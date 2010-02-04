ASRock dünyanın en büyük üçüncü anakart üreticisi olmayı hedefliyor

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Alternatif anakart tasarımlarıyla tanınan ASRock, 2010 yılı hedeflerine açıklık getirdi. Firma başkanı Ted Hsu, 2009 yılında 7 milyon anakart sattıklarını, içinde bulunduğumuz 2010 yılı hedeflerinin ise %30 büyüme ile 9 milyon anakart satmak olduğunu belirtti. Uzakdoğulu kaynaklara göre, hedeflerini tutturduğu takdirde ASRock, Asus ve Gigabyte'tan sonra en büyük 3. anakart üreticisi olabilir. Sert geçen rekabetten ötürü şu an için ekran kartı pazarına girme planı yapmadıklarını söyleyen Hsu, marka bilinirliliği üzerinde çalıştıklarını ve markalı bilgisayar operasyonunu Avrupa'da büyütmek istediklerini belirtti.

Yukarıdaki gelişmelere ek olarak ASRock'ın akıllı gözetleme sistemlerini pazara sunacağı da açıklandı.