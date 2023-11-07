Resmi: Artık isteyen herkes kendi ChatGPT yapay zekasını yapabilecek

OpenAI, aynı zamanda bir demo da sergiledi. Demoda "Yaratıcı Yazarlık Koçu" adlı bir bot, kendisine yüklenen bir PDF yazı örneğini eleştirdi. Geliştirici konferansında başka demolar da gösterildi. Oluşturulmak istenen her GPT modeli için web taraması, DALL-E ve OpenAI'ın yazılım yazmak ve yürütmek için Code Interpreter aracına erişim izni verilebiliyor veya daha kısıtlı bir izin sistemi işlenebiliyor. Bununla birlikte özel verilerin yüklenmesi için bir “Bilgi” bölümü de bulunuyor. Eylemler adı verilen başka bir özellikle, GPT'lerin Canva ve Zapier'den başlayarak e-postalar, veritabanları ve daha fazlasına erişmek için harici hizmetlere bağlanmasına izin verilebiliyor. Yani, istediğiniz “ChatGPT” modelini ellerinizde inşa ediyorsunuz. Kısıtlamaları, tarzı ve diğer ince ayarları yapıyorsunuz. Ve bunlar sadece birkaç tık ile yapılıyor.
Asıl amaç rekabet
GPT Store ileride faaliyete geçtiğinde, OpenAI yalnızca kimliklerini doğrulayan kişilerin araçlarını kabul edecek. Başlangıçta GPT'lere paylaşılabilir web bağlantıları aracılığıyla erişilebilecek. Nihayetinde OpenAI, GPT platformunun kendisini ana hedefine bir adım daha yaklaştırdığını düşünüyor: bir yapay zeka süper zekası ya da AGI yaratmak.
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.