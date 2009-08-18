ASRock P55 Deluxe modeliyle birlikte SATA-III kartı verecek

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Intel'in Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Core i5 / Core i7 işlemcilerini 8 Eylül'de lanse etmesiyle birlikte anakart üreticileri de P55 yonga setli yeni anakartlarını pazara sunacaklar. Her ne kadar sektör devi üreticilerin P55 çözümleri ülkemizde dahil olmak üzere bazı noktalarda satışa sunulmuş olsa da yeni anakartlar 8 Eylül ile birlikte yaygınlaşmaya başlayacak. Gigabyte, Asus ve MSI gibi üreticiler tarafından pazara sunulacak P55 yonga setli ilk anakartlarda SATA-III desteğinin olması beklenmezken farklı çözümlerle zaman zaman şaşırtıcı olmayı başaran ASRock yeni bir sürpriz hazırlığında.

Farklı segmentler için P55 yonga setli 4 ayrı model üzerinde çalışan ASRock'ın en azından ilk etapta pazara sunacağı en iddialı model P55 Deluxe olacak. Gelen bilgilere göre firma yeni anakartıyla birlikte kutu içeriğinde kullanıcılara harici bir SATA-III (SATA 6Gbps) kartı da sunacak. Marvell tarafından hazırlanan SATA-III kontrolcüsüne sahip olan bu kart üzerinde iki adet SATA-III ve bir adet eSATA konnektörü yer alıyor. PCIe x1 ara birimi üzerinden kullanılabilen bu kart ile birlikte kullanıcılar sitemlerinde, henüz piyasada bulunmasa da çıktığında SATA-III depolama sürücülerini kullanabilecekler.

ASRock'ın LGA1156 formundaki Core i5 ve Core i7 işlemciler için hazırlandığı P55 Deluxe, yüksek hızda DDR3 bellek desteği sunan dört adet DIMM slotuna sahip. Crossfire X ve SLI gibi çoklu ekran kartı kurulumlarına destek sunacağı belirtilen anakartın katı kapasitörleri, özel soğutucusu tasarımı ve hız aşırtma odaklı geliştirilmiş özellikleriyle dikkat çekeceği belirtiliyor.