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    Derin dondurucu tavsiyesi için en iyi difriz modelleri ve markaları (2023)

    Deep freeze almayı düşünenler; 2023'ün en iyi derin dondurucusu hangisi, difriz fiyatları ne kadar merak ediyor. İşte enerji tasarruflu derin dondurucu tavsiyeleri:
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    Buzdolaplarının dondurucusu olsa da derin dondurucular tamamen hızlı soğutmaya odaklandıklarından çok daha etkili çalışırlar. Geniş hacimleri sayesinde strese girmeden dondurma, et, sebze ve diğer gıdalarınızı ileride tüketmek üzere stoklayabilirsiniz. Difrizler, sıklıkla alışveriş yapmayanlar veya gerektiğinde hızlıca çıkarmak için yiyecekleri önceden hazırlamayı sevenler için oldukça kullanışlı beyaz eşyalardır. Çoğu cihaz gibi, derin dondurucular da çeşitli seçeneklerle gelir. Peki, 2023’te en iyi derin dondurucu markası hangisi? İşte enerji tasarruflu (en az enerji harcayan) en iyi derin dondurucu tavsiyeleri:

    En iyi derin dondurucular 💯
    Marka-model ❄️ Fiyat 🏷️
    Uğur UED 5218 DTK 13.950 TL
    Arçelik 2105 G 5.000 TL
    Profilo DF1024WFVV 8.179 TL
    Altus AL 708 E 10.299 TL
    Beko 7361 NFB 11.499 TL
    Arçelik 2071 MB 12.499 TL
    Electrolux LUT5NF20X 14.450 TL
    Profilo DF1136WEVV 12.999 TL
    Beko 7062 MB 8.699 TL
    Simfer FS7300 11.499 TL
    Profilo DF1029WEVV 9.189 TL

    Derin dondurucu yorumları dikkate alındığında; en iyi derin dondurucu markaları sıralamasında Uğur, Arçelik ve Profilo bulunuyor. 2023'te satın alınabilecek derin dondurucu tavsiyesi olarak da Uğur UED 5218 DTK, Arçelik 2105 G, Profilo DF1024WFVV modelleri; no frost destekli olmaları, çekmeceli veya sandık tipinde olmalarıyla öneriliyor.

    1️⃣ Uğur UED 5218 DTK 5 Çekmeceli Derin Dondurucu

    Uğur derin dondurucu 5 çekmeceli Tam Boyutta Gör
    Uğur, en iyi derin dorucu markası. A++ derin dondurucu arayanlara Uğur UED 51288 modelini tavsiye ederiz. Uğur dikey dondurucu 5 çekmecesi sayesinde istediğiniz gıdayı düzenli ve rahat bir şekilde saklarsınız. Geniş hacmi sayesinde büyük gıdalarınızı da rahatlıkla yerleştirebilirsiniz.
    • Enerji sınıfı: E
    • Çekmece sayısı: 5
    • Toplam hacim: 196 L
    • Soğutma sistemi: Statik
    • Enerji tüketimi: 199 kWh/yıl
    • Ses seviyesi: 39 dB
    • Ölçüler: 60 cm (genişlik) x 66.9 cm (derinlik) x 142.9 cm (yükseklik)

    Uğur UED 5218 DTK Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Eşimin ısrarı üzerine aldım. İyi ki almışım. Süper iş gördü. Soğutma ve sessizliği tam beklediğimiz gibi, gayet memnunuz. 

    ✍🏻 Satıcı gayet ilgiliydi. Kargo hızlı şekilde ulaştı. Teslimattan 1 gün sonra servis gelip kurulumu gerçekleştirdi. Ürün sorunsuz, sessiz, geniş hacimli ve Uğur kalitesinde. Tavsiye ederim.

    2️⃣ Arçelik 2105 G Sandık Tipi Derin Dondurucu

    Sandık tipi Arçelik derin dondurucu Tam Boyutta Gör
    Arçelik, en kaliteli beyaz eşya markalarını üreten firmaların başında geliyor. Sandık tipi ucuz derin dondurucu arayanlara Arçelik 2105 G modelini tavsiye ederiz. Hızlı dondurma özelliği sayesinde dondurucuda saklamak istediğiniz gıdaları hızlı bir şekilde dondurur, besin değerleri kaybolmadan saklar.
    • Enerji sınıfı: F
    • Günlük dondurma kapasitesi: 4.8 kg
    • Enerji tüketimi: 213 kWh/yıllık
    • Ses seviyesi: 39 dBA
    • Toplam hacim: 104 L
    • Dondurma kapasitesi: 4.8 kg/gün
    • Soğutma sistemi: Statik
    • Ölçüler: 53.7 cm (genişlik) x 58.5 cm (derinlik) x 86 cm (yükseklik)

    Arçelik 2105 G Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Bir aileye gayet yeterli, kullanışlı, güzel, beğendim. Teşekkürler.

    ✍🏻 Tam istediğim gibi fazla yer kaplamiyor. Teslimat ta hızlıydı. Teşekkür ederim.

    3️⃣ Profilo DF1024WFVV 6 Çekmeceli Derin Dondurucu

    Profilo derin dondurucu 6 çekmeceli Tam Boyutta Gör
    Profilo DF1024WFVV, en iyi dikey derin dondurucu modelleri arasında. Elektronik sıcaklık kontrolü sayesinde Profilo derin dondurucunun sıcaklık seviyesini istediğiniz sıcaklığa kolaylıkla ayarlayabilirsiniz. Profilo derin dondurucuları genelde beyazdır ancak inox modeli de bulunmaktadır.
    • Enerji verimlilik sınıfı: F
    • Enerji tüketimi: 244 kWh/yıl
    • Ses seviyesi: 42 dBA
    • Toplam hacim: 182 L
    • Çekmece sayısı: 5
    • Dondurma kapasitesi: 15 kg/gün
    • Ölçüler: 60 cm (genişlik) x 65 cm (derinlik) x 146 cm (yükseklik)

    Profilo DF1024WFVV Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Tam bir fiyat performans derin dondurucusu. Teslimat ve servis de 10 numara. Biz hiçbir yeri aramadan onlar bizi arayıp 3 gün içinde her şeyi hallettiler.

    ✍🏻 Ürün çok güzel, soğutması süper ve mükemmel derecede sessiz çalışıyor. Harika bir derin dondurucu, parasını sonuna kadar hak ediyor.

    4️⃣ Altus AL 708 E A+ Sınıfı Derin Dondurucu

    Altus A+ sınıfı derin dondurucu Tam Boyutta Gör
    Altus, enerji tasarruflu derin dondurucu (sandık tipi ve çekmeceli) modellerini üreten markalardan biri. A+ sınıfı 7 çekmeceli difriz arıyorsanız Altus’un büyük hacimli, hızlı dondurma özelliği de olan bu modelini kesinlikle değerlendirmelisiniz.
    • Enerji sınıfı: A+
    • Toplam hacim: 265 L
    • Çekmece sayısı: 7
    • Ses seviyesi: 37 dBA
    • Enerji tüketimi: 270 kWh/yıl
    • Soğutma sistemi: Statik
    • Günlük dondurma kapasitesi: 22 kg
    • Ölçüler: 59.5 cm (genişlik) x 64 cm (derinlik) x 171 cm (yükseklik)

    Altus AL 708​ E​ Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Çok sessiz çalışıyor, hiç rahatsızlık vermiyor. 7 çekmecesi de o kadar büyük ki, tasarımı çok güzel yapılmış, çok kullanışlı bir ürün. Bütün kışlık malzemelerimi rahatça yerleştirdim. Çok memnunum.

    ✍🏻 Gayet güzel kullanışlı, çekmece içi geniş. İyiki de almışız. Teşekkürler ALTUS 😘

    5️⃣ Beko 7361 NFB Çekmeceli Dikey Derin Dondurucu

    Beko çekmeceli derin dondurucu Tam Boyutta Gör
    Beko çekmeceli difriz modeli 7361, no frost soğutma sistemine sahip. Beko derin dondurucu, hızlı dondurma özelliğiyle gıdalarınızı hızlı bir şekilde dondurarak besin değerlerinin düşmesini engeller. Kolay kapı açma mekanizmasıyla dondurucunun kapısını açarken ekstra efor sarf etmezsiniz.
    • Enerji sınıfı: F
    • Toplam hacim: 219 L
    • Çekmece sayısı: 4
    • Dondurma kapasitesi: 12 kg/gün
    • Enerji tüketimi: 283.33 kWh/yıl
    • Ses seviyesi: 39 dBA
    • Soğutma sistemi: No frost
    • Ölçüler: 59.5 cm (genişlik) x 65.5 cm (derinlik) x 151.8 cm (yükseklik)

    Beko 7361 NFB​​​​ Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Çok kullanışlı bir derin dondurucu. Ben kış için hazırlayacağım sebzeleri vs. koymak için aldım. Boyutu 3-4 kişilik bir aile için yeterli.

    ✍🏻 Beko kalitesi, boyutları çok uygun.

    6️⃣ Arçelik 2071 MB 7 Çekmeceli Dikey Derin Dondurucu

    Arçelik 7 çekmeceli derin dondurucu Tam Boyutta Gör
    7 bölmeli derin dondurucu Arçelik 2071 MB, tüketici yorumlarına göre en az harcayan derin dondurucular arasında. Arçelik derin dondurucu, Prosmart Inverter Kompresöre sahip olmasıyla sıcaklık dalgalanmalarını en aza indirerek daha az enerjiyle daha etkin soğutma sağlıyor. Hızlı dondurma, kolay kapı açma mekanizması, açma yönü değiştirilebilen kapısıyla Arçelik 2071 MB tercih edilebilecek en iyi difriz modellerinden biri.
    • Enerji sınıfı: E
    • Toplam hacim: 244 L
    • Dondurma kapasitesi: 13 kg/gün
    • Çekmece sayısı: 7
    • Soğutma sistemi: Statik
    • Enerji tüketimi: 214.74 kWh/yıl
    • Ses seviyesi: 36 dBA
    • Ölçüler: 59.5 cm (genişlik) x 64 cm (derinlik) x 171 cm (yükseklik

    Arçelik 2071 MB​​​​ Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Çok kullanışlı, iyi ki almışım dediğim bir derin dondurucu.

    ✍🏻 5 aydır kullanıyorum. Dikey olması yer kaplamıyor, çekmeceli olması gıdalara rahat ulaşım sağlıyor. Elektrik tüketimi il, ilçe ve firmaya göre değişir ama benim tüketimim aylık 24 TL oluyor, çok az yakıyor. Sabit kullandım. Hızlı soğutuyor, çok sessiz. Rahatlıkla alınacak bir ürün, tavsiye ederim.

    7️⃣ Electrolux LUT5NF20X NoFrost Inox Derin Dondurucu

    Electrolux nofrost derin dondurucu Tam Boyutta Gör
    6 çekmeceli nofrost derin dondurucu modeli, Electrolux LUT5NF20X, A+ enerji sınıfına sahip olmasıyla tasarruflu model arayanların tercihi. Nofrost teknolojisi sayesinde buz çözmeyle uğraşmıyorsunuz. Elektronik panelden iç sıcaklık ayarları ve  derin dondurucunun fonksiyon ayarlarını yapabiliyorsunuz. MaxiBox çekmecesi, en büyük gıdaları dahil rahatça saklamanızı sağlar. FastFreeze sistemi, sebze ve meyvelerin vitamin, doku, lezzet, faydalı özelliklerini koruyacak şekilde hızlıca donmalarını sağlar.
    • Enerji sınıfı: A+
    • Toplam hacim: 224 L
    • Dondurma kapasitesi: 20 kg
    • Soğutma teknolojisi: No Frost
    • Enerji tüketimi: 258 kWh/yıl
    • Ses seviyesi: 42 dBA
    • Ölçüler: 59.5 cm (genişlik) x 63.5 (derinlik) x 155 cm (yükselik)

    Electrolux LUT5NF20X​​​ Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Ürün hızlı ve sağlam şekilde elime ulaştı. Benim için en önemlisi dondurucunun çelik kalitesiydi çünkü birçok ürünün dışı gri boyama gibi. Ayrıca iç malzemesi de çok kaliteli, fiyatına değiyor. 🙏🏻🙏🏻😇😇  

    ✍🏻 Kibar tam istediğim gbi bir dondurucu.

    8️⃣ Profilo DF1136WEVV 7 Çekmeceli Derin Dondurucu

    Profilo 7 çekmeceli derin dondurucu Tam Boyutta Gör
    2023 en iyi derin dondurucular listesinde yer verdiğimiz modellerden biri de; Profilo DF1136WEVV. E (A++) enerji sınıfı derin dondurucunun iki güzel özelliği var. Birincisi; soğutucu içi sıcaklığı ayarlamanıza izin veren elektronik sıcaklık kontrolü. İkincisi; çok fazla yer kaplayan dondurulmuş gıdalar için geniş saklama alanı sunan BigBox çekmecesi.
    • Enerji verimlilik sınıfı: E
    • Toplam hacim: 249 L
    • Çekmece sayısı: 5
    • Dondurma kapasitesi: 17 kg/gün
    • Enerji tüketimi: 216 kWh/yıl
    • Ses seviyesi: 42 dBA
    • Ölçüler: 60 cm (genişlik) x 65 cm (derinlik) x 186 cm (yükseklik)

    Profilo DF1136WEVV​ Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Ürünü çok beğendik. Enerji tüketim A++. Sessiz çalışıyor. Nofrost olmamasına rağmen buzlanma yok, soğutma güzel. Çok yer de kaplamıyor, kullanışlı.

    ✍🏻 Çok beğendik. Bence bu fiyata alınabilecek en iyi derin dondurucu. İç hacmi geniş ve çok sessiz çalışıyor. Enerji tüketiminin A++ olması da büyük avantaj.

    9️⃣ Beko 7062 MB Çekmeceli Derin Dondurucu

    Beko 4 çekmeceli derin dondurucu Tam Boyutta Gör
    Beko 7062 MB, uygun fiyatlı derin dondurucu arayanlara tavsiyemizdir. Beko'nun çekmeceli dikey derin dondurucu modeli, hızlı dondurma işleviyle gıdalarınızı çabucak dondurarak besin değerlerinin düşmesini engeller.
    • Enerji sınıfı: F
    • Ses seviyesi: 37 dBA
    • Enerji tüketimi: 249 kWh/yıl
    • Toplam hacim: 196 L
    • Çekmece sayısı: 4
    • Dondurma kapasitesi: 10 kg/gün
    • Soğutma sistemi: Statik
    • Ölçüler: 54 cm (genişlik) x 57.5 cm (derinlik) x 145.7 cm (yükseklik)

    🔟 Profilo DF1029WEVV Derin Dondurucu

    Profilo 6 çekmeceli derin dondurucu Tam Boyutta Gör
    Profilo derin dondurucuları kalitesiyle 2023'te de tüketicilerin tercihi olmaya devam ediyor. 6 çekmeceli derin dondurucu modeli Profilo DF1029WEVV, A+ enerji sınıfı olmasıyla da enerji tüketimini düşünmeyeceğiniz bir ürün.
    • Enerji verimlilik sınıfı: E
    • Çekmece sayısı: 5
    • Enerji tüketimi: 203 kWh/yıl
    • Toplam hacim: 206 L
    • Ses seviyesi: 42 dBA
    • Dondurma kapasitesi: 15 kg/gün
    • Ölçüler: 60 cm (genişlik) x 65 cm (derinlik) x 161 cm (yükselik)

    Profilo DF1029WEVV Kullanıcı Yorumları 💬

    ✍🏻 Yaklaşık bir aydır kullanıyorum; sessiz, güzel, çekmeceleri geniş ve altının kapalı olması iyi. Elektrik kesintilerinde eriyen malzeme alta akmıyor. İki tane buz kalıbı var, iyi düşünülmüş. A+ enerji olması da güzel.

    ✍🏻 Çok güzel, çok kullanışlı. 5 aydır kullanıyorum. Elektrik sarfiyatı da çok iyi, kesinlikle tavsiye ederim.

    Derin dondurucu alırken nelere dikkat etmeli 🧐

    derin dondurucu alırken dikkat edilmesi gerekenler Tam Boyutta Gör
    İster nofrost ister statik derin dondurucu almaya karar verin, en iyi derin dondurucuyu seçerken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. İşte derin satın alırken dikkat etmeniz gerekenler:
    1. Enerji etiketi
    2. Saklama kapasitesi, çekmece sayısı
    3. Hızlı dondurma
    4. Sıcaklık uyarısı
    5. İç düzen ve ışıklandırma
    6. Soğutma sistemi (Statik mi Nofrost mu)

    En İyi Derin Dondurucu Markaları ve Modelleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 14965

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    E
    ertu55 47 dakika önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

    Profil resmi
    DreamSs 4 saat önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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