeceği anlamına geliyor. Grönland ve Batı Antarktika buzullarının erimesi de bu dokuz devrilme noktasından ikisini oluşturuyor. Özellikle Grönland buzları en çok tehlike arz edenler listesinin başında geliyor.

    Bu konuda atılacak adımlar ve Paris İklim Anlaşması’nda alınan sıcaklık artışlarının 2 santigrat derecenin altında tutulması gibi kararlar bizleri bu süreçten kurtarabilir. Aksi halde milyarlarca insanın evsiz kalması ve benzeri birçok felaket üç yüz yıl gibi kısa bir sürede karşımıza dikilebilir.



    https://www.bangkokpost.com/world/1903655/eurasian-ice-sheet-collapse-raised-seas-eight-metres-study Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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