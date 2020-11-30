ASRock, AMD çipsetli Taichi model anakartlarında Razer ile iş birliğine gitti

Anakart üreticisi ASRock, ünlü aksesuar üreticisi Razer ile bir iş birliğine gittiğini duyurdu. Şirket ürün gamının üst segmentinde yer alan AMD çipsetli Taichi anakartlarında Razer’ın Chroma RGB aydınlatma çözümünü destekleyecek.
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AMD X570 ve B550 çipsetli ve Taichi Razer Edition adı verilen anakartlarda sunulacak teknoloji, aynı zamanda anakartların Razer tarafından üretilen Chroma destekli tüm ürünlerle senkronize bir şekilde çalışmasını sağlayacak.
Razer’ın aydınlatma çözümü dışında, Killer Ethernet E3100 ve Killer Wi-Fi 6 AX1650 özellikleriyle donatılacak anakartlar özellikle çevrimiçi oyunculara kayıpsız oyun deneyimi sunacak. 16 fazlı güç tasarımı hız aşırtma tutkunlarını da tatmin etmeye çalışacak anakartlar, Nahimic Audio ses çözümüyle gelecek. Anakartların X570 çipsetli modelinin yurtdışı fiyat etiketinin 400 dolar ve B550 çipsetli modelin ise 300 dolar olduğunu belirtelim.
https://www.guru3d.com/news-story/asrock-teams-up-with-razer-to-bring-you-x570-and-b550-taichi-razer-edition-motherboards.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En havalı şöför yada en "hava"sız?
xd
Düzmece bunlar insanlar aklini yikiyorlar sizi kandiriyorlar hir guzel LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RASULULLAH islam yolundan ayrılmamak ümidiyle ALLAH müslüman ülkemizi korusun
yıldız yok :D
savunarak bilimi kurtardınız sşimdiki teknolojilerle bunların 10 kat daha gerçekçişi çekilir
evde yalnızım
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Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.