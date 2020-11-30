ASRock, AMD çipsetli Taichi model anakartlarında Razer ile iş birliğine gitti

Tam Boyutta Gör Anakart üreticisi ASRock, ünlü aksesuar üreticisi Razer ile bir iş birliğine gittiğini duyurdu. Şirket ürün gamının üst segmentinde yer alan AMD çipsetli Taichi anakartlarında Razer’ın Chroma RGB aydınlatma çözümünü destekleyecek.

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AMD X570 ve B550 çipsetli ve Taichi Razer Edition adı verilen anakartlarda sunulacak teknoloji, aynı zamanda anakartların Razer tarafından üretilen Chroma destekli tüm ürünlerle senkronize bir şekilde çalışmasını sağlayacak.

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Razer’ın aydınlatma çözümü dışında, Killer Ethernet E3100 ve Killer Wi-Fi 6 AX1650 özellikleriyle donatılacak anakartlar özellikle çevrimiçi oyunculara kayıpsız oyun deneyimi sunacak. 16 fazlı güç tasarımı hız aşırtma tutkunlarını da tatmin etmeye çalışacak anakartlar, Nahimic Audio ses çözümüyle gelecek. Anakartların X570 çipsetli modelinin yurtdışı fiyat etiketinin 400 dolar ve B550 çipsetli modelin ise 300 dolar olduğunu belirtelim.

https://www.guru3d.com/news-story/asrock-teams-up-with-razer-to-bring-you-x570-and-b550-taichi-razer-edition-motherboards.html

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