Arçelik'ten milyarlarca liralık Whirlpool anlaşması: Beko Europe tamamen Arçelik'in oluyor

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Tam Boyutta Gör Arçelik, Avrupa operasyonlarıyla ilgili 3 önemli gelişmeyi duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir günde üç bildirim yapıldı. Bu kararlar Avrupa ortaklığının tamamen kontrol altına alınması, Whirlpool’a hisse satışı ve Rusya operasyonlarına ilişkin yükümlülüklerin kapatılmasını içeriyor.

Beko Europe, tamamen Arçelik kontrolüne geçiyor

Arçelik’in Avrupa’da faaliyet gösteren Beko Europe B.V. şirketinin 25 hissesi Whirlpool EMEA Holdings LLC şirketinde bulunuyordu. Arçelik’in yüzde 100 bağlı ortaklığı Beko B.V. Whirlpool’a ait hisselerin tamamını 71,45 milyon euro karşılığında satın almak için anlaşma imzaladı. Bu işlem tamamlandığında Beko Europe’un tamamı Arçelik kontrolüne geçmiş olacak.

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Whirlpool, 2 milyar TL’lik Arçelik hissesi satın alıyor

Arçelik, bu anlaşmanın devamı olarak aynı gün hisselerinin bir bölümünü Whirlpool’a satma kararı aldı. Buna göre şirket sermayesinin yüzde 2,9’una denk gelen 19,57 milyon TL nominal değerli pay, hisse başına 103,71 TL fiyatla Whirlpool’a devredilecek. İşlemin toplam büyüklüğü yaklaşık 2,03 milyar TL olarak hesaplanıyor. Bu satış, şirketin gelir tablosunu etkilemeyecek ancak öz kaynaklarda yaklaşık 2,03 milyar TL artış yaratacak.

Rusya operasyonundan kaynaklı borçlar kapatılıyor

Arçelik daha önce Whirlpool’un Rusya operasyonlarını satın almak için anlaşma sağlamıştı. KAP’a yapılan üçüncü duyuru, Whirlpool’un Rusya operasyonlarının satın alınmasından doğan uzun vadeli ödeme yükümlülüklerine ilişkin oldu.

Anlaşma kapsamında Arçelik, Whirlpool’a 40 milyon Euro nakit ödeme yaparak bu anlaşmayla ilgili ödemelerini tamamlayacak. Söz konusu satışa yönelik geçmiş ve gelecekteki borçlar kapatılmış olacak.

Bilançodaki belirsizlik azalacak

Bu üç kararı özetlemek gerekirse Arçelik, Whirlpool ile yürüttüğü ortaklıkta önemli bir yeniden yapılanmaya gidiyor. Şirket bir yandan Beko Europe’un kalan hisselerini satın alarak Avrupa operasyonlarının tamamında söz sahibi olurken, diğer yandan Whirlpool’a hisse satarak yaklaşık 2 milyar TL kaynak yaratıyor. Ayrıca Rusya operasyonlarının satın alınmasından kalan geleceğe dönük ödeme yükümlülüklerini de tek seferlik bir anlaşmayla kapatıyor. Bu adımlar, Arçelik’in Whirlpool ile olan ilişkilerini daha sade bir yapıya kavuştururken, Avrupa'daki faaliyetleri üzerindeki kontrolünü artırmayı ve bilançosundaki belirsizlikleri azaltmayı hedefliyor.

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Arçelik'ten milyarlarca liralık Whirlpool anlaşması

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