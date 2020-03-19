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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uzmanlar koronavirüs aşısı için acele edilmemesi gerektiğini iddia ediyor

    Uzmanlara göre aşının güvenilirliğinin sağlanmasından ve aşı kullanımına başlanmasından önce geçmesi gereken test süresinin 1 yılın üzerinde olması gerekiyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Uzmanlar koronavirüs aşısı için acele edilmemesi gerektiğini iddia ediyor
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    Tüm dünyayı etkisi altına alan ve oldukça büyük yankı uyandıran 2019-nCoV salgını sebebiyle birçok ülkede hayat durma seviyesine geldi. 2019-nCoV aşısı için birçok bilim insanı kolları sıvadı ancak uzman isimlere göre aşı geliştirme işleminde çok fazla acele edilmemesi ve standart protokoller ile rehberlere uyulması gerekiyor.

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    Aşı güvenli bir şekilde geliştirilmeli

    Uzmanlar koronavirüs aşısı için acele edilmemesi gerektiğini iddia ediyor
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    Shanghai's University of Fudan ve New York Blood Center kurumlarında araştırmacı Profesör Shibo Jiang, 2003 yılı SARS salgınlarından beri koronavirüs aşıları üzerinde çalışıyor. Shibo Jiang, aşının insan deneylerine sunulmadan önce hayvan deneylerinden geçmesi gerektiğini, hastalıkla mücadele etmek için güvenli ve güçlü aşıların gerektiğini ancak aşı geliştirme aşamasında acele edilmemesini belirtiyor.

    Ayrıca yine uzmanlara göre aşının güvenilirliğinin sağlanmasından ve aşı kullanımına başlanmasından önce geçmesi gereken test süresinin 1 yılın üzerinde olması gerekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Vodafone şebeke adını ''Evde Kal TR'' olarak değiştirdi"

    Şu anda dünya üzerinde 200.000'in üzerinde kişiye 2019n-CoV etkeninin bulaştığı belirtiliyor.



    https://medicalxpress.com/news/2020-03-dont-covid-vaccine-expert.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    alito (A. Teyfik Görmez) 1 gün en beğenilen
    Haklılar. Yeni mutasyonlara karşı aşının hazır olması lazım. Aksi halde virüsün yeni türlerinde savunmasız kalacak.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Navy Blue 16 sa.
    Bu işin bitiminde, Çin'le Ticari ilişkiler nasıl olacak acaba?
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    DH Misafiri 22 sa.
    SARS, MERS ve Domuz gribi salgınlarından sonra bu salgınlara özel olarak üretilen aşıları olanların doğurganlık oranı %700 azalmıştır... Ancak Türk bilim adamları üretirse aşı olurum.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Stanislas Xavier (Evren ) 23 sa.
    ABD'nin aşıyı bulup patentlemesinden korkuyor geri kalan dünya özellikle Çin. Trump'ın olası bir aşıyı Amerika'ya özel yaptırma planı açıkça var, Merkel'e Almanya'daki laboratuvarlardan çıkacak bir aşıyı satması için ciddi paralar teklif ettiği ortaya çıktı. Amerika'da aşı geliştirme çalışmalarını yürüten ve insanlı testlere başlayan Moderna bir özel şirket, Çin'de ise askeri bir araştırma enstitüsü yürütüyor çalışmaları, onlar da insanlı testlere başladığını duyurdu ABD'li şirketin hemen ardından. Buradaki yarışı Trump'ın aşıyı hem ekonomik hem de siyasi bir silah olarak kullanma hırsı gazlıyor. Çok ciddi paralara satacaklar eğer önce bulurlarsa. Çin de elbette aşı karşılığında bir şeyler talep edecektir ama şu olağanüstü koşullarda bile hastalıktan kırılan İran'a yeni yaptırımlarda bulunma kararı alan ABD kadar acımasız olması mümkün değil. Totaliter Çin'i Amerika'dan çok daha kötü olmakla itham eden kişiler Amerika'nın "iyiliğinin" serbest piyasa tıkırında çalışınca ancak mümkün olduğunu, çalışmadığı durumlarda ise nasıl bir katliam aygıtına döndüğünü görecekler bu süreçte.
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    TheStarBox (uğurcan ) 1 gün
    1 yıla kadar zaten herkes kapar ve toplumsal bağışıklık kazanılır zaten.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 1 gün
    Haklı yanları kesinlikle var ama 1 yıl sürerse çok can alır bu virüs İnşallah daha erken olur
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    Bay Robot ( tunc) 1 gün
    Domuz gribi aşısını çıktığı gibi olanlarda bir dünya yan etki görülmüştü. Kemik erimelerinden falan bahsedilmişti.



    Ben aşısını olmadım hasta da olmadım. Bu aşı çıkınca da hemen olmayı düşünmüyorum. İngiltere’nin taktiğini uygulamak en iyisi...
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    alito (A. Teyfik Görmez) 1 gün en beğenilen
    Haklılar. Yeni mutasyonlara karşı aşının hazır olması lazım. Aksi halde virüsün yeni türlerinde savunmasız kalacak.
    Yanıtla +5
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