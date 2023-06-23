Derin dondurucu tavsiyesi için en iyi difriz modelleri ve markaları (2023)

- En iyi derin dondurucular 💯
- 1️⃣ Uğur UED 5218 DTK 5 Çekmeceli Derin Dondurucu
- 2️⃣ Arçelik 2105 G Sandık Tipi Derin Dondurucu
- 3️⃣ Profilo DF1024WFVV 6 Çekmeceli Derin Dondurucu
- 4️⃣ Altus AL 708 E A+ Sınıfı Derin Dondurucu
- 5️⃣ Beko 7361 NFB Çekmeceli Dikey Derin Dondurucu
- 6️⃣ Arçelik 2071 MB 7 Çekmeceli Dikey Derin Dondurucu
- 7️⃣ Electrolux LUT5NF20X NoFrost Inox Derin Dondurucu
- 8️⃣ Profilo DF1136WEVV 7 Çekmeceli Derin Dondurucu
- 9️⃣ Beko 7062 MB Çekmeceli Derin Dondurucu
- 🔟 Profilo DF1029WEVV Derin Dondurucu
- Derin dondurucu alırken nelere dikkat etmeli 🧐
- Yorumlar
Buzdolaplarının dondurucusu olsa da derin dondurucular tamamen hızlı soğutmaya odaklandıklarından çok daha etkili çalışırlar. Geniş hacimleri sayesinde strese girmeden dondurma, et, sebze ve diğer gıdalarınızı ileride tüketmek üzere stoklayabilirsiniz. Difrizler, sıklıkla alışveriş yapmayanlar veya gerektiğinde hızlıca çıkarmak için yiyecekleri önceden hazırlamayı sevenler için oldukça kullanışlı beyaz eşyalardır. Çoğu cihaz gibi, derin dondurucular da çeşitli seçeneklerle gelir. Peki, 2023’te en iyi derin dondurucu markası hangisi? İşte enerji tasarruflu (en az enerji harcayan) en iyi derin dondurucu tavsiyeleri:
|Marka-model ❄️
|Fiyat 🏷️
|Uğur UED 5218 DTK
|13.950 TL
|Arçelik 2105 G
|5.000 TL
|Profilo DF1024WFVV
|8.179 TL
|Altus AL 708 E
|10.299 TL
|Beko 7361 NFB
|11.499 TL
|Arçelik 2071 MB
|12.499 TL
|Electrolux LUT5NF20X
|14.450 TL
|Profilo DF1136WEVV
|12.999 TL
|Beko 7062 MB
|8.699 TL
|Simfer FS7300
|11.499 TL
|Profilo DF1029WEVV
|9.189 TL
Derin dondurucu yorumları dikkate alındığında; en iyi derin dondurucu markaları sıralamasında Uğur, Arçelik ve Profilo bulunuyor. 2023'te satın alınabilecek derin dondurucu tavsiyesi olarak da Uğur UED 5218 DTK, Arçelik 2105 G, Profilo DF1024WFVV modelleri; no frost destekli olmaları, çekmeceli veya sandık tipinde olmalarıyla öneriliyor.
1️⃣ Uğur UED 5218 DTK 5 Çekmeceli Derin Dondurucu
- Enerji sınıfı: E
- Çekmece sayısı: 5
- Toplam hacim: 196 L
- Soğutma sistemi: Statik
- Enerji tüketimi: 199 kWh/yıl
- Ses seviyesi: 39 dB
- Ölçüler: 60 cm (genişlik) x 66.9 cm (derinlik) x 142.9 cm (yükseklik)
Uğur UED 5218 DTK Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Eşimin ısrarı üzerine aldım. İyi ki almışım. Süper iş gördü. Soğutma ve sessizliği tam beklediğimiz gibi, gayet memnunuz.
✍🏻 Satıcı gayet ilgiliydi. Kargo hızlı şekilde ulaştı. Teslimattan 1 gün sonra servis gelip kurulumu gerçekleştirdi. Ürün sorunsuz, sessiz, geniş hacimli ve Uğur kalitesinde. Tavsiye ederim.
2️⃣ Arçelik 2105 G Sandık Tipi Derin Dondurucu
- Enerji sınıfı: F
- Günlük dondurma kapasitesi: 4.8 kg
- Enerji tüketimi: 213 kWh/yıllık
- Ses seviyesi: 39 dBA
- Toplam hacim: 104 L
- Dondurma kapasitesi: 4.8 kg/gün
- Soğutma sistemi: Statik
- Ölçüler: 53.7 cm (genişlik) x 58.5 cm (derinlik) x 86 cm (yükseklik)
Arçelik 2105 G Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Bir aileye gayet yeterli, kullanışlı, güzel, beğendim. Teşekkürler.
✍🏻 Tam istediğim gibi fazla yer kaplamiyor. Teslimat ta hızlıydı. Teşekkür ederim.
3️⃣ Profilo DF1024WFVV 6 Çekmeceli Derin Dondurucu
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Enerji tüketimi: 244 kWh/yıl
- Ses seviyesi: 42 dBA
- Toplam hacim: 182 L
- Çekmece sayısı: 5
- Dondurma kapasitesi: 15 kg/gün
- Ölçüler: 60 cm (genişlik) x 65 cm (derinlik) x 146 cm (yükseklik)
Profilo DF1024WFVV Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Tam bir fiyat performans derin dondurucusu. Teslimat ve servis de 10 numara. Biz hiçbir yeri aramadan onlar bizi arayıp 3 gün içinde her şeyi hallettiler.
✍🏻 Ürün çok güzel, soğutması süper ve mükemmel derecede sessiz çalışıyor. Harika bir derin dondurucu, parasını sonuna kadar hak ediyor.
4️⃣ Altus AL 708 E A+ Sınıfı Derin Dondurucu
- Enerji sınıfı: A+
- Toplam hacim: 265 L
- Çekmece sayısı: 7
- Ses seviyesi: 37 dBA
- Enerji tüketimi: 270 kWh/yıl
- Soğutma sistemi: Statik
- Günlük dondurma kapasitesi: 22 kg
- Ölçüler: 59.5 cm (genişlik) x 64 cm (derinlik) x 171 cm (yükseklik)
Altus AL 708 E Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Çok sessiz çalışıyor, hiç rahatsızlık vermiyor. 7 çekmecesi de o kadar büyük ki, tasarımı çok güzel yapılmış, çok kullanışlı bir ürün. Bütün kışlık malzemelerimi rahatça yerleştirdim. Çok memnunum.
✍🏻 Gayet güzel kullanışlı, çekmece içi geniş. İyiki de almışız. Teşekkürler ALTUS 😘
5️⃣ Beko 7361 NFB Çekmeceli Dikey Derin Dondurucu
- Enerji sınıfı: F
- Toplam hacim: 219 L
- Çekmece sayısı: 4
- Dondurma kapasitesi: 12 kg/gün
- Enerji tüketimi: 283.33 kWh/yıl
- Ses seviyesi: 39 dBA
- Soğutma sistemi: No frost
- Ölçüler: 59.5 cm (genişlik) x 65.5 cm (derinlik) x 151.8 cm (yükseklik)
Beko 7361 NFB Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Çok kullanışlı bir derin dondurucu. Ben kış için hazırlayacağım sebzeleri vs. koymak için aldım. Boyutu 3-4 kişilik bir aile için yeterli.
✍🏻 Beko kalitesi, boyutları çok uygun.
6️⃣ Arçelik 2071 MB 7 Çekmeceli Dikey Derin Dondurucu
- Enerji sınıfı: E
- Toplam hacim: 244 L
- Dondurma kapasitesi: 13 kg/gün
- Çekmece sayısı: 7
- Soğutma sistemi: Statik
- Enerji tüketimi: 214.74 kWh/yıl
- Ses seviyesi: 36 dBA
- Ölçüler: 59.5 cm (genişlik) x 64 cm (derinlik) x 171 cm (yükseklik
Arçelik 2071 MB Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Çok kullanışlı, iyi ki almışım dediğim bir derin dondurucu.
✍🏻 5 aydır kullanıyorum. Dikey olması yer kaplamıyor, çekmeceli olması gıdalara rahat ulaşım sağlıyor. Elektrik tüketimi il, ilçe ve firmaya göre değişir ama benim tüketimim aylık 24 TL oluyor, çok az yakıyor. Sabit kullandım. Hızlı soğutuyor, çok sessiz. Rahatlıkla alınacak bir ürün, tavsiye ederim.
7️⃣ Electrolux LUT5NF20X NoFrost Inox Derin Dondurucu
- Enerji sınıfı: A+
- Toplam hacim: 224 L
- Dondurma kapasitesi: 20 kg
- Soğutma teknolojisi: No Frost
- Enerji tüketimi: 258 kWh/yıl
- Ses seviyesi: 42 dBA
- Ölçüler: 59.5 cm (genişlik) x 63.5 (derinlik) x 155 cm (yükselik)
Electrolux LUT5NF20X Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün hızlı ve sağlam şekilde elime ulaştı. Benim için en önemlisi dondurucunun çelik kalitesiydi çünkü birçok ürünün dışı gri boyama gibi. Ayrıca iç malzemesi de çok kaliteli, fiyatına değiyor. 🙏🏻🙏🏻😇😇
✍🏻 Kibar tam istediğim gbi bir dondurucu.
8️⃣ Profilo DF1136WEVV 7 Çekmeceli Derin Dondurucu
- Enerji verimlilik sınıfı: E
- Toplam hacim: 249 L
- Çekmece sayısı: 5
- Dondurma kapasitesi: 17 kg/gün
- Enerji tüketimi: 216 kWh/yıl
- Ses seviyesi: 42 dBA
- Ölçüler: 60 cm (genişlik) x 65 cm (derinlik) x 186 cm (yükseklik)
Profilo DF1136WEVV Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürünü çok beğendik. Enerji tüketim A++. Sessiz çalışıyor. Nofrost olmamasına rağmen buzlanma yok, soğutma güzel. Çok yer de kaplamıyor, kullanışlı.
✍🏻 Çok beğendik. Bence bu fiyata alınabilecek en iyi derin dondurucu. İç hacmi geniş ve çok sessiz çalışıyor. Enerji tüketiminin A++ olması da büyük avantaj.
9️⃣ Beko 7062 MB Çekmeceli Derin Dondurucu
- Enerji sınıfı: F
- Ses seviyesi: 37 dBA
- Enerji tüketimi: 249 kWh/yıl
- Toplam hacim: 196 L
- Çekmece sayısı: 4
- Dondurma kapasitesi: 10 kg/gün
- Soğutma sistemi: Statik
- Ölçüler: 54 cm (genişlik) x 57.5 cm (derinlik) x 145.7 cm (yükseklik)
🔟 Profilo DF1029WEVV Derin Dondurucu
- Enerji verimlilik sınıfı: E
- Çekmece sayısı: 5
- Enerji tüketimi: 203 kWh/yıl
- Toplam hacim: 206 L
- Ses seviyesi: 42 dBA
- Dondurma kapasitesi: 15 kg/gün
- Ölçüler: 60 cm (genişlik) x 65 cm (derinlik) x 161 cm (yükselik)
Profilo DF1029WEVV Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Yaklaşık bir aydır kullanıyorum; sessiz, güzel, çekmeceleri geniş ve altının kapalı olması iyi. Elektrik kesintilerinde eriyen malzeme alta akmıyor. İki tane buz kalıbı var, iyi düşünülmüş. A+ enerji olması da güzel.
✍🏻 Çok güzel, çok kullanışlı. 5 aydır kullanıyorum. Elektrik sarfiyatı da çok iyi, kesinlikle tavsiye ederim.
Derin dondurucu alırken nelere dikkat etmeli 🧐
- Enerji etiketi
- Saklama kapasitesi, çekmece sayısı
- Hızlı dondurma
- Sıcaklık uyarısı
- İç düzen ve ışıklandırma
- Soğutma sistemi (Statik mi Nofrost mu)
En İyi Derin Dondurucu Markaları ve Modelleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 14965Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D