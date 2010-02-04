ASRock dünyanın en büyük üçüncü anakart üreticisi olmayı hedefliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Alternatif anakart tasarımlarıyla tanınan ASRock, 2010 yılı hedeflerine açıklık getirdi. Firma başkanı Ted Hsu, 2009 yılında 7 milyon anakart sattıklarını, içinde bulunduğumuz 2010 yılı hedeflerinin ise %30 büyüme ile 9 milyon anakart satmak olduğunu belirtti. Uzakdoğulu kaynaklara göre, hedeflerini tutturduğu takdirde ASRock, Asus ve Gigabyte'tan sonra en büyük 3. anakart üreticisi olabilir. Sert geçen rekabetten ötürü şu an için ekran kartı pazarına girme planı yapmadıklarını söyleyen Hsu, marka bilinirliliği üzerinde çalıştıklarını ve markalı bilgisayar operasyonunu Avrupa'da büyütmek istediklerini belirtti.
Yukarıdaki gelişmelere ek olarak ASRock'ın akıllı gözetleme sistemlerini pazara sunacağı da açıklandı.
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edit: GIGABYTE VE ASUSTAN SONRA YAZILMALIYDI
Dostum logosuna bak bu asusun kendi markası tıpkı vestel regal arçelik beko gibi yanılmayın lütfen ve arkadaşlar dandik bir çin malı da değiller ve satışları da başarılı.ASUS kompanent konusunda cimrilik etmese bir çok konuda tasarımlarıyla da ön plana çıkabilirler. Ama üst segmentte kendi malını satmak istiyor Asus.
Bilmeyen bazıları sallamış. Yok EVGA varken ne oluyor falan.
En büyük olmak istiyor demek en çok adet satmaktan bahsediyor. Gerek EVGA gerek DFI miktar bazında ASRock un yanına yaklaşamazlar.
Çünkü EVGA da DFI da üst segmente anakart üretiyorlar.
Ama ASRock Casper gibi üreticilere de hitap ettiği için adet bazında çok satar.
Siz hiç EVGA veya DFI ın 38$ lık anakart yaptığını gördünüz mü? Yok sanmıyorum. Zaten yapmazlar.. :))
onların eline geççek ne derseniz deyin
asus gigabayt batar büyük bi ihtimal
Ama Gigabyte,Asus,Msi,Evga bu dev markalar varken tercih edilmez.