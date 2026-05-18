Mini buzdolabı tavsiyesi için en iyi büro tipi buzdolapları (2026)

Küçük bir evde yaşıyor ve ekstra buzdolabı koyacak bir alanınız yoksa ya da mutfağınız dışında bir yerde eşyalarınızı soğuk tutmak istiyorsanız, küçük buzdolabı olarak da geçen mini buzdolabı harika bir seçenek. Büro tipi buzdolabı diye de adlandırabileceğimiz bu kompakt cihazlar, tam boyutlu bir buzdolabı ile aynı sıcaklığı koruyabiliyor ve birçoğu, gazlı içeceklerden süte veya dondurmaya kadar her şeyi saklayacak kadar alana sahip oluyor. Mini buzdolapları ayrıca normal buzdolabından genellikle daha ucuz oluyor ve az yer kaplıyor. Bir diğer avantajı ise, çok daha az enerji tüketmesi. Peki, 2026’da alınabilecek en iyi mini buzdolabı hangisi? Mini buzdolabı önerisi isteyenler için farklı ölçü, saklama kapasitesi ve özelliklerine göre piyasayadaki en iyi modeller bu listede. (Liste, güncel mini buzdolabı fiyatlarını yansıtmaktadır.)

Küçük buzdolabı yorumları dikkate alındığında; en iyi mini buzdolabı markaları sıralamasında Arçelik, Beko ve Dijitsu öne çıkıyor. 2026'da satın alınabilecek en iyi büro tipi buzdolabı olarak ise Arçelik 154140 MB, Beko 74785, Dijitsu DB100 modelleri sıkça öneriliyor.

1️⃣ Arçelik 154140 MB Mini Buzdolabı Tam Boyutta Gör Arçelik, en sağlam buzdolabı markası olarak bilinir. Mini buzdolabı tavsiyesi isteyenlere öncelikli olarak Arçelik modellerine bakmalarını öneririz. Arçelik 154140 MB, 114 litre toplam net hacme sahip, beyaz renkli, tezgah altı/büro tipi mini buzdolabı. E enerji sınıfında yer alan model, 36 dBA ses seviyesi, 13 litre dondurucu bölme, mekanik kontrol sistemi ve değiştirilebilir kapı yönü özellikleri sunuyor. Ürün tipi: Tezgah seviyesi

Dondurucu bölme hacmi: 13 litre

Soğutucu bölme hacmi: 101 litre

Soğutma sistemi: Statik

Toplam hacim: 114 litre

Elektrik kesintisinde saklama süresi: 9 saat

Ses seviyesi: 36 dBA

Enerji sınıfı: E

Kapı yönü değiştirme: Var

Ölçüler: 59 x 54 x 84 cm Arçelik 154140 MB Mini Buzdolabı Yorumları 💬 ✍🏻 Evet bu buzdolabı mini ama ofis, apart ve bekar yaşayanlar için çok ideal. Aldım, çok memnunum. Almayı düşünen arkadaşlara tavsiye ederim. Ayrıca çok sessiz. ✍🏻 Sessiz çalışıyor. Memnunum.

2️⃣ Beko 74785 MB Mini Buzdolabı Tam Boyutta Gör Beko 74785 MB, 85 litre hacimli (73 litre soğutucu 12 litre dondurucu), beyaz renkli, tezgah altı mini buzdolabı modeli. 36 dBA gürültü seviyesi, E sınıfı enerji verimliliği ve LED aydınlatma ile gelen Beko mini buzdolabı, manuel buz çözme (MinFrost), ayarlanabilir sıcaklık kontrolleri ve ofislerde, otel odalarında veya küçük alanlarda esnek kurulum için ters çevrilebilir kapı özelliğine sahip. Mini buzdolabı önerisi isteyenler Beko modellerine kesinlikle bakmalı. Ürün tipi: Tezgah seviyesi

Dondurucu bölme hacmi: 12 litre

Soğutucu bölme hacmi: 73 litre

Soğutma sistemi: Statik

Toplam hacim: 85 litre

Ses seviyesi: 36 dBA

Enerji sınıfı: E

Kapı yönü değiştirme: Var

Ölçüler: 50 x 48 x 82 cm Beko 74785 MB Mini Buzdolabı Yorumları 💬 ✍🏻 Kullanışlı ve soğutması çok güzel. Yaz ayında benim ihtiyacımı karşıladı. ✍🏻 Ofise aldık, donduruculuğu çok iyi. Ürünü tavsiye ederim.

3️⃣ Vestel SB9011 E Mini Buzdolabı Tam Boyutta Gör Küçük buzdolabı tavsiye listemize beğenilen modellerden Vestel SB9011 E ile devam ediyoruz. Vestel mini buzdolabı, dar alanlar, ofisler veya otel odaları için ideal. Enerji tasarruflu, 89 litre kapasiteli kompakt büro tipi buzdolabı, değiştirilebilir kapı açılış yönü özelliğiyle mutfağınızın tasarımına ve alan durumuna göre kapağın açılış yönünü sağa ya da sola göre değiştirmenize imkan veriyor. Ürün tipi: Mini buzdolabı

Dondurucu bölme hacmi: 12 litre

Soğutucu bölme hacmi: 77 litre

Soğutu bölme raf sayısı: 2

Soğutma tipi: Statik

Toplam hacim: 89 litre

Enerji sınıfı: E

Manuel buz çözme fonksiyonu

Kapı yönü değiştirme: Var

Ölçüler: 50 x 48 x 82 cm Vestel SB9011 E Mini Buzdolabı Yorumları 💬 ✍🏻 Harika soğutuyor. Hiç ses yok. Buz bile yapıyor.

✍🏻 Çok sessiz çalışıyor ve buz gibi soğutuyor.

4️⃣ Dijitsu DB55 Mini Bar Buzdolabı Tam Boyutta Gör Dijitsu DB55, ofisler, otel odaları ve öğrenci yurtları gibi kompakt alanlar için tasarlanmış, 43 litre kapasiteli mini buzdolabı. Modern siyah tasarım, 41 desibel sessiz çalışma standardı ve düşük enerji tüketimiyle dikkat çeken buzdolabının kullanımı da basit ve kullanıcı dostu. Ürün tipi: Mini bar mini buzdolabı

Toplam hacim: 43 litre

Taze gıda bölmesi hacmi: 43 litre

Soğutucu, Miktar: 15

Enerji sınıfı: E

Ses seviyesi: 41 dBA

Kapı yönü değiştirme: Var

Ölçüler: 47.2 x 45 x 49.2 cm Dijitsu DB55 Mini Bar Buzdolabı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürünü yaklaşık bir hafta kullandıktan sonra değerlendiriyorum. Toplam 6 derece bulunuyor. İlk gün 4. derecede içine su koydum ve sabaha kadar kaldı. Sabah suyu içmek istediğimde su, sanki donmuş ve yeni çözülmüş gibi, diş sızlatacak seviyede soğuktu. Şu anda da 3. derecede kullanıyorum; fazlasıyla iyi bir soğutma performansı var. İç kapasite olarak kapağında 1.5 lt suyu almak için bir bölümü var. İç kısımda bir tel bulunuyor; telin altına 2, üstüne 2, kapağa 1 tane olacak şekilde toplam 5 tane 1.5 lt su sığdı. İç hacmi, ofis ve az kişili kullanımlarda fazlasıyla yeterli. Ses konusunda ise, çok dikkat vermediğiniz sürece duyulmuyor bile. Üst ve yan kısımları deri gibi bir materyalle kaplı; el ile baskı uyguladığınızda iz bırakıyor ama hissiyatı güzel. ✍🏻 Hacim 43 litre. Ürün her yönden 50 cm. Derinlik, yükseklik, genişlik hepsini 50 cm kabul edebilirsiniz. Sessizliği nerede kullandığınıza göre değişir. Ben iş yeri için aldım ve arkada mutfakta durduğu için sesine dair çok bir fikrim yok fakat yanından geçerken de pek sesini duyduğum falan yok. Ev kullanımı için bence pek uygun bir ürün değil. Benim gibi iş yerinde kullanacaksanız ve içine ufak tefek şeyler atayım sabah veya öğlen yemek yiyecek yer aramayayım derdindeyseniz tam size göre. Ben iş yerinde ekonomi yapmak için aldım yani. İçine tost malzemelerimi ve içeceklerimi attım, kafam rahat. Ürünü alacaklara benden bir tavsiye; 6. seviyeye alıp içine cam şişede içecek koymayın, donuyor. 4. seviye fazlasıyla yetiyor.

5️⃣ Elektromarla Dr 45 S Minibar Mini Buzdolabı Tam Boyutta Gör Büro tipi mini buzdolabı arayanlara önereceğimiz bir başka model de Elektromarla Dr 45 S. Elektromarla mini buzdolabı, 1.5 litrelik şişeleri kolayca muhafaza etmeye fırsat tanıyan geniş iç hacimli ve aynı anda pek çok ürünü bir arada sunmayı sağlayan 2 raflı tasarımı ile öne çıkıyor. Kapakta yer alan rafları sayesinde geniş bir kullanım alanına sahip olan DR 45 litre otel tipi mini bar modeli, LED iç aydınlatma, mobilya kapı sürgüsü, ayarlanabilir raf ve renk opsiyonları bulunan bir ürün. Özellikle de otellerin ve hastanelerin ihtiyaç duyduğu kaliteli ve kullanışlı bu mini bar, az enerji tüketimi sağlayarak tasarruf etmeyi mümkün kılıyor. Ürün tipi: Minibar mini buzdolabı

Toplam hacim: 45 litre

İç yapı: 2 adet ayarlanabilir/çıkarılabilir raf

Soğutma sistemi: Absorbe

Diğer: LED içi aydınlatma, Ayarlanabilir raf, Düşük enerji tüketimi, Değiştirilebilir kapı yönü

Ölçüler: 40.5 x 47 x 56.5 cm Elektromarla Dr 45 S Minibar Mini Buzdolabı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürün tek kelime ile mükemmel. Çalışıp çalışmadığını bile zor anlıyorsunuz. Son derece sessiz. Ama daha da önemlisi müşteri hizmetlerinin WhatsApp hattına 7/24 ulaşıp cevap alabiliyorsunuz. Gayet kibar ve ilgili tutumları için teşekkür ediyorum.

6️⃣ Kumtel 87L HTMF-90EW Mini Buzdolabı Tam Boyutta Gör Kumtel 87L HTMF-90EW, kaliteli ve uygun fiyatlı mini buzdolabı arayanlara tavsiye edeceğimiz bir model. Kumtel mini buzdolabı, 61 litre soğutucu, 26 litre alttan dondurucu bölme, E sınıfı enerji verimliliği, statik soğutma ve 40 dB sessiz çalışma özelliğiyle dikkat çekiyor. Küçük alanlar, ofisler veya yurtlar için uygun, beyaz ve şık tasarımlı bir mini buzdolabı modeli. Ürün tipi: Tezgah altı mini buzdolabı

Enerji sınıfı: E

Ses seviyesi: 40 dBA

Soğutma tipi: Statik

Soğutucu hacmi: 61 litre

Dondurucu hacmi: 26 litre

Toplam hacim: 87 litre

İç düzen: Cam raf, Sebzelik, Kapı rafları

Ölçüler: 47 x 49.2 x 83.7 cm Kumtel 87L HTMF-90EW Mini Buzdolabı Yorumları 💬 ✍🏻 Güzel soğutuyor, buzluğu buz da yapıyor. İçinden mini buzluğu da çıktı. Tam tezgah altına göre. Tezgahtan uzun değil yani. İç hacmi yeterli. İçindeki raflar cam. Sessiz çalışıyor, hatta hiç ses yok. Yani yatak odasına falan koyulabilir otellerde vs. Hafif, tek başıma içeriye soktum. Tek kapılı mini buzdolabına göre daha kullanışlı. ✍🏻 Dolap çok sessiz çalışıyor. 2 tane 5 litre su yanyana sığıyor. Buzluk 8 tane 1 litre içecek alıyor. Alt kısım ve buzluk çok derin. Dolabın kapısı rahatça kapanıyor. Buzluğun dondurma özelliği var. Tek kapılı dolaplar dondurmuyor. Karlanma yapmıyor. 2 kapılı mini dolap daha iyisi olamaz.

7️⃣ SEG STW 1402 E Büro Tipi Mini Buzdolabı Tam Boyutta Gör SEG STW 1402 E, büro tipi buzdolabı mini model isteyenlere tavsiyemizdir. Vestel tarafından üretilen mini buzdolabı, 121 litrelik oldukça geniş iç hacme sahip. Statik soğutma sistemi, E enerji sınıfı verimliliği, 40 dB gürültü seviyesi, tek kapılı beyaz şık kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor. Ürün tipi: Tezgah üstü

Toplam hacim: 121 litre

Buzdolabı hacmi (net): 105 litre

Dondurucu hacmi (net): 17 litre

Taze gıda bölmesi hacmi: 104.8 litre

Enerji verimliliği sınıfı: E

Soğutma sistemi: Statik

Performans yıldızlaması: 4 Yıldız

Soğutucu buz çözme tipi: A (otomatik)

Dondurma kapasitesi: 2.6 kg / 24 saat

Gürültü seviyesi: 40 dB(A)

İç donanım ve aksesuarlar: 2 adet kapı rafı, 1 adet şişe rafı, Buz tepsisi

Aydınlatma türü: LED

Ölçüler: 54 x 59.5 x 83.8 cm SEG STW 1402 E Büro Tipi Mini Buzdolabı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürün beklediğimden daha sessiz, daha sağlam ve hacim olarak beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Aynı boyutta, yaklaşık iki katı fiyata Arçelik marka mini buzdolabı var, ondan daha sessiz çalışıyor. 2 haftalık deneyimim bu şekilde. ✍🏻 Farklı bir marka alacaktım, araştırdım, hem iç hacmi geniş hem de dondurucu özelliği bulunuyor. Büro tipi buzdolabı olarak küçük bir yer için fazlasıyla yeterli bence. Sessiz de çalışıyor.

8️⃣ Arçelik 14790 MB Mini Buzdolabı Tam Boyutta Gör Arçelik, en iyi mini buzdolabı markası olarak piyasada yerini alıyor. Arçelik 14790 MB, küçük alanlar için uygun, tezgah seviyesi mini buzdolabı olarak öne çıkıyor. Günlük kullanımda temel soğutma ihtiyacını karşılıyor; üstte dondurucu bölmesi ve mekanik kontrol sistemiyle sade, pratik kullanım sunuyor. Kapı yönünün değiştirilebilmesiyle yerleşimde esneklik sağlıyor. Arçelik mini buzdolabı, yer kaplamadan temel soğutma isteyenler için kompakt bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ürün tipi: Tezgah seviyesi

Dondurucu bölme hacmi: 12 litre

Soğutucu bölme hacmi: 73 litre

Soğutma sistemi: Statik

Toplam hacim: 85 litre

Ses seviyesi: 36 dBA

Enerji sınıfı: F

Kapı yönü değiştirme: Var

Aksesuarlar: 1 adet sebzelik

Ölçüler: 50 x 48 x 82 cm

Mini buzdolabı alırken nelere dikkat edilmeli 🧐 Tam Boyutta Gör Boyut ve alan: Yerinizin genişliğini, yüksekliğini ve derinliğini ölçün. Kapalı üniteler aşırı ısınabileceğinden havalandırma için ekstra alan bırakın. Kapasite ve kullanım: İhtiyaca göre seçim yapın; Cilt bakımı ürünleri, kutu içecekler için küçük tezgah üstü buzdolapları veya yurtlar/ofisler için donduruculu daha büyük, 3-4 metreküp modeller tercih edilebilir. Gürültü seviyesi: Ev veya ofisler için çok önemli. 40 desibel (dB) veya altında derecelendirilmiş modelleri arayın Soğutma tipi: Kompresörlü; Hızlı soğutma ve yiyecekler için düşük sıcaklıkları korumak için en iyisidir. Termoelektrik; Genellikle daha sessiz, daha ucuz ve daha hafiftir ancak daha az güçlüdür, içecekler için uygundur. Enerji verimliliği: Yüksek enerji derecelendirmelerine (A+ veya yüksek Energy Star derecelendirmeleri) bakın. Temel özellikler: Esnek yerleştirme için ters çevrilebilir kapılar, alanı en üst düzeye çıkarmak için ayarlanabilir raflar ve sıcaklık kontrolleri olsa iyi olur. Dondurucu bölmesi: Gerçek bir dondurucu bölümüne mi yoksa buz kalıplarını saklayacağınız biraz daha soğuk bir yere mi ihtiyacınız olduğuna karar verin.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

