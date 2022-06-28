ARM Cortex-X3 tanıtıldı: İşte yeni kral

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Mobil işlemci mimarisi sektörünün tartışmasız lideri ARM amiral gemisi sınıfında ayrı bir yere konumlandırdığı Cortex-X konseptini üçüncü nesle taşıyor. ARM Cortex-X3 önemli performans artışı ile geliyor.

ARM Cortex-X3 neler sunuyor?

Snapdragon 8 Gen 1 ve Dimensity 9000 gibi amiral gemilerinde kendisine yer bulan Cortex-X mimarisi üçüncü nesli ile yüzde 25 civarında bir pik performans artışı getiriyor. IPC olarak yüzde 11 civarında bir artış elde edilmiş.

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Dizüstü tarafında ise Intel Core-i7 1260p 28W işlemcisine göre yüzde 34 civarı bir performans artışı elde ediliyor. ARM’ın Cortex-X3 ile dizüstü pazarında da etkili olmak istediği anlaşılıyor.

Ana akım tarafında ise ARM Cortex-A715 karşımıza çıkıyor. Önceki nesle göre aynı frekans değerlerinde yüzde 20 civarında bir enerji verimliliği sunuluyor. Böylece orta seviyede daha dengeli bir performans ortaya konuyor.

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ARM Cortex-A510 çekirdeği ise isim değiştirmeden bir güncelleme almış. 12 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen ARM Cortex-A510 verimlilik adına güç tüketimi tarafında yüzde 5 civarında bir kesinti yapıyor.

Seviye 3 ön bellek, kontrol birimleri ve harici arabirimleri bir veya bir kaç çekirdek ile birleştirerek ihtiyaca göre kümeler oluşturan DSU birimi de güncellenerek yüzde 50 daha fazla çekirdek ölçeklendirmesi elde etmiş. ARM Cortex-X3, ARM Cortex-A715 ve ARM Cortex-A510 çekirdekleri yılın sonlarına doğru ilk yonga setlerinde kendisine yer bulacak.

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