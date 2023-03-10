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    Anlık Bildirim

    AMD sözünde durdu: Uygun fiyatlı B650 AM5 anakartlar nihayet bulunabilir oldu

    AMD, yeni nesil Ryzen 7000 işlemcileri ile birlikte yeni AM5 platformuna geçiş yapmıştı. AMD ucuz anakartların geleceğini söylese de bu sözü daha şimdi şimdi gerçeğe dönüşmüş durumda.
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    Uygun fiyatlı AMD AM5 anakartlar nihayet bulunabilir oldu Tam Boyutta Gör
    AMD’nin Zen 4 tabanlı Ryzen 7000 ve Ryzen 7000X3D işlemcileri bir süredir piyasada yer alıyor. Ancak firmanın yeni nesil işlemciler ile birlikte AM4 platformunu bırakıp AM5 platformuna geçmesi anakart fiyatlarını yükseltmişti. Gelen yeni bilgiler ise AMD’nin verdiği “125 dolar” anakart sözünün gerçekleştiğini gösteriyor.

    AMD sözünde durdu

    Uygun fiyatlı AMD AM5 anakartlar nihayet bulunabilir oldu Tam Boyutta Gör
    AMD’nin Ryzen 7000 işlemci ailesine geçmek aslında bir platform değişikliği ve dolayısıyla da rakibine göre daha yüksek bir yatırımı gerekli kılıyordu. Yeni nesil işlemciler için AM5 anakart ve DDR5 RAM’de satın almak zorunda olan kullanıcılar yüksek fiyat nedeniyle aileden biraz uzakta duruyordu. Ancak, birkaç ay geçmiş de olsa AMD’nin verdiği 125 dolar anakart sözünün tutulduğunu görüyoruz. ASRock, 125 dolara B650M-HDV/M.2 anakartını piyasaya sürüyor.

    Asrock B650M-HDVM.2 Tam Boyutta Gör
    Bu anakartta M.2 SSD'ler için Gen5 desteği bulunuyor ancak x16 yuvası için PCIe Gen5 mevcut değil. B650M-HDV/M.2, hız aşırtıldığında 6400 MT/sn'ye kadar derecelendirilen iki DDR5 bellek modülünü destekliyor. Bununla birlikte kartta iki tam boyutlu PCIe Gen4 x16 yuvası da bulunuyor. Bu platform, tüm Ryzen 7000 CPU'lar için yeterli olan 8+2+1 fazlı VRM ile de güçlendirilmiş. Dolayısıyla tüm Ryzen 7000 işlemciler bu karta takılabilir. Sonuç olarak artık 500 dolar altında Ryzen 7 7600, ASRock B650 ve 16 GB DDR5 bellekli bir sistem kurulabilir.

    Öte yandan tüketicileri mutlu edecek bir diğer detay ise AMD’nin verdiği başlangıç fiyatına B650 anakartlarla ulaşılmış olması. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi AMD, giriş seviyesine A620 AM5 anakartları da getirecek. Bunlar önümüzdeki aylarda piyasaya girecek ve çok daha uygun fiyatlı olacak.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 22 saat önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 2 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 2 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 3 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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