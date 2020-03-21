Asetilkolin bağımlı M1 reseptör eksitasyonu hafızanın temelini oluşturuyor

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Çalışma belleği yani herhangi bir düşünceyi akılda tutma yeteneği, soyut akıl yürütmenin ve bilinçli beyin fonksiyonlarının temelini oluşturuyor. Şizofreni ve Alzheimer hastalığı gibi bozukluklarda çalışma belleği bozuluyor ve zayıflıyor.

Yale University kurumundan bir grup araştırmacı nöronlarda bilgi depolanmasına yardım eden ve çalışma belleğini destekleyen bu sebeple potansiyel olarak nörokognitif bozuklukların tedavisinde kullanılabilecek yeni bir tür anahtar molekül keşfetti.

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Çalışma belleğinin temelleri prefrontal kortekste bulunan nöronal yolaklar etrafında şekilleniyor. Bahsi geçen nöron yolakları da bazı özelleşmiş moleküllere ihtiyaç duyuyor.

Prefrontal korteks

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Prefrontal kortekste bulunan nöronlar bilgileri ''akılda tutmak'' için birbirlerini uyarıyorlar. Bu tür yolaklar sayesinde insanoğlu çoklu görevleri yerine getirebiliyor ve bilgileri kompleks bir biçimde kullanabiliyor. Örnek verecek olursak salonda herhangi bir nesne ararken mutfakta bulunan ocaktaki yemeği hatırlamamız bu yolaklar sayesinde oluyor.

Yeni araştırmaya göre prefrontal kortikal yolaklar; prefrontal korteksteki nöronların membranında bulunan asetilkolin bağımlı muskarinik M1 reseptörlerine bağlı olarak işliyor yani muskarinik M1 reseptörlerinin inhibisyonu çalışma belleğini zayıflatırken yine aynı reseptörlerin eksitasyonu nöronal aktivitenin fizyolojik sınırlarda olmasını sağlıyor. Araştırmacılar, M1 reseptörlerindeki asetilkolin aktivitesinin azalmasıyla karakterize seyreden şizofreni ve Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde bu reseptörlerin potansiyel terapötik hedefler olduğunu düşünüyor.

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Araştırmacılar şu anda şizofreninin tedavisi için geliştirilmekle olan bir ilacın M1 reseptörünü uyardığını ve yapılan erken klinik denemelerde ilacın umut vadettiğini belirtiyor.

https://medicalxpress.com/news/2020-03-key-memory.html

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