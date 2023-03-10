AMD sözünde durdu: Uygun fiyatlı B650 AM5 anakartlar nihayet bulunabilir oldu

AMD sözünde durdu
Öte yandan tüketicileri mutlu edecek bir diğer detay ise AMD’nin verdiği başlangıç fiyatına B650 anakartlarla ulaşılmış olması. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi AMD, giriş seviyesine A620 AM5 anakartları da getirecek. Bunlar önümüzdeki aylarda piyasaya girecek ve çok daha uygun fiyatlı olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez