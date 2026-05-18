Mini buzdolabı tavsiyesi için en iyi büro tipi buzdolapları (2026)

Küçük bir evde yaşıyor ve ekstra buzdolabı koyacak bir alanınız yoksa ya da mutfağınız dışında bir yerde eşyalarınızı soğuk tutmak istiyorsanız, küçük buzdolabı olarak da geçen mini buzdolabı harika bir seçenek. Büro tipi buzdolabı diye de adlandırabileceğimiz bu kompakt cihazlar, tam boyutlu bir buzdolabı ile aynı sıcaklığı koruyabiliyor ve birçoğu, gazlı içeceklerden süte veya dondurmaya kadar her şeyi saklayacak kadar alana sahip oluyor. Mini buzdolapları ayrıca normal buzdolabından genellikle daha ucuz oluyor ve az yer kaplıyor. Bir diğer avantajı ise, çok daha az enerji tüketmesi. Peki, 2026’da alınabilecek en iyi mini buzdolabı hangisi? Mini buzdolabı önerisi isteyenler için farklı ölçü, saklama kapasitesi ve özelliklerine göre piyasayadaki en iyi modeller bu listede. (Liste, güncel mini buzdolabı fiyatlarını yansıtmaktadır.)
|Marka/Model 🧊
|Fiyat 🏷️
|Arçelik 154140 MB Mini Buzdolabı
|15.999 TL
|Beko 74785 MB Mini Buzdolabı
|10.660 TL
|Dijitsu DB55 Mini Bar Buzdolabı
|6.883 TL
|Vestel SB9011 E Mini Buzdolabı
|12.027 TL
|Kumtel 87L HTMF-90EW Mini Buzdolabı
|7.999 TL
|Arçelik 14790 MB Mini Buzdolabı
|16.974 TL
|Windsor Ws BT900 Mini Buzdolabı
|6.999 TL
|Cool Life 55 Litre Minibar Buzdolabı
|7.499 TL
|Dijitsu DB100 Büro Tipi Mini Buzdolabı
|8.498 TL
|SEG Stw 1402 E Statik Buzdolabı
|8.499 TL
|Elektromarla Dr 45 S Minibar Mini Buzdolabı
|14.064 TL
Küçük buzdolabı yorumları dikkate alındığında; en iyi mini buzdolabı markaları sıralamasında Arçelik, Beko ve Dijitsu öne çıkıyor. 2026'da satın alınabilecek en iyi büro tipi buzdolabı olarak ise Arçelik 154140 MB, Beko 74785, Dijitsu DB100 modelleri sıkça öneriliyor.
1️⃣ Arçelik 154140 MB Mini Buzdolabı
- Ürün tipi: Tezgah seviyesi
- Dondurucu bölme hacmi: 13 litre
- Soğutucu bölme hacmi: 101 litre
- Soğutma sistemi: Statik
- Toplam hacim: 114 litre
- Elektrik kesintisinde saklama süresi: 9 saat
- Ses seviyesi: 36 dBA
- Enerji sınıfı: E
- Kapı yönü değiştirme: Var
- Ölçüler: 59 x 54 x 84 cm
Arçelik 154140 MB Mini Buzdolabı Yorumları 💬
✍🏻 Evet bu buzdolabı mini ama ofis, apart ve bekar yaşayanlar için çok ideal. Aldım, çok memnunum. Almayı düşünen arkadaşlara tavsiye ederim. Ayrıca çok sessiz.
✍🏻 Sessiz çalışıyor. Memnunum.
2️⃣ Beko 74785 MB Mini Buzdolabı
- Ürün tipi: Tezgah seviyesi
- Dondurucu bölme hacmi: 12 litre
- Soğutucu bölme hacmi: 73 litre
- Soğutma sistemi: Statik
- Toplam hacim: 85 litre
- Ses seviyesi: 36 dBA
- Enerji sınıfı: E
- Kapı yönü değiştirme: Var
- Ölçüler: 50 x 48 x 82 cm
Beko 74785 MB Mini Buzdolabı Yorumları 💬
✍🏻 Kullanışlı ve soğutması çok güzel. Yaz ayında benim ihtiyacımı karşıladı.
✍🏻 Ofise aldık, donduruculuğu çok iyi. Ürünü tavsiye ederim.
3️⃣ Vestel SB9011 E Mini Buzdolabı
- Ürün tipi: Mini buzdolabı
- Dondurucu bölme hacmi: 12 litre
- Soğutucu bölme hacmi: 77 litre
- Soğutu bölme raf sayısı: 2
- Soğutma tipi: Statik
- Toplam hacim: 89 litre
- Enerji sınıfı: E
- Manuel buz çözme fonksiyonu
- Kapı yönü değiştirme: Var
- Ölçüler: 50 x 48 x 82 cm
Vestel SB9011 E Mini Buzdolabı Yorumları 💬
✍🏻 Harika soğutuyor. Hiç ses yok. Buz bile yapıyor.
✍🏻 Çok sessiz çalışıyor ve buz gibi soğutuyor.
4️⃣ Dijitsu DB55 Mini Bar Buzdolabı
- Ürün tipi: Mini bar mini buzdolabı
- Toplam hacim: 43 litre
- Taze gıda bölmesi hacmi: 43 litre
- Soğutucu, Miktar: 15
- Enerji sınıfı: E
- Ses seviyesi: 41 dBA
- Kapı yönü değiştirme: Var
- Ölçüler: 47.2 x 45 x 49.2 cm
Dijitsu DB55 Mini Bar Buzdolabı Yorumları 💬
✍🏻 Ürünü yaklaşık bir hafta kullandıktan sonra değerlendiriyorum. Toplam 6 derece bulunuyor. İlk gün 4. derecede içine su koydum ve sabaha kadar kaldı. Sabah suyu içmek istediğimde su, sanki donmuş ve yeni çözülmüş gibi, diş sızlatacak seviyede soğuktu. Şu anda da 3. derecede kullanıyorum; fazlasıyla iyi bir soğutma performansı var. İç kapasite olarak kapağında 1.5 lt suyu almak için bir bölümü var. İç kısımda bir tel bulunuyor; telin altına 2, üstüne 2, kapağa 1 tane olacak şekilde toplam 5 tane 1.5 lt su sığdı. İç hacmi, ofis ve az kişili kullanımlarda fazlasıyla yeterli. Ses konusunda ise, çok dikkat vermediğiniz sürece duyulmuyor bile. Üst ve yan kısımları deri gibi bir materyalle kaplı; el ile baskı uyguladığınızda iz bırakıyor ama hissiyatı güzel.
✍🏻 Hacim 43 litre. Ürün her yönden 50 cm. Derinlik, yükseklik, genişlik hepsini 50 cm kabul edebilirsiniz. Sessizliği nerede kullandığınıza göre değişir. Ben iş yeri için aldım ve arkada mutfakta durduğu için sesine dair çok bir fikrim yok fakat yanından geçerken de pek sesini duyduğum falan yok. Ev kullanımı için bence pek uygun bir ürün değil. Benim gibi iş yerinde kullanacaksanız ve içine ufak tefek şeyler atayım sabah veya öğlen yemek yiyecek yer aramayayım derdindeyseniz tam size göre. Ben iş yerinde ekonomi yapmak için aldım yani. İçine tost malzemelerimi ve içeceklerimi attım, kafam rahat. Ürünü alacaklara benden bir tavsiye; 6. seviyeye alıp içine cam şişede içecek koymayın, donuyor. 4. seviye fazlasıyla yetiyor.
5️⃣ Elektromarla Dr 45 S Minibar Mini Buzdolabı
- Ürün tipi: Minibar mini buzdolabı
- Toplam hacim: 45 litre
- İç yapı: 2 adet ayarlanabilir/çıkarılabilir raf
- Soğutma sistemi: Absorbe
- Diğer: LED içi aydınlatma, Ayarlanabilir raf, Düşük enerji tüketimi, Değiştirilebilir kapı yönü
- Ölçüler: 40.5 x 47 x 56.5 cm
Elektromarla Dr 45 S Minibar Mini Buzdolabı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün tek kelime ile mükemmel. Çalışıp çalışmadığını bile zor anlıyorsunuz. Son derece sessiz. Ama daha da önemlisi müşteri hizmetlerinin WhatsApp hattına 7/24 ulaşıp cevap alabiliyorsunuz. Gayet kibar ve ilgili tutumları için teşekkür ediyorum.
6️⃣ Kumtel 87L HTMF-90EW Mini Buzdolabı
- Ürün tipi: Tezgah altı mini buzdolabı
- Enerji sınıfı: E
- Ses seviyesi: 40 dBA
- Soğutma tipi: Statik
- Soğutucu hacmi: 61 litre
- Dondurucu hacmi: 26 litre
- Toplam hacim: 87 litre
- İç düzen: Cam raf, Sebzelik, Kapı rafları
- Ölçüler: 47 x 49.2 x 83.7 cm
Kumtel 87L HTMF-90EW Mini Buzdolabı Yorumları 💬
✍🏻 Güzel soğutuyor, buzluğu buz da yapıyor. İçinden mini buzluğu da çıktı. Tam tezgah altına göre. Tezgahtan uzun değil yani. İç hacmi yeterli. İçindeki raflar cam. Sessiz çalışıyor, hatta hiç ses yok. Yani yatak odasına falan koyulabilir otellerde vs. Hafif, tek başıma içeriye soktum. Tek kapılı mini buzdolabına göre daha kullanışlı.
✍🏻 Dolap çok sessiz çalışıyor. 2 tane 5 litre su yanyana sığıyor. Buzluk 8 tane 1 litre içecek alıyor. Alt kısım ve buzluk çok derin. Dolabın kapısı rahatça kapanıyor. Buzluğun dondurma özelliği var. Tek kapılı dolaplar dondurmuyor. Karlanma yapmıyor. 2 kapılı mini dolap daha iyisi olamaz.
7️⃣ SEG STW 1402 E Büro Tipi Mini Buzdolabı
- Ürün tipi: Tezgah üstü
- Toplam hacim: 121 litre
- Buzdolabı hacmi (net): 105 litre
- Dondurucu hacmi (net): 17 litre
- Taze gıda bölmesi hacmi: 104.8 litre
- Enerji verimliliği sınıfı: E
- Soğutma sistemi: Statik
- Performans yıldızlaması: 4 Yıldız
- Soğutucu buz çözme tipi: A (otomatik)
- Dondurma kapasitesi: 2.6 kg / 24 saat
- Gürültü seviyesi: 40 dB(A)
- İç donanım ve aksesuarlar: 2 adet kapı rafı, 1 adet şişe rafı, Buz tepsisi
- Aydınlatma türü: LED
- Ölçüler: 54 x 59.5 x 83.8 cm
SEG STW 1402 E Büro Tipi Mini Buzdolabı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün beklediğimden daha sessiz, daha sağlam ve hacim olarak beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Aynı boyutta, yaklaşık iki katı fiyata Arçelik marka mini buzdolabı var, ondan daha sessiz çalışıyor. 2 haftalık deneyimim bu şekilde.
✍🏻 Farklı bir marka alacaktım, araştırdım, hem iç hacmi geniş hem de dondurucu özelliği bulunuyor. Büro tipi buzdolabı olarak küçük bir yer için fazlasıyla yeterli bence. Sessiz de çalışıyor.
8️⃣ Arçelik 14790 MB Mini Buzdolabı
- Ürün tipi: Tezgah seviyesi
- Dondurucu bölme hacmi: 12 litre
- Soğutucu bölme hacmi: 73 litre
- Soğutma sistemi: Statik
- Toplam hacim: 85 litre
- Ses seviyesi: 36 dBA
- Enerji sınıfı: F
- Kapı yönü değiştirme: Var
- Aksesuarlar: 1 adet sebzelik
- Ölçüler: 50 x 48 x 82 cm
Mini buzdolabı alırken nelere dikkat edilmeli 🧐
- Boyut ve alan: Yerinizin genişliğini, yüksekliğini ve derinliğini ölçün. Kapalı üniteler aşırı ısınabileceğinden havalandırma için ekstra alan bırakın.
- Kapasite ve kullanım: İhtiyaca göre seçim yapın; Cilt bakımı ürünleri, kutu içecekler için küçük tezgah üstü buzdolapları veya yurtlar/ofisler için donduruculu daha büyük, 3-4 metreküp modeller tercih edilebilir.
- Gürültü seviyesi: Ev veya ofisler için çok önemli. 40 desibel (dB) veya altında derecelendirilmiş modelleri arayın
- Soğutma tipi: Kompresörlü; Hızlı soğutma ve yiyecekler için düşük sıcaklıkları korumak için en iyisidir. Termoelektrik; Genellikle daha sessiz, daha ucuz ve daha hafiftir ancak daha az güçlüdür, içecekler için uygundur.
- Enerji verimliliği: Yüksek enerji derecelendirmelerine (A+ veya yüksek Energy Star derecelendirmeleri) bakın.
- Temel özellikler: Esnek yerleştirme için ters çevrilebilir kapılar, alanı en üst düzeye çıkarmak için ayarlanabilir raflar ve sıcaklık kontrolleri olsa iyi olur.
- Dondurucu bölmesi: Gerçek bir dondurucu bölümüne mi yoksa buz kalıplarını saklayacağınız biraz daha soğuk bir yere mi ihtiyacınız olduğuna karar verin.
En İyi Mini Buzdolapları İçerik Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 3194
