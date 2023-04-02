Oyunculara kötü haber: ARK 2 bir kez daha ertelendi

ARK 2 çıkış tarihi ertelendi
Topluluk sayfasında yapılan açıklamada Studio Wildcard, uzun süredir beklenen ARK 2'nin 2024 sonuna ertelendiğini ve Unreal Engine 5 ile çalışmanın getirdiği zorluklara dikkat çekti. Bu bağlamda stüdyo, “Studio Wildcard'da daha önce hiç ulaşılmamış bir kapsama sahip bir oyun yaratırken bu en son teknolojiyi tam potansiyeline kadar kullanmayı hedeflediklerini'' belirtti.
İçerisinde ünlü oyuncu Vin Diesel’in de yer alacağı ARK 2, ilk oyunun hayatta kalma yapısına kıyasla ''Soulslike dövüş, sadece ilkel silahlar ve sıkı üçüncü şahıs mekaniği'' ile öne çıkacak. Bu nedenle Studio Wildcard, orijinal oyunun hayranları için ARK: Survival Evolved'ın ARK: Survival Ascended adlı remaster sürümünü de geliştiriyor.
İlk oyunun Unreal Engine 5 sürümü yakında geliyor
Ana oyunu kıyasla büyük görsel ve performans yükseltmeleri içermesi beklenen bu yeni sürüm, Battle Royale'den ilham alan Survival of the Fittest modu dahil olmak üzere platformlar arası çok oyunculu mod desteğini beraberinde getirecek. Ayrıca yeni sürüm ile birlikte halihazırda mevcut olan ARK: Survival Evolved sunucularının kapatılacağını belirtelim. Ancak oyuncular tek oyunculu sunucularda oynamaya devam edebilecek.
ARK: Survival Ascended, Ağustos sonunda PC, Xbox Series X|S ve PlayStation 5 için piyasaya sürülecek. ARK 2'nin ise 2024'ün sonlarında PC ve Xbox için çıkış yapacağını hatırlatalım. Ayrıca yeni yapım ilk günden Game Pass’e eklenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı