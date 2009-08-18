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ASRock P55 Deluxe modeliyle birlikte SATA-III kartı verecek

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ASRock P55 Deluxe modeliyle birlikte SATA-III kartı verecek
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Intel'in Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Core i5 / Core i7 işlemcilerini 8 Eylül'de lanse etmesiyle birlikte anakart üreticileri de P55 yonga setli yeni anakartlarını pazara sunacaklar. Her ne kadar sektör devi üreticilerin P55 çözümleri ülkemizde dahil olmak üzere bazı noktalarda satışa sunulmuş olsa da yeni anakartlar 8 Eylül ile birlikte yaygınlaşmaya başlayacak. Gigabyte, Asus ve MSI gibi üreticiler tarafından pazara sunulacak P55 yonga setli ilk anakartlarda SATA-III desteğinin olması beklenmezken farklı çözümlerle zaman zaman şaşırtıcı olmayı başaran ASRock yeni bir sürpriz hazırlığında.

Farklı segmentler için P55 yonga setli 4 ayrı model üzerinde çalışan ASRock'ın en azından ilk etapta pazara sunacağı en iddialı model P55 Deluxe olacak. Gelen bilgilere göre firma yeni anakartıyla birlikte kutu içeriğinde kullanıcılara harici bir SATA-III (SATA 6Gbps) kartı da sunacak. Marvell tarafından hazırlanan SATA-III kontrolcüsüne sahip olan bu kart üzerinde iki adet SATA-III ve bir adet eSATA konnektörü yer alıyor. PCIe x1 ara birimi üzerinden kullanılabilen bu kart ile birlikte kullanıcılar sitemlerinde, henüz piyasada bulunmasa da çıktığında SATA-III depolama sürücülerini kullanabilecekler.

ASRock'ın LGA1156 formundaki Core i5 ve Core i7 işlemciler için hazırlandığı P55 Deluxe, yüksek hızda DDR3 bellek desteği sunan dört adet DIMM slotuna sahip. Crossfire X ve SLI gibi çoklu ekran kartı kurulumlarına destek sunacağı belirtilen anakartın katı kapasitörleri, özel soğutucusu tasarımı ve hız aşırtma odaklı geliştirilmiş özellikleriyle dikkat çekeceği belirtiliyor.


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yd33 9 yıl
ikinci elde bir arkadaş sata3 satıyor du
samsung marka sata 2 yerine servisten göndermişler
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arrivederci 9 yıl
sata3 ü ancak ssd lerde kullanabilirsiniz. bugun için ölü yatırım 256 gb ssd ye 1000 tl verip 1 sene sonra ağlamak var işin ucunda
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yekoo 9 yıl
sata 3 kullanan bir hdd yokki normal hdd ler daha sata 2 yi zorlayamıyor. çok hızlı ssdler ise direk pci a bağlılar sata 3 şu an için sadece "hava olsun" diye yapılan bir şey aynı dx10.1 gibi..
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ser_ka_n 9 yıl
First look at Marvell SATA 3 disk performance - sustained speeds of 300MB/s

Bluetooth 3 Sep 2009

ocworkbench.com/...
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ladynatilius 9 yıl
@benben2009 sarı olanlar sata3 arkada olan e-sata portu :)
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L.o.T.u.S 9 yıl
Hayatta ayrı satmazlar. Anakartları kime gakalayacaklar
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benben2009 9 yıl
tamamda kablo girşi içerden olsa daha iyi olmazmı içeriye baglamak istenildiginde dışardan içerimi kablo çekilecek
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MrPerFormance 9 yıl
bu kontrolcünün ayrı satılması gerçekten son kullanıcı için ideal olacaktır.
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VenomS 9 yıl
bende bekliyorum asus asrock ile hep ilkleri deniyor zaten
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XivA 9 yıl
sata 3 kullanan cihaz varmı? yoksa sırf hava için mi? adam zaten özel bir ürün alacaksa sata3 lü gider bu kartıda bulur. boşu boşuna anakart fiyatını yükseltiyorlar :S
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WinteR 9 yıl
Bu sata III kartı fason'a düşürse süper olur, LGA775'e gün doğar.
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HiqhWoltage 9 yıl
Sata III kart bu kartı olmak için iyi bir neden olacağa benziyor. core i5 ve core i7 işlemciler için hazırlanmıs P55 deluxe iyi is yapabilir. CF SLI desteğide mevcut.
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