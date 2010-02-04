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ASRock dünyanın en büyük üçüncü anakart üreticisi olmayı hedefliyor

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ASRock dünyanın en büyük üçüncü anakart üreticisi olmayı hedefliyor
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Alternatif anakart tasarımlarıyla tanınan ASRock, 2010 yılı hedeflerine açıklık getirdi. Firma başkanı Ted Hsu, 2009 yılında 7 milyon anakart sattıklarını, içinde bulunduğumuz 2010 yılı hedeflerinin ise %30 büyüme ile 9 milyon anakart satmak olduğunu belirtti. Uzakdoğulu kaynaklara göre, hedeflerini tutturduğu takdirde ASRock, Asus ve Gigabyte'tan sonra en büyük 3. anakart üreticisi olabilir. Sert geçen rekabetten ötürü şu an için ekran kartı pazarına girme planı yapmadıklarını söyleyen Hsu, marka bilinirliliği üzerinde çalıştıklarını ve markalı bilgisayar operasyonunu Avrupa'da büyütmek istediklerini belirtti.

Yukarıdaki gelişmelere ek olarak ASRock'ın akıllı gözetleme sistemlerini pazara sunacağı da açıklandı.


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jaws78 9 yıl
reddemon arkadaşım sen bilgileri tazele isteersen.asrock gigabytein yan koludur.kutularına ve anakartlarına bakarsan veya çevrenden kullanan birinden öğrenebilirsin.bu arada bir açıklama daha yapayım:asus 2006 yılında gigabytein hisselerini almış ve fabrikalarına yatırım yapmıştır.bilginize.saygılar
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petsiyehable 9 yıl
asus ve gigabyteden sonra değil de


edit: GIGABYTE VE ASUSTAN SONRA YAZILMALIYDI
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Reddemon35 9 yıl
jaws78
Dostum logosuna bak bu asusun kendi markası tıpkı vestel regal arçelik beko gibi yanılmayın lütfen ve arkadaşlar dandik bir çin malı da değiller ve satışları da başarılı.ASUS kompanent konusunda cimrilik etmese bir çok konuda tasarımlarıyla da ön plana çıkabilirler. Ama üst segmentte kendi malını satmak istiyor Asus.
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geforcemx 9 yıl
bu millet neyin tartışmasını yapıyoki,, zaten ASUS'a ait,,,ASROCK=ASUS,,,,,ASUS KENDİ İSMİ ALTINDA kaliteden ödün vermiyor,,,bunun yerine DİĞER markası ASROCAK ile kaliteden ödün verip ucuza satıp diğer firmalara meydanı boş bırakmıyor hepsi bu,,unutmayınki bütün dünyada sistem üreticileri markayı önemsemez fiyatı önemser
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alpa07 9 yıl
ANCA PİYASADAKİ 150 TL LİK ANAKRTI AYNISINI 100 VEYA 120 TL YE SATARSA İLERLEYEBİLİR(ÖRNEK)...DİĞER MARKALARLA EŞİT FİYATLARDA SATARSA İLERLEYEMEZ
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jaws78 9 yıl
dehşet arkadaşım asrock asusun değil gigabytein bir yan koludur.ayrıca haberi veren arkadaş ya çevrim hatası ya da cehaletten olsa gerek 1. asus 2. msi ve ikisi sonrası 3. olarak gigabytein geldiğini bilmiyor sanırım... saygılar.
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DH Misafiri 9 yıl
anlasılan ted hsu rüya tabirlerine bakarken basın mensuplarıda yanındaymış
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OverClocK1ng 9 yıl
Valla Biostar iyi gidiyor ama ASRock un Asus bağlantısı nedeniyle bir avantajı olabilir.
Bilmeyen bazıları sallamış. Yok EVGA varken ne oluyor falan.
En büyük olmak istiyor demek en çok adet satmaktan bahsediyor. Gerek EVGA gerek DFI miktar bazında ASRock un yanına yaklaşamazlar.
Çünkü EVGA da DFI da üst segmente anakart üretiyorlar.
Ama ASRock Casper gibi üreticilere de hitap ettiği için adet bazında çok satar.
Siz hiç EVGA veya DFI ın 38$ lık anakart yaptığını gördünüz mü? Yok sanmıyorum. Zaten yapmazlar.. :))
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koxp94 9 yıl
Casper bunları kullansa 1. bile olurlar
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pazardakiartist 9 yıl
Asrock iyidir burun kıvıranlar var içinizde ama sağlamdır sorunsuzdur..
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DH Misafiri 9 yıl
Bu Dandik Anakartlar la Biraz Zor
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hapocod 9 yıl
gigabyte asus msı dfı biostar anca 6. olur
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anadolife 9 yıl
çin malı nolcak yakında bütün elektronik
onların eline geççek ne derseniz deyin
asus gigabayt batar büyük bi ihtimal
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M0rbid Desire 9 yıl
Ben eski bilgisayarımda kullanıyordum bu markadan bir anakart. kötü olduğunu söyleyemem yani o zaman aldığımda memnun olmuştum.
Ama Gigabyte,Asus,Msi,Evga bu dev markalar varken tercih edilmez.
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