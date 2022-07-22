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Birkaç gündür gizemli ipuçları paylaşan Aston Martin bugün konuya açıklık getirdi ve güncellenen logosunu paylaştı. Şirket ayrıca sloganını da "Intensity. Driven." olarak değiştirdi.

Şimdiye dek sekiz kez logo yenileyen Aston Martin, 1932 yılından bu yana ikonik kanat tasarımını kullanıyor. Günümüze kadar güncellenerek daha sade formlarla karşımıza çıkan logo bu kez de Aston Martin yazısının altında uzanan yaydan arınmış durumda. Şirket bundan önce logosunu en son 2003 yılında güncellemişti.

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Aston Martin'in yeni logosu, ilk kez şirketin yeni nesil spor otomobillerinde kullanılacak. Ancak ondan önce Aston Martin Aramco Cognizant F1TM Takımı, Fransa Grand Prix'sinde yeni kanatları gururla sergileyecek. Öte yandan araçların burun kısmında Aston Martin'in 1922'deki ilk Grand Prix katılımında yer alan orijinal logo bulunacak.

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Yukarıda belirttiğimiz gibi şirket logo güncellemenin yanı sıra sloganını da "Intensity. Driven." ifadeleriyle değiştirdi. Yapılan açıklamaya göre Intensity&Driven marka ifadesi, bir Aston Martin kullanmanın duygusal yoğunluğunu ve performans DNA'sını yansıtıyor. Aşağıda yeni Aston Martin logosunun fiziksel formda oluşturulmasını izleyebilirsiniz:

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Aston Martin, logosunu ve marka sloganını güncelledi