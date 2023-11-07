Open AI, GPT-4 Turbo'yu duyurdu: ChatGPT artık daha güçlü!

- Daha uzun girdi daha doğru sonuç
- Görseller ile sorgulama yapılabilecek
- Telif hakkı davaları tazmin edilecek
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Daha uzun girdi daha doğru sonuç
Open AI'ın açıklamasına göre GPT-4 Turbo 300 sayfa yazı eşdeğeri olan 128K girdiyi kabul edebiliyor. Önceki sürümlerde 8K ve 32K girdi kabul ediliyordu. Daha büyük girdi genel olarak GPT gibi büyük dil modellerinin soruyu daha iyi anlamasını ve daha anlamlı cevaplar vermesini sağlıyor.
Firma aynı zamanda GPT-4'ün eğitildiği datayı da güncelledi. Yeni model artık Nisan 2023'e kadar olan bilgiyi içeren yanıtlar verebilecek. Önceki model Eylül 2021'e kadar olan bilgiyi kullanabiliyordu.
Görseller ile sorgulama yapılabilecek
GPT-4 Turbo, daha önce duyurulan DALL·E 3 modelini entegre ederek chat kutusunda direkt olarak görsellerin de sorgulamada kullanılmasına izin veriyor. Resim için yazılar oluşturmak ya da görselin neyi tasvir ettiğini açıklamak gibi şeyler artık mümkün olacak.
Yeni dil modeli aynı zamanda metinden sese dönüştürme isteklerini de karşılayacak. Dökümanlar direkt olarak yüklenerek ChatGPT'den analiz etmesi istenebilecek.
Telif hakkı davaları tazmin edilecek
Şirket, ChatGPT'nin haftalık 100 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olduğunu ve Fortune 500 şirketlerinin %92'sinin kullandığını açıkladı. OpenAI, şirketler dahil tüm müşterilerini ürünlerinin kullanımı nedeniyle karşı karşıya kalabilecekleri telif hakkı davalarına karşı koruyacağını ve maddi zararı tazmin edeceğini de söyledi.
Şirket ayrıca ChatGPT'nin uygulama programlama arayüzünü kullanarak kendi araçlarını oluşturan kullanıcıların, aynı zamanda sohbet robotunu özelleştirebileceği ve paylaşabileceği yeni bir seçenek de duyurdu.
Geliştiriciler için fiyatların düşeceğini ve eski modele göre üç kat daha ucuz olacağını söyleyen OpenAI, GPT-4 Turbo'nun şu anda geliştiriciler için ön izlemede mevcut olduğunu ve gelecek haftalarda herkese açılacağını belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.