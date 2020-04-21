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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Warner Bros, XBOX Game Studios, Codemasters & Klei oyunları, GeForce Now’dan kalkıyor

    NVIDIA, Warner Bros, XBOX Game Studios, Codemasters & Klei’den oluşan yayıncı grubun bulut tabanlı oyun hizmeti GeForce Now'dan oyunlarını çektiğini duyurdu.
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    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Warner Bros, XBOX Game Studios, Codemasters & Klei oyunları, GeForce Now’dan kalkıyor
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    Bulut tabanlı oyun hizmeti GeForce Now, platforma gelen yeni oyunlarla kütüphanesini geliştirmeye devam ederken önemli geliştiricilerin oyunlarını da bir yandan kaybediyor. Activision Blizzard ve Bethesda gibi yayıncıların oyunlarını çektiği platform için üzücü bir haber daha NVIDIA tarafından paylaşıldı.

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    Şirket tarafından yapılan açıklamada Warner Bros, XBOX Game Studios, Codemasters & Klei’den oluşan gruba ait oyunların artık GeForce Now kütüphanesinde yer almayacağı duyuruldu. Detayların paylaşılmadığı açıklamada NVIDIA, yayıncılarla görüşmelerin devam ettiğini ve bunlara ait oyunların en kısa sürede kütüphanedeki yerlerini tekrar geri alacağına inandığını belirtmiş.

     Söz konusu yayıncıların platformdan oyunlarını çekmesiyle Halo: The Master Chief Collection, Gears of War ile Forza serileri, Batman: Arkham serisi, Mortal Kombat, Formula 1 ile Dirt serileri, Don’t Starve ve Mark of the Ninja gibi indie yapımlara erişim sağlanamayacak.

    Bunun yanında GeForce Now’a Epic ve Ubisoft’un desteği ise tabiri yerindeyse “tam gaz” devam ediyor. Hatırlanacağı üzere platforma geçtiğimiz haftalar içinde ışın izleme destekli en başarılı yapımlardan olan Control eklenmişti.

    NVIDIA tarafından net rakamlar açıklanmasa da GeForce Now üyeleri, milyonlarla ifade ediliyor. Platformun her şey dahil paketi “Founders” kapasitenin dolu olmasından dolayı halen daha yeni üyelik alımı yapmıyor.



    https://www.dsogaming.com/news/nvidia-will-remove-all-games-of-warner-bros-xbox-game-studios-codemasters-klei-from-geforce-now/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    BekirTemel (Bekir ) 2 sa. en beğenilen
    Nvidia'nın yanındayız, ekran kartı üreticisi gocunmazken, parasını verip aldığımız oyunun yapımcısı trip mi yapıyor,,? WutFace
    Yanıtla +8
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    monacomen 2 sa.
    Şu cümle bile pelatformun ne kadar tuttuğunun ve bu yapımcıların bu pastadan daha fazla almak için pazarlık ve rest çektiklerinin kanıtı, çünkü geleceğin oyun platformu bulut oyundur net.nokta.com

    NVIDIA tarafından net rakamlar açıklanmasa da GeForce Now üyeleri, milyonlarla ifade ediliyor. Platformun her şey dahil paketi “Founders” kapasitenin dolu olmasından dolayı halen daha yeni üyelik alımı yapmıyor.
    Şu cümle bile pelatformun ne kadar tuttuğunun ve bu yapımcıların bu pastadan daha fazla almak için pazarlık ve rest çektiklerinin kanıtı, çünkü geleceğin oyun p...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    DH Misafiri 1 sa.
    bu geforce now almak istiyorum ama tükenmiş bidaha ne zaman gelir ?
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    Rachsuchtig 1 sa.
    Bu sistem sayesinde bir sürü oyun satın alan insan var. Şirketler niye taş koymaya çalışıyor ki
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 sa.
    Başlığın ne anlattığını anlayan var mı? Cümle mi düşük sadece? Yoksa eksik mi?

    Neyse düzeltilmiş.
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    Krone 2 sa.
    Gelecekte seve seve geri dönecekler. Oyunculuğun geleceği streaming. Donanım fiyatları ve konsol fiyatları artık ulaşılamaz seviyeye gelecek.
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    oly1786 (caner nebi) 2 sa.
    en başından beri streamingin bu şekilde tutmayacağı ortada.

    Örneğin, 300 TL etiketi olan RDR 2 , Rockstar'a bu parayı kim ödeyecek.

    Oyuncu olarak ben ödeyeceksem ne anladım bu işten,

    Bu oyun platformda olmayacaksa ne anladım streamingten.
    1 Yanıt Yanıtla
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    BekirTemel (Bekir ) 2 sa. en beğenilen
    Nvidia'nın yanındayız, ekran kartı üreticisi gocunmazken, parasını verip aldığımız oyunun yapımcısı trip mi yapıyor,,? WutFace
    Yanıtla +8
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    monacomen 2 sa.
    Şu cümle bile pelatformun ne kadar tuttuğunun ve bu yapımcıların bu pastadan daha fazla almak için pazarlık ve rest çektiklerinin kanıtı, çünkü geleceğin oyun platformu bulut oyundur net.nokta.com

    NVIDIA tarafından net rakamlar açıklanmasa da GeForce Now üyeleri, milyonlarla ifade ediliyor. Platformun her şey dahil paketi “Founders” kapasitenin dolu olmasından dolayı halen daha yeni üyelik alımı yapmıyor.
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