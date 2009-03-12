Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asrock nettop pazarına giriyor! İşte firmanın ilk modeli NetTop S330

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,6b
1
6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asrock nettop pazarına giriyor! İşte firmanın ilk modeli NetTop S330
Tam Boyutta Gör

Hazırladığı düşük maliyetli ve zengin özellikli anakartlarla popüler olan Asrock, ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor. Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarında farklı pazarlara gireceğinin sinyallerini veren firma, sene içerisinde yaygınlaşması beklenen nettop segmentine adım atıyor.

Asrock'ın NetTop S330 isimli yeni modeli aynı segmentteki diğer pek çok model gibi Intel'in Atom platformunu temel alıyor ve 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisini kullanıyor. 945GC+ICH7 yonga setini temel alan sistemin çift DIMM slotu üzerinden 4GB'a kadar DDR2-533MHz bellek desteği sunduğu belirtiliyor.

Sistemin grafik yükünü Intel'in DirectX 9 destekli GMA 950 IGP'sinin karşıladığı sistem, 160GB kapasiteli 2.5" sabit disk kullanıyor. DVD sürücüye de sahip olduğu belirtilen Asrock NetTop S330'un üzerinde D-Sub, VGA, 6x USB, Gigabit Ethernet ve 6 kanal yüksek tanımlı ses gibi detaylara yer veriliyor.

Asrock'ın 1.6Kg ağırlığında yeni nettop bilgisayarı S330'un 1.6Kg ağırlığında olduğu ve 30dbA'nın altında gürültü yarattığı belirtiliyor. Anakart üreticisi olarak sistemde kullanılan anakarta da önem veren ve katı kapasitör kullanımına dikkat ettiği belirtilen firmanın yeni nettop modeli S330'un kullanıma sunulacağı tarih ve olası fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Vuze 10 yıl
şeklini begendim ancak bu piyasada artık bütün markkalar var neredeyse rekabet olabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Trecc11 10 yıl
güzel gelişmeler piyasaya ne kadar çok firma girerse o kadar iyi olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smacuncu 10 yıl
sekıl olarak cırkın bır urun...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 10 yıl
Asrock gibi fiyat/başarıma oynayan markalardan Nvidia Ion tabanlı nettoplar bekliyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
şekil olarak güzel bir ürün...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Sony'den 3D Video konferans Kiti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim