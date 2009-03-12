Asrock nettop pazarına giriyor! İşte firmanın ilk modeli NetTop S330

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Hazırladığı düşük maliyetli ve zengin özellikli anakartlarla popüler olan Asrock, ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor. Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarında farklı pazarlara gireceğinin sinyallerini veren firma, sene içerisinde yaygınlaşması beklenen nettop segmentine adım atıyor.

Asrock'ın NetTop S330 isimli yeni modeli aynı segmentteki diğer pek çok model gibi Intel'in Atom platformunu temel alıyor ve 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisini kullanıyor. 945GC+ICH7 yonga setini temel alan sistemin çift DIMM slotu üzerinden 4GB'a kadar DDR2-533MHz bellek desteği sunduğu belirtiliyor.

Sistemin grafik yükünü Intel'in DirectX 9 destekli GMA 950 IGP'sinin karşıladığı sistem, 160GB kapasiteli 2.5" sabit disk kullanıyor. DVD sürücüye de sahip olduğu belirtilen Asrock NetTop S330'un üzerinde D-Sub, VGA, 6x USB, Gigabit Ethernet ve 6 kanal yüksek tanımlı ses gibi detaylara yer veriliyor.

Asrock'ın 1.6Kg ağırlığında yeni nettop bilgisayarı S330'un 1.6Kg ağırlığında olduğu ve 30dbA'nın altında gürültü yarattığı belirtiliyor. Anakart üreticisi olarak sistemde kullanılan anakarta da önem veren ve katı kapasitör kullanımına dikkat ettiği belirtilen firmanın yeni nettop modeli S330'un kullanıma sunulacağı tarih ve olası fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.