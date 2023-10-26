ARK: Survival Ascending sessizce çıktı: İşte oynanış fragmanı

ARK: Survival Ascending çıktı
Kaçıranlar için ilk olarak 2020'de Vin Diesel ile tanıtılan ARK 2, ilk oyunun hayatta kalma yapısına kıyasla ''Soulslike dövüş, sadece ilkel silahlar ve sıkı üçüncü şahıs mekaniği'' ile öne çıkacak. Bu nedenle Studio Wildcard, orijinal oyunun hayranları için ilk oyunun remaster sürümü ARK: Survival Evolved'ın yolda olduğunu duyurmuştu.
Bugün ise ilk oyunun Unreal Engine 5 uyarlaması ARK: Survival Evolved, Steam üzerinden 343,80 TL'ye erişime açıldı. Oyunun Xbox ve Playstation 5 sürümleri ise Kasım ayında çıkış yapacak.
Yenilenen yapım, görsel iyileştirmeler, elden geçirilmiş bir kullanıcı arayüzü, 11 yeni yaratık, yeni hikaye içeriği, yeni karakter özelleştirme seçenekleri, bölünmüş ekran desteği dahil olmak üzere yepyeni değişiklikler içeriyor. Ark: Survival Ascending'in yükseltilmiş Scorched Earth çöl haritası ise, Aralık ayında piyasaya sürülecek ve Ark'ın Ragnarok ve Aberration haritalarının yeniden düzenlenmiş versiyonları 2024'ün ilk çeyreğinde gelecek.
Ayrıca Studio Wildcard, Ascending'in platformlar arası modlama sistemine de açıklık getirdi. Buna göre yapımda oyuncuların aralarından seçim yapabileceği yerleşik bir CurseForge mod tarayıcısı bulunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.