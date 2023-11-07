Open AI, GPT-4 Turbo'yu duyurdu: ChatGPT artık daha güçlü!

Tam Boyutta Gör Open AI'ın San Francisco'da düzenlenen ilk geliştirici konferansı etkinliğinde firma yeni büyük dil modeli olan GPT-4 Turbo'yu tanıttı. Yeni model önceki modele göre çok daha uzun girdileri kabul edebiliyor.

Daha uzun girdi daha doğru sonuç

Open AI'ın açıklamasına göre GPT-4 Turbo 300 sayfa yazı eşdeğeri olan 128K girdiyi kabul edebiliyor. Önceki sürümlerde 8K ve 32K girdi kabul ediliyordu. Daha büyük girdi genel olarak GPT gibi büyük dil modellerinin soruyu daha iyi anlamasını ve daha anlamlı cevaplar vermesini sağlıyor.

Firma aynı zamanda GPT-4'ün eğitildiği datayı da güncelledi. Yeni model artık Nisan 2023'e kadar olan bilgiyi içeren yanıtlar verebilecek. Önceki model Eylül 2021'e kadar olan bilgiyi kullanabiliyordu.

Görseller ile sorgulama yapılabilecek

GPT-4 Turbo, daha önce duyurulan DALL·E 3 modelini entegre ederek chat kutusunda direkt olarak görsellerin de sorgulamada kullanılmasına izin veriyor. Resim için yazılar oluşturmak ya da görselin neyi tasvir ettiğini açıklamak gibi şeyler artık mümkün olacak.

Yeni dil modeli aynı zamanda metinden sese dönüştürme isteklerini de karşılayacak. Dökümanlar direkt olarak yüklenerek ChatGPT'den analiz etmesi istenebilecek.

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Telif hakkı davaları tazmin edilecek

Şirket, ChatGPT'nin haftalık 100 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olduğunu ve Fortune 500 şirketlerinin %92'sinin kullandığını açıkladı. OpenAI, şirketler dahil tüm müşterilerini ürünlerinin kullanımı nedeniyle karşı karşıya kalabilecekleri telif hakkı davalarına karşı koruyacağını ve maddi zararı tazmin edeceğini de söyledi.

Şirket ayrıca ChatGPT'nin uygulama programlama arayüzünü kullanarak kendi araçlarını oluşturan kullanıcıların, aynı zamanda sohbet robotunu özelleştirebileceği ve paylaşabileceği yeni bir seçenek de duyurdu.

Geliştiriciler için fiyatların düşeceğini ve eski modele göre üç kat daha ucuz olacağını söyleyen OpenAI, GPT-4 Turbo'nun şu anda geliştiriciler için ön izlemede mevcut olduğunu ve gelecek haftalarda herkese açılacağını belirtti.

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