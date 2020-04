Warner Bros, XBOX Game Studios, Codemasters & Klei oyunları, GeForce Now’dan kalkıyor

Tam Boyutta Gör

Bulut tabanlı oyun hizmeti GeForce Now, platforma gelen yeni oyunlarla kütüphanesini geliştirmeye devam ederken önemli geliştiricilerin oyunlarını da bir yandan kaybediyor. Activision Blizzard ve Bethesda gibi yayıncıların oyunlarını çektiği platform için üzücü bir haber daha NVIDIA tarafından paylaşıldı.

Ayrıca Bkz. "Tüm Ebola türlerine karşı kullanılabilecek bir aşı geliştiriliyor"

İlginizi Çekebilir

Işın izleme destekli Control, GeForce Now kütüphanesine eklendi

Şirket tarafından yapılan açıklamada Warner Bros, XBOX Game Studios, Codemasters & Klei’den oluşan gruba ait oyunların artık GeForce Now kütüphanesinde yer almayacağı duyuruldu. Detayların paylaşılmadığı açıklamada NVIDIA, yayıncılarla görüşmelerin devam ettiğini ve bunlara ait oyunların en kısa sürede kütüphanedeki yerlerini tekrar geri alacağına inandığını belirtmiş.

Söz konusu yayıncıların platformdan oyunlarını çekmesiyle Halo: The Master Chief Collection, Gears of War ile Forza serileri, Batman: Arkham serisi, Mortal Kombat, Formula 1 ile Dirt serileri, Don’t Starve ve Mark of the Ninja gibi indie yapımlara erişim sağlanamayacak.

Bunun yanında GeForce Now’a Epic ve Ubisoft’un desteği ise tabiri yerindeyse “tam gaz” devam ediyor. Hatırlanacağı üzere platforma geçtiğimiz haftalar içinde ışın izleme destekli en başarılı yapımlardan olan Control eklenmişti.

NVIDIA tarafından net rakamlar açıklanmasa da GeForce Now üyeleri, milyonlarla ifade ediliyor. Platformun her şey dahil paketi “Founders” kapasitenin dolu olmasından dolayı halen daha yeni üyelik alımı yapmıyor.

https://www.dsogaming.com/news/nvidia-will-remove-all-games-of-warner-bros-xbox-game-studios-codemasters-klei-from-geforce-now/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.