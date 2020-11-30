RTX 3000 serisi gelecek yıl mobil cihazlarda olacak

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GeForce RTX 3060 Ti ekran kartını önümüzdeki günlerde piyasaya sürmeye hazırlanan Nvidia’nın dizüstü piyasasına hamlesi ise biraz gecikecek. Gelecek yıl başlarında ilk örneklerin piyasaya çıkacağı ifade ediliyor.

Mobilde güçlü seçenekler

Kaynaklara göre Ocak ayında GeForce RTX 3070 ve RT 3080 mobil platformlara geliyor. Bununla birlikte ASUS ve MSI ürünleri bu konuda önceliğe sahip olacak. HP, Dell, Lenovo gibi markaların ise Nisan ayından sonra ilk ürünlerini piyasaya süreceği belirtiliyor.

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RTX 3080 mobil versiyonun 1999$ ve üzeri segment için sunulacağı belirtiliyor. RTX 3060 Ti masa üstü veya RTX 2080 SUPER masa üstü civarında performans sunacak RTX 3080 mobil sürümü ayrıca önceki modellerin de yerini alacak.

RTX 3070 mobil sürümünün ise 1299$-1999$ arasındaki segmentte kullanılacağı dile getiriliyor. Performans tarafında ise RTX 2070 veya SUPER masa üstü ile başabaş gidecek. RTX 3060 mobil ise 999$-1299$ arası segmente yerleşecek ve RTX 2070-RTX 2060 masa üstü arasında bir performans sergileyecek.

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999$ altı segmentte ise tüketicilerin GTX 1650, GTX 1650 Ti ve GTX 1660 Ti mobil sürümlerini tercih etmesi gerekecek ancak Nvidia’nın 2021 sürümlerinde bir miktar optimizasyon yapacağı tahmin ediliyor.

Diğer bir gelişme ise üst seviye Nvidia ekran kartlarının da AMD Ryzen işlemcilerle birlikte eşlenebilecek olması. Renoir kod adlı Ryzen 4000 APU serisinde PCIe darboğazı yaşandığı için en fazla RTX 2060’a kadar eşleşmeye izin veriliyordu. Cezanne H tabanlı Ryzen 5000 serisinde ise artık RTX 3080 de dahil eşleşebilecek. Bunun Nvidia ve AMD satışlarına olumlu yansıyacağı düşünülüyor.

Diğer taraftan RTX 3000 serisinin mobildeki macerasına uzun soluklu bakılmıyor zira Nvidia’nın 7nm sürecinde hazırladığı RTX 3000 SUPER serisinin gelecek yılın ikinci yarısında geleceğine dair iddialar mevcut. Bu bakımdan RTX 3000 mobil serisi hızlı bir şekilde RTX 3000 SUPER mobil ile yer değiştirebilir.

https://www.techpowerup.com/275358/nvidia-readies-rtx-30-series-mobile-for-h1-2021-fastest-part-comparable-to-desktop-rtx-2080s

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