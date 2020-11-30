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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTX 3000 serisi gelecek yıl mobil cihazlarda olacak

    Nvidia gelecek yılın başlarında itibaren RTX 3000 serisi ekran kartlarını mobil dünyaya sunmaya hazırlanıyor. Farklı fiyat segmentlerinde 3 farklı model bizi bekliyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    RTX 3000 serisi gelecek yıl mobil cihazlarda olacak
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    GeForce RTX 3060 Ti ekran kartını önümüzdeki günlerde piyasaya sürmeye hazırlanan Nvidia’nın dizüstü piyasasına hamlesi ise biraz gecikecek. Gelecek yıl başlarında ilk örneklerin piyasaya çıkacağı ifade ediliyor.

    Mobilde güçlü seçenekler

    Kaynaklara göre Ocak ayında GeForce RTX 3070 ve RT 3080 mobil platformlara geliyor. Bununla birlikte ASUS ve MSI ürünleri bu konuda önceliğe sahip olacak. HP, Dell, Lenovo gibi markaların ise Nisan ayından sonra ilk ürünlerini piyasaya süreceği belirtiliyor.

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    RTX 3080 mobil versiyonun 1999$ ve üzeri segment için sunulacağı belirtiliyor. RTX 3060 Ti masa üstü veya RTX 2080 SUPER masa üstü civarında performans sunacak RTX 3080 mobil sürümü ayrıca önceki modellerin de yerini alacak.

    RTX 3070 mobil sürümünün ise 1299$-1999$ arasındaki segmentte kullanılacağı dile getiriliyor. Performans tarafında ise RTX 2070 veya SUPER masa üstü ile başabaş gidecek. RTX 3060 mobil ise 999$-1299$ arası segmente yerleşecek ve RTX 2070-RTX 2060 masa üstü arasında bir performans sergileyecek.

    RTX 3000 serisi gelecek yıl mobil cihazlarda olacak
    Tam Boyutta Gör

    999$ altı segmentte ise tüketicilerin GTX 1650, GTX 1650 Ti ve GTX 1660 Ti mobil sürümlerini tercih etmesi gerekecek ancak Nvidia’nın 2021 sürümlerinde bir miktar optimizasyon yapacağı tahmin ediliyor.

    Diğer bir gelişme ise üst seviye Nvidia ekran kartlarının da AMD Ryzen işlemcilerle birlikte eşlenebilecek olması. Renoir kod adlı Ryzen 4000 APU serisinde PCIe darboğazı yaşandığı için en fazla RTX 2060’a kadar eşleşmeye izin veriliyordu. Cezanne H tabanlı Ryzen 5000 serisinde ise artık RTX 3080 de dahil eşleşebilecek. Bunun Nvidia ve AMD satışlarına olumlu yansıyacağı düşünülüyor.

    Diğer taraftan RTX 3000 serisinin mobildeki macerasına uzun soluklu bakılmıyor zira Nvidia’nın 7nm sürecinde hazırladığı RTX 3000 SUPER serisinin gelecek yılın ikinci yarısında geleceğine dair iddialar mevcut. Bu bakımdan RTX 3000 mobil serisi hızlı bir şekilde RTX 3000 SUPER mobil ile yer değiştirebilir.



    https://www.techpowerup.com/275358/nvidia-readies-rtx-30-series-mobile-for-h1-2021-fastest-part-comparable-to-desktop-rtx-2080s Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

    Coco.Jambo

    evde yalnızım

    11 saat önce
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    1 gün önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    1 gün önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    1 gün önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    1 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    1 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    1 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    1 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    2 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    2 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    2 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    SeniorGrandMaster 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu 2020 Kasım ayında alacak yeni güzel ürünler çıkartmadılar. Seneye Kasım da görüşmek üzere.
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