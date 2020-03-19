Uzmanlar koronavirüs aşısı için acele edilmemesi gerektiğini iddia ediyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve oldukça büyük yankı uyandıran 2019-nCoV salgını sebebiyle birçok ülkede hayat durma seviyesine geldi. 2019-nCoV aşısı için birçok bilim insanı kolları sıvadı ancak uzman isimlere göre aşı geliştirme işleminde çok fazla acele edilmemesi ve standart protokoller ile rehberlere uyulması gerekiyor.

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Aşı güvenli bir şekilde geliştirilmeli

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Shanghai's University of Fudan ve New York Blood Center kurumlarında araştırmacı Profesör Shibo Jiang, 2003 yılı SARS salgınlarından beri koronavirüs aşıları üzerinde çalışıyor. Shibo Jiang, aşının insan deneylerine sunulmadan önce hayvan deneylerinden geçmesi gerektiğini, hastalıkla mücadele etmek için güvenli ve güçlü aşıların gerektiğini ancak aşı geliştirme aşamasında acele edilmemesini belirtiyor.

Ayrıca yine uzmanlara göre aşının güvenilirliğinin sağlanmasından ve aşı kullanımına başlanmasından önce geçmesi gereken test süresinin 1 yılın üzerinde olması gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "Vodafone şebeke adını ''Evde Kal TR'' olarak değiştirdi"

Şu anda dünya üzerinde 200.000'in üzerinde kişiye 2019n-CoV etkeninin bulaştığı belirtiliyor.

https://medicalxpress.com/news/2020-03-dont-covid-vaccine-expert.html

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