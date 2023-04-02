Oyunculara kötü haber: ARK 2 bir kez daha ertelendi

Tam Boyutta Gör Geliştiriciliğini Studio Wildcard'ın yaptığı açık dünya hayatta kalma oyunu ARK: Survival Evolved'un devam oyunu ARK 2, bir kez daha ertelendi. Daha önce 2023 yılında çıkış yapacağı açıklanan ARK 2, şimdi 2024'ün sonlarında PC ve Xbox için piyasaya sürülecek.

ARK 2 çıkış tarihi ertelendi

Topluluk sayfasında yapılan açıklamada Studio Wildcard, uzun süredir beklenen ARK 2'nin 2024 sonuna ertelendiğini ve Unreal Engine 5 ile çalışmanın getirdiği zorluklara dikkat çekti. Bu bağlamda stüdyo, “Studio Wildcard'da daha önce hiç ulaşılmamış bir kapsama sahip bir oyun yaratırken bu en son teknolojiyi tam potansiyeline kadar kullanmayı hedeflediklerini'' belirtti.

İçerisinde ünlü oyuncu Vin Diesel’in de yer alacağı ARK 2, ilk oyunun hayatta kalma yapısına kıyasla ''Soulslike dövüş, sadece ilkel silahlar ve sıkı üçüncü şahıs mekaniği'' ile öne çıkacak. Bu nedenle Studio Wildcard, orijinal oyunun hayranları için ARK: Survival Evolved'ın ARK: Survival Ascended adlı remaster sürümünü de geliştiriyor.

İlk oyunun Unreal Engine 5 sürümü yakında geliyor

Ana oyunu kıyasla büyük görsel ve performans yükseltmeleri içermesi beklenen bu yeni sürüm, Battle Royale'den ilham alan Survival of the Fittest modu dahil olmak üzere platformlar arası çok oyunculu mod desteğini beraberinde getirecek. Ayrıca yeni sürüm ile birlikte halihazırda mevcut olan ARK: Survival Evolved sunucularının kapatılacağını belirtelim. Ancak oyuncular tek oyunculu sunucularda oynamaya devam edebilecek.

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ARK: Survival Ascended, Ağustos sonunda PC, Xbox Series X|S ve PlayStation 5 için piyasaya sürülecek. ARK 2'nin ise 2024'ün sonlarında PC ve Xbox için çıkış yapacağını hatırlatalım. Ayrıca yeni yapım ilk günden Game Pass’e eklenecek.

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