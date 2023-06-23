Derin dondurucu tavsiyesi için en iyi difriz modelleri ve markaları (2023)

Buzdolaplarının dondurucusu olsa da derin dondurucular tamamen hızlı soğutmaya odaklandıklarından çok daha etkili çalışırlar. Geniş hacimleri sayesinde strese girmeden dondurma, et, sebze ve diğer gıdalarınızı ileride tüketmek üzere stoklayabilirsiniz. Difrizler, sıklıkla alışveriş yapmayanlar veya gerektiğinde hızlıca çıkarmak için yiyecekleri önceden hazırlamayı sevenler için oldukça kullanışlı beyaz eşyalardır. Çoğu cihaz gibi, derin dondurucular da çeşitli seçeneklerle gelir. Peki, 2023’te en iyi derin dondurucu markası hangisi? İşte enerji tasarruflu (en az enerji harcayan) en iyi derin dondurucu tavsiyeleri:

Derin dondurucu yorumları dikkate alındığında; en iyi derin dondurucu markaları sıralamasında Uğur, Arçelik ve Profilo bulunuyor. 2023'te satın alınabilecek derin dondurucu tavsiyesi olarak da Uğur UED 5218 DTK, Arçelik 2105 G, Profilo DF1024WFVV modelleri; no frost destekli olmaları, çekmeceli veya sandık tipinde olmalarıyla öneriliyor.

1️⃣ Uğur UED 5218 DTK 5 Çekmeceli Derin Dondurucu Tam Boyutta Gör Uğur, en iyi derin dorucu markası. A++ derin dondurucu arayanlara Uğur UED 51288 modelini tavsiye ederiz. Uğur dikey dondurucu 5 çekmecesi sayesinde istediğiniz gıdayı düzenli ve rahat bir şekilde saklarsınız. Geniş hacmi sayesinde büyük gıdalarınızı da rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Enerji sınıfı: E

E Çekmece sayısı: 5

5 Toplam hacim: 196 L

196 L Soğutma sistemi: Statik

Statik Enerji tüketimi: 199 kWh/yıl

199 kWh/yıl Ses seviyesi: 39 dB

39 dB Ölçüler: 60 cm (genişlik) x 66.9 cm (derinlik) x 142.9 cm (yükseklik) Uğur UED 5218 DTK Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Eşimin ısrarı üzerine aldım. İyi ki almışım. Süper iş gördü. Soğutma ve sessizliği tam beklediğimiz gibi, gayet memnunuz. ✍🏻 Satıcı gayet ilgiliydi. Kargo hızlı şekilde ulaştı. Teslimattan 1 gün sonra servis gelip kurulumu gerçekleştirdi. Ürün sorunsuz, sessiz, geniş hacimli ve Uğur kalitesinde. Tavsiye ederim.

2️⃣ Arçelik 2105 G Sandık Tipi Derin Dondurucu Tam Boyutta Gör Arçelik, en kaliteli beyaz eşya markalarını üreten firmaların başında geliyor. Sandık tipi ucuz derin dondurucu arayanlara Arçelik 2105 G modelini tavsiye ederiz. Hızlı dondurma özelliği sayesinde dondurucuda saklamak istediğiniz gıdaları hızlı bir şekilde dondurur, besin değerleri kaybolmadan saklar. Enerji sınıfı: F

F Günlük dondurma kapasitesi: 4.8 kg

4.8 kg Enerji tüketimi: 213 kWh/yıllık

213 kWh/yıllık Ses seviyesi: 39 dBA

39 dBA Toplam hacim: 104 L

104 L Dondurma kapasitesi: 4.8 kg/gün

4.8 kg/gün Soğutma sistemi: Statik

Statik Ölçüler: 53.7 cm (genişlik) x 58.5 cm (derinlik) x 86 cm (yükseklik) Arçelik 2105 G Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Bir aileye gayet yeterli, kullanışlı, güzel, beğendim. Teşekkürler. ✍🏻 Tam istediğim gibi fazla yer kaplamiyor. Teslimat ta hızlıydı. Teşekkür ederim.

3️⃣ Profilo DF1024WFVV 6 Çekmeceli Derin Dondurucu Tam Boyutta Gör Profilo DF1024WFVV, en iyi dikey derin dondurucu modelleri arasında. Elektronik sıcaklık kontrolü sayesinde Profilo derin dondurucunun sıcaklık seviyesini istediğiniz sıcaklığa kolaylıkla ayarlayabilirsiniz. Profilo derin dondurucuları genelde beyazdır ancak inox modeli de bulunmaktadır. Enerji verimlilik sınıfı: F

F Enerji tüketimi: 244 kWh/yıl

244 kWh/yıl Ses seviyesi: 42 dBA

42 dBA Toplam hacim: 182 L

182 L Çekmece sayısı: 5

5 Dondurma kapasitesi: 15 kg/gün

15 kg/gün Ölçüler: 60 cm (genişlik) x 65 cm (derinlik) x 146 cm (yükseklik) Profilo DF1024WFVV Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Tam bir fiyat performans derin dondurucusu. Teslimat ve servis de 10 numara. Biz hiçbir yeri aramadan onlar bizi arayıp 3 gün içinde her şeyi hallettiler. ✍🏻 Ürün çok güzel, soğutması süper ve mükemmel derecede sessiz çalışıyor. Harika bir derin dondurucu, parasını sonuna kadar hak ediyor.

4️⃣ Altus AL 708 E A+ Sınıfı Derin Dondurucu Tam Boyutta Gör Altus, enerji tasarruflu derin dondurucu (sandık tipi ve çekmeceli) modellerini üreten markalardan biri. A+ sınıfı 7 çekmeceli difriz arıyorsanız Altus’un büyük hacimli, hızlı dondurma özelliği de olan bu modelini kesinlikle değerlendirmelisiniz. Enerji sınıfı: A+

A+ Toplam hacim: 265 L

265 L Çekmece sayısı: 7

7 Ses seviyesi: 37 dBA

37 dBA Enerji tüketimi: 270 kWh/yıl

270 kWh/yıl Soğutma sistemi: Statik

Statik Günlük dondurma kapasitesi: 22 kg

22 kg Ölçüler: 59.5 cm (genişlik) x 64 cm (derinlik) x 171 cm (yükseklik) Altus AL 708​ E​ Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Çok sessiz çalışıyor, hiç rahatsızlık vermiyor. 7 çekmecesi de o kadar büyük ki, tasarımı çok güzel yapılmış, çok kullanışlı bir ürün. Bütün kışlık malzemelerimi rahatça yerleştirdim. Çok memnunum. ✍🏻 Gayet güzel kullanışlı, çekmece içi geniş. İyiki de almışız. Teşekkürler ALTUS 😘

5️⃣ Beko 7361 NFB Çekmeceli Dikey Derin Dondurucu Tam Boyutta Gör Beko çekmeceli difriz modeli 7361, no frost soğutma sistemine sahip. Beko derin dondurucu, hızlı dondurma özelliğiyle gıdalarınızı hızlı bir şekilde dondurarak besin değerlerinin düşmesini engeller. Kolay kapı açma mekanizmasıyla dondurucunun kapısını açarken ekstra efor sarf etmezsiniz. Enerji sınıfı: F

F Toplam hacim: 219 L

219 L Çekmece sayısı: 4

4 Dondurma kapasitesi: 12 kg/gün

12 kg/gün Enerji tüketimi: 283.33 kWh/yıl

283.33 kWh/yıl Ses seviyesi: 39 dBA

39 dBA Soğutma sistemi: No frost

No frost Ölçüler: 59.5 cm (genişlik) x 65.5 cm (derinlik) x 151.8 cm (yükseklik) Beko 7361 NFB​​​​ Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Çok kullanışlı bir derin dondurucu. Ben kış için hazırlayacağım sebzeleri vs. koymak için aldım. Boyutu 3-4 kişilik bir aile için yeterli. ✍🏻 Beko kalitesi, boyutları çok uygun.

6️⃣ Arçelik 2071 MB 7 Çekmeceli Dikey Derin Dondurucu Tam Boyutta Gör 7 bölmeli derin dondurucu Arçelik 2071 MB, tüketici yorumlarına göre en az harcayan derin dondurucular arasında. Arçelik derin dondurucu, Prosmart Inverter Kompresöre sahip olmasıyla sıcaklık dalgalanmalarını en aza indirerek daha az enerjiyle daha etkin soğutma sağlıyor. Hızlı dondurma, kolay kapı açma mekanizması, açma yönü değiştirilebilen kapısıyla Arçelik 2071 MB tercih edilebilecek en iyi difriz modellerinden biri. Enerji sınıfı: E

E Toplam hacim: 244 L

244 L Dondurma kapasitesi: 13 kg/gün

13 kg/gün Çekmece sayısı: 7

7 Soğutma sistemi: Statik

Statik Enerji tüketimi: 214.74 kWh/yıl

214.74 kWh/yıl Ses seviyesi: 36 dBA

36 dBA Ölçüler: 59.5 cm (genişlik) x 64 cm (derinlik) x 171 cm (yükseklik Arçelik 2071 MB​​​​ Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Çok kullanışlı, iyi ki almışım dediğim bir derin dondurucu. ✍🏻 5 aydır kullanıyorum. Dikey olması yer kaplamıyor, çekmeceli olması gıdalara rahat ulaşım sağlıyor. Elektrik tüketimi il, ilçe ve firmaya göre değişir ama benim tüketimim aylık 24 TL oluyor, çok az yakıyor. Sabit kullandım. Hızlı soğutuyor, çok sessiz. Rahatlıkla alınacak bir ürün, tavsiye ederim.

7️⃣ Electrolux LUT5NF20X NoFrost Inox Derin Dondurucu Tam Boyutta Gör 6 çekmeceli nofrost derin dondurucu modeli, Electrolux LUT5NF20X, A+ enerji sınıfına sahip olmasıyla tasarruflu model arayanların tercihi. Nofrost teknolojisi sayesinde buz çözmeyle uğraşmıyorsunuz. Elektronik panelden iç sıcaklık ayarları ve derin dondurucunun fonksiyon ayarlarını yapabiliyorsunuz. MaxiBox çekmecesi, en büyük gıdaları dahil rahatça saklamanızı sağlar. FastFreeze sistemi, sebze ve meyvelerin vitamin, doku, lezzet, faydalı özelliklerini koruyacak şekilde hızlıca donmalarını sağlar. Enerji sınıfı: A+

A+ Toplam hacim: 224 L

224 L Dondurma kapasitesi: 20 kg

20 kg Soğutma teknolojisi: No Frost

No Frost Enerji tüketimi: 258 kWh/yıl

258 kWh/yıl Ses seviyesi: 42 dBA

42 dBA Ölçüler: 59.5 cm (genişlik) x 63.5 (derinlik) x 155 cm (yükselik) Electrolux LUT5NF20X​​​ Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürün hızlı ve sağlam şekilde elime ulaştı. Benim için en önemlisi dondurucunun çelik kalitesiydi çünkü birçok ürünün dışı gri boyama gibi. Ayrıca iç malzemesi de çok kaliteli, fiyatına değiyor. 🙏🏻🙏🏻😇😇 ✍🏻 Kibar tam istediğim gbi bir dondurucu.

8️⃣ Profilo DF1136WEVV 7 Çekmeceli Derin Dondurucu Tam Boyutta Gör 2023 en iyi derin dondurucular listesinde yer verdiğimiz modellerden biri de; Profilo DF1136WEVV. E (A++) enerji sınıfı derin dondurucunun iki güzel özelliği var. Birincisi; soğutucu içi sıcaklığı ayarlamanıza izin veren elektronik sıcaklık kontrolü. İkincisi; çok fazla yer kaplayan dondurulmuş gıdalar için geniş saklama alanı sunan BigBox çekmecesi. Enerji verimlilik sınıfı: E

E Toplam hacim: 249 L

249 L Çekmece sayısı: 5

5 Dondurma kapasitesi: 17 kg/gün

17 kg/gün Enerji tüketimi: 216 kWh/yıl

216 kWh/yıl Ses seviyesi: 42 dBA

42 dBA Ölçüler: 60 cm (genişlik) x 65 cm (derinlik) x 186 cm (yükseklik) Profilo DF1136WEVV​ Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürünü çok beğendik. Enerji tüketim A++. Sessiz çalışıyor. Nofrost olmamasına rağmen buzlanma yok, soğutma güzel. Çok yer de kaplamıyor, kullanışlı. ✍🏻 Çok beğendik. Bence bu fiyata alınabilecek en iyi derin dondurucu. İç hacmi geniş ve çok sessiz çalışıyor. Enerji tüketiminin A++ olması da büyük avantaj.

9️⃣ Beko 7062 MB Çekmeceli Derin Dondurucu Tam Boyutta Gör Beko 7062 MB, uygun fiyatlı derin dondurucu arayanlara tavsiyemizdir. Beko'nun çekmeceli dikey derin dondurucu modeli, hızlı dondurma işleviyle gıdalarınızı çabucak dondurarak besin değerlerinin düşmesini engeller. Enerji sınıfı: F

F Ses seviyesi: 37 dBA

37 dBA Enerji tüketimi: 249 kWh/yıl

249 kWh/yıl Toplam hacim: 196 L

196 L Çekmece sayısı: 4

4 Dondurma kapasitesi: 10 kg/gün

10 kg/gün Soğutma sistemi: Statik

Statik Ölçüler: 54 cm (genişlik) x 57.5 cm (derinlik) x 145.7 cm (yükseklik)

🔟 Profilo DF1029WEVV Derin Dondurucu Tam Boyutta Gör Profilo derin dondurucuları kalitesiyle 2023'te de tüketicilerin tercihi olmaya devam ediyor. 6 çekmeceli derin dondurucu modeli Profilo DF1029WEVV, A+ enerji sınıfı olmasıyla da enerji tüketimini düşünmeyeceğiniz bir ürün. Enerji verimlilik sınıfı: E

E Çekmece sayısı: 5

5 Enerji tüketimi: 203 kWh/yıl

203 kWh/yıl Toplam hacim: 206 L

206 L Ses seviyesi: 42 dBA

42 dBA Dondurma kapasitesi: 15 kg/gün

15 kg/gün Ölçüler: 60 cm (genişlik) x 65 cm (derinlik) x 161 cm (yükselik) Profilo DF1029WEVV Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Yaklaşık bir aydır kullanıyorum; sessiz, güzel, çekmeceleri geniş ve altının kapalı olması iyi. Elektrik kesintilerinde eriyen malzeme alta akmıyor. İki tane buz kalıbı var, iyi düşünülmüş. A+ enerji olması da güzel. ✍🏻 Çok güzel, çok kullanışlı. 5 aydır kullanıyorum. Elektrik sarfiyatı da çok iyi, kesinlikle tavsiye ederim.

En iyi buzdolabı markaları ve tavsiyeleri 1 ay önce eklendi

Derin dondurucu alırken nelere dikkat etmeli 🧐 Tam Boyutta Gör İster nofrost ister statik derin dondurucu almaya karar verin, en iyi derin dondurucuyu seçerken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. İşte derin satın alırken dikkat etmeniz gerekenler: Enerji etiketi Saklama kapasitesi, çekmece sayısı Hızlı dondurma Sıcaklık uyarısı İç düzen ve ışıklandırma Soğutma sistemi (Statik mi Nofrost mu)

En İyi Derin Dondurucu Markaları ve Modelleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 14965

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