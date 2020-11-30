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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASRock, AMD çipsetli Taichi model anakartlarında Razer ile iş birliğine gitti

    Anakart üreticisi ASRock, Razer ile gitti iş birliğinde X570 ve B550 çipsetli Taichi model anakartlarına Chroma RGB aydınlatma desteği sunmaya başladı.
    41 dk.
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    2
    Anakart
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
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    ASRock, AMD çipsetli Taichi model anakartlarında Razer ile iş birliğine gitti
    Tam Boyutta Gör
    Anakart üreticisi ASRock, ünlü aksesuar üreticisi Razer ile bir iş birliğine gittiğini duyurdu. Şirket ürün gamının üst segmentinde yer alan AMD çipsetli Taichi anakartlarında Razer’ın Chroma RGB aydınlatma çözümünü destekleyecek.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3000 serisi gelecek yıl mobil cihazlarda olacak"

    AMD X570 ve B550 çipsetli ve Taichi Razer Edition adı verilen anakartlarda sunulacak teknoloji, aynı zamanda anakartların Razer tarafından üretilen Chroma destekli tüm ürünlerle senkronize bir şekilde çalışmasını sağlayacak.

    ASRock, AMD çipsetli Taichi model anakartlarında Razer ile iş birliğine gitti
    Tam Boyutta Gör

    Razer’ın aydınlatma çözümü dışında, Killer Ethernet E3100 ve Killer Wi-Fi 6 AX1650 özellikleriyle donatılacak anakartlar özellikle çevrimiçi oyunculara kayıpsız oyun deneyimi sunacak. 16 fazlı güç tasarımı hız aşırtma tutkunlarını da tatmin etmeye çalışacak anakartlar, Nahimic Audio ses çözümüyle gelecek. Anakartların X570 çipsetli modelinin yurtdışı fiyat etiketinin 400 dolar ve B550 çipsetli modelin ise 300 dolar olduğunu belirtelim.



    https://www.guru3d.com/news-story/asrock-teams-up-with-razer-to-bring-you-x570-and-b550-taichi-razer-edition-motherboards.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    5 saat önce
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    savunarak bilimi kurtardınız sşimdiki teknolojilerle bunların 10 kat daha gerçekçişi çekilir

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    2 gün önce
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    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    2 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    2 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    2 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    2 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    2 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    2 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    2 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 (Enes Şahinler) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu Razer anakartların tam olarak farkı ne anlamadım. Devasa bir fark ortaya çıkarmıyor ve gereksiz yere pahalı görünüyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    ANIL.K 17 dk. ( Mesaj Silindi ) sniper23
    Rgb olunca %10 performans artışı veriyor.
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