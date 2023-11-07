Resmi: Artık isteyen herkes kendi ChatGPT yapay zekasını yapabilecek

Tam Boyutta Gör Bundan bir yıl önce OpenAI, ChatGPT’yi piyasaya sürdü ve dünya, her şeyi yapabilen bir yapay zeka sohbet robotu fikriyle tanıştı. Şimdi ise bir adım daha ileriye atılıyor. Firmanın ilk geliştirici konferansında yapılan duyuruda şirket, belirli kullanım durumları için ChatGPT'nin özel sürümlerini oluşturmaya yönelik bir platformu kullanıma sunuyor. Üstelik herhangi bir kodlama gerekmiyor.

İsteyen herkes kendi yapay zekasını yapabilecek

Tam Boyutta Gör OpenAI'nin GPT olarak adlandırdığı bu yapay zeka araçlarına önümüzdeki haftalarda GPT Store üzerinden erişilebilecek. Mağazanın nasıl görüneceği ve çalışacağı ile ilgili ayrıntılar şimdilik çok az olsa da OpenAI, GPT'lerinin ne kadar kullanıldığına bağlı olarak yaratıcılara sonunda belirtilmemiş bir miktar ödeme yapmayı vaat ediyor. GPT'ler, ChatGPT Plus aboneleri ve OpenAI kurumsal müşterileri tarafından kullanılabilecek.

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OpenAI, aynı zamanda bir demo da sergiledi. Demoda "Yaratıcı Yazarlık Koçu" adlı bir bot, kendisine yüklenen bir PDF yazı örneğini eleştirdi. Geliştirici konferansında başka demolar da gösterildi. Oluşturulmak istenen her GPT modeli için web taraması, DALL-E ve OpenAI'ın yazılım yazmak ve yürütmek için Code Interpreter aracına erişim izni verilebiliyor veya daha kısıtlı bir izin sistemi işlenebiliyor. Bununla birlikte özel verilerin yüklenmesi için bir “Bilgi” bölümü de bulunuyor. Eylemler adı verilen başka bir özellikle, GPT'lerin Canva ve Zapier'den başlayarak e-postalar, veritabanları ve daha fazlasına erişmek için harici hizmetlere bağlanmasına izin verilebiliyor. Yani, istediğiniz “ChatGPT” modelini ellerinizde inşa ediyorsunuz. Kısıtlamaları, tarzı ve diğer ince ayarları yapıyorsunuz. Ve bunlar sadece birkaç tık ile yapılıyor.

Asıl amaç rekabet

Tam Boyutta Gör Özel GPT’lerin oluşturulması cazip görünse de aslında bunun arkasında ticari bir niyet yatıyor. Bilindiği üzere “kişisel yapay zekalar” artık yaygınlaşıyor. OpenAI’ın bu hamlesi kendi yapay zeka kişiliklerini tanıtan Character.AI ve Meta gibi diğer yapay zeka bot platformlarıyla rekabet ettiği anlamına geliyor. OpenAI, platformunu insan gibi davranan botları vurgulamak yerine rakiplerinden daha fazla fayda odaklı olarak konumlandırıyor, ancak bu platform sayesinde nasıl bir sistem oluşturacağınız size kalmış ve OpenAI bir kısıtlama sunmuyor (mevcut kısıtlamalar dışında). Yani örneğin, bir flört sohbet robotu oluşturulabilir.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte oluşturulan özel GPT, GPT Store üzerinden erişime sokulacak. Burada ücret sistemi de var ani bu botlar ile para kazanmak mümkün olacak. Ancak OpenAI, ödeme için net değerler vermedi. Ek olarak özel GPT’yi yapan kişiler, aracı kullanan kullanıcıların konuşmaları ve yüklediği verileri göremeyecek. OpenAI, dolandırıcılık, nefret söylemi ve "yetişkin temaları" gibi şeyleri engellemek için etkinliği izleyeceğini söylüyor. Ancak bunlar şirketin en başından beri güvenlik temeline oturttuğu şeyler.

GPT Store ileride faaliyete geçtiğinde, OpenAI yalnızca kimliklerini doğrulayan kişilerin araçlarını kabul edecek. Başlangıçta GPT'lere paylaşılabilir web bağlantıları aracılığıyla erişilebilecek. Nihayetinde OpenAI, GPT platformunun kendisini ana hedefine bir adım daha yaklaştırdığını düşünüyor: bir yapay zeka süper zekası ya da AGI yaratmak.

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Artık isteyen herkes kendi ChatGPT yapay zekasını yapabilecek